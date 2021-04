CIUDAD DE MÉXICO, 10 DE ABRIL DE 2021.- Si hay algo que los fans marvelitas están esperando con máxima expectación es la supuesta reunión de las tres encarnaciones de Peter Parker en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Ahora bien, han surgido informaciones que apuntan a que el regreso del primer actor que interpretó al Hombre Araña, Tobey Maguire, será algo más que un cameo, pues Sony estaría barajando la posibilidad de producir una cuarta entrega del superhéroe arácnido que dirigía nada más y nada menos que Sam Raimi, director de la las tres primeras películas del hombre-araña.

Según señala Movieweb, Sony está considerando retomar la saga que protagonizó Maguire entre 2002 y 2007 con una cuarta entrega. No obstante, la información apunta a que ni Maguire ni Raimi habrían hablado de la posibilidad de ese esperado reencuentro. Con lo cual, nada estaría cerrado.

Precisamente, Raimi es el encargado de dirigir Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en la que el realizador explorará las consecuencias de la llegada del multiverso al Universo Cinematográfico de Marvel.

Quizás aprovechando la irrupción de realidades alternativas, Sony aprovecharía para reactivar una saga que fue muy importante para el género, al ser una de las primeras trilogías de superhéroes, como la de ‘X-Men’, en triunfar en taquilla.

Lo cierto es que una cuarta entrega del Spidey de Maguire era algo que Raimi ya había planeado, como también una quinta secuela. Finalmente, en 2010, se cancelaron los planes tras la salida del director, lo que provocó que se crease el reboot protagonizado por Andrew Garfield. De momento, al ser un rumor y no tener confirmación real, toca coger con pinzas este reencuentro que, sin duda, gustaría a los fans.