CDMX.- 08 ABRIL 2021 Una de las famosas mexicanas que más ha causado polémica en los últimos años es Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán.

Miembro de la dinastía Pinal, la joven de 29 años ha tenido problemas con su mamá, a quien acusa, entre otras cosas, de haberle robado a un novio.

Con el ánimo de que la modelo y empresaria contara su verdad, el periodista Gustavo Adolfo Infante, titular del programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, se sentó cara a cara en Miami con ella, para hablar de algunos pasajes en su familia que además de polémicos, le han causado mucho dolor.

“No tapes nada, no edites nada. Estoy emocionada para que frente a frente veas qué onda y para que ustedes cierren varios ciclos conmigo”, se escucha decir a Frida Sofía en el adelanto de la entrevista que se compartió en redes sociales.

Poco a poco se han ido revelando algunas cosas que la hija de la rockera confesó en entrevista, sin embargo, lo que más ha causado revuelo es lo que dijo la tarde de este miércoles en la emisión que además dirige Mónica Noguera.

La confesión de Frida Sofía

Entre muchas cosas, Frida Sofía aseguró que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, abusó de ella desde que tenía cinco años.

“Traición tras traición, más mentiras de muchas personas. De mi tío, de mi abuelo, de Michelle. Por eso las mandé a todas a la fregada”, comenzó diciendo Frida Sofía.

¿Guzmán qué te hizo?, se oye decir al periodista, a lo que ella respondió: “Siempre fue muy abusivo, mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas”, siguió.

Motivada por Gustavo Adolfo Infante, llorando Frida reveló: “Me manoseó desde los cinco años”.

La también cantante dijo que era la primera vez que se lo confesaba a alguien y que incluso siente un gran odio por el intérprete de Tu cabeza en mi hombro.

“Lo odio. Es un delito”, dijo llorando. “Lo peor de todo es que cuando estás tan chiquita, te dicen lo que esto es un abuelito le hace a su nieta y a esa edad no tienes conciencia, se vuelve algo normal. Qué asco”.

Incluso confesó que se sintió como una persona enferma por creer que era responsable que lo que sucedía. “De repente me empezó a pasar con todos los novios de mi mamá”.