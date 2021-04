CIUDAD DE MÉXICO, 8 DE ABRIL DE 2021.- Al finalizar la exposición de datos de prueba en contra del exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juez de Distrito la prisión preventiva justificada, por las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, derivados de las investigaciones por el caso Odebrecht.

Los representantes del Ministerio Público Federal (MPF) argumentaron al Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, que existe un riesgo fundado de que el indiciado pueda darse a la fuga, para evadir la acción de la justicia.

Por su parte, Lavalle Maury, a través de su defensa solicitó la duplicidad de término legal para que el juez resuelva su situación jurídica, por lo que será a más tardar el próximo miércoles 14 de abril, a más tardar, cuando se determine si se le vincula o no a proceso.

Durante la audiencia, que se realiza a través del sistema de videoconferencia, el juez Fuerte Tapia debe resolver en las próximas horas si el indiciado recibirá la prisión preventiva oficiosa o no.

Debido a que la audiencia se desarrolla de manera remota, en caso de que se resuelva la prisión preventiva, será un hecho inédito para la FGR; que tendrá que ubicar al acusado, solicitar una orden de cateo y proceder a detenerlo para trasladarlo al Reclusorio Norte.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce el lugar, desde donde Lavalle Maury realizó su comparecencia ante el juez Fuerte Tapia, con la asistencia de sus abogados, encabezados por Felipe Gómez Mont.

Entre los argumentos del MP para solicitar la prisión preventiva, están que no se tiene un domicilio fijo del imputado; en su domicilio señalado, los vecinos no lo reconocen; tiene registradas varias salidas del país y no se tiene certeza de dónde se encuentra actualmente.

Las acusaciones en contra de Lavalle se derivaron de las declaraciones del ex director de Pemex, Lozoya Austin, en agosto del año pasado, en las investigaciones por el caso Odebrecht, en las que acusó al senador de recibir sobornos a cambio de apoyar la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.