TAMPICO, TAMAULIPAS, 13 DE ABRIL DE 2021.-Al señalar que han propuesto a gobierno federal comprar vacunas para aplicarla por la vía privada a sus clientes y no han recibido respuesta de la Secretaría de Salud federal, Bertha Salinas, consejera del Consorcio Mexicano de Hospitales dejo en claro que tal parece que ellos quieren monopolizar la vacuna y ser los únicos que se lleven las «estrellitas».

«No se ha concretado ninguna compra realmente y al menos para el sector privado

hospitalario y hablo como consejera del Consorcio Mexicano de Hospitales no hay

posibilidad en este momento de tener acceso a comprar vacuna privada entonces tenemos

que seguirnos ajustando hacia el programa Nacional de Vacunación», señaló.

Dijo que le sorprendió ver que en ese programa sólo hablan de primera línea en hospitales

públicos siendo que hay muchos privados que también son hospitales híbridos que tienen

una sección de Covid.

«Aquí gracias a Dios ya se vacunó a la primera línea y la segunda línea en los públicos ya

está vacunada y con nosotros no que son como 700 y la segunda línea es quien recibe al

paciente en Urgencias, la segunda línea es la gente que está en Rayos X, hay mucha gente

que no tiene etiquetado alguien aún Covid y lo están atendiendo y así hay otros hospitales

privados que no son Covid pero que también y los médicos que están en los consultorios

también están viendo pacientes Covid y entonces porque no ve pacientes graves entonces

no tiene derecho a que lo vacunen? O porque es privado, no entendí?», recalcó.

Hizo ver que también van antes los maestros lo que le parece ilógico «dime tú cuál es la

lógica si los maestros no están dando ni clases, o la lógica son los sindicatos? Me pregunto

y va a sonar muy duro pero por Dios».

Señala que ahora por fortuna están contenidos los casos positivos nuevos en Tamaulipas y

más en la zona.

«Esta semana pasada volvió a bajar aún más el promedio de casos nuevos, vamos bien, el

promedio está en nueve casos diarios de Covid diagnosticados, qué bien, esperamos la

semana que entra a lo mejor va a subir todavía un poco por la ola de la Semana Santa pero

salimos bien del fin de semana prolongado de marzo y ahorita ojalá salgamos bien de la ola

de Semana Santa», señaló.

Bertha Salinas dijo que incluso las farmacéuticas quieren vender pero recoger paga y

entregar después porque ahorita toda su producción está comprometida.

«Una estrategia que presentaron los hospitales privados a la Secretaría de Salud federal fue

te pago vacuna a tí, si cuesta un peso yo la voy a cobrar a mi paciente privado en 1.40 y te

la voy a pagar a ti Secretaría de Salud en 1.40 no me voy a ganar nada y tú vas a poder

comprar más vacuna y parte de los vacunados van a haber pagado su vacuna y te puedes

distribuir más con la gente que no tenga posibilidades de adquirir eso quitaría gasto a

gobierno federal pero no aceptan», aseveró.

Comenta que tal parece que la idea es que el gobierno de la República sea el único que

vacune, sea el único, recalcó, que se ponga una «estrellita» y no quieren reconocer para

nada la labor que hacen otros.

En la Segunda línea de hospitales privados son casi 700 trabajadores entre médicos,

enfermeras, personal de limpieza, etc además de los no Covid que también, dijo, tienen

derecho a ser vacunados.