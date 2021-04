CDMX.- 15 ABRIL 2021 Desde que inició la pandemia, Netflix sea convertido en una gran opción para disfrutar de series y películas desde la comodidad de nuestro hogar.

Con sus estrenos, la plataforma no deja de sorprendernos. Esta semana comenzaremos el fin desde el jueves y hay muchas opciones que entregará la app de streaming a sus suscriptores.

A partir de este jueves series, películas y documentales llegarán a Netflix y te decimos cuáles son las mejores opciones. Obviamente el estreno más esperado es la segunda temporada de Luis Miguel: la serie, pero hay otras propuestas que valen mucho la pena.

Entre las series que llegan están:

Why Are you Like this? (16 de abril)

Tres jóvenes viven su amistad entre trabajo, diversión, política de identidad, romances y noches desatadas en esta aguda sátira de la vida a los veinte en Melbourne. Los protagonistas son Naomi Higgins, Olivia Junkeer y Wil King.

Luis Miguel: La serie T2 (18de abril)

Es el estreno más esperado del mes de abril. La serie relata la vida del cantante Luis Miguel, que ha cautivado al público en Latinoamérica y más allá, durante varias décadas. La estelarizan Diego Boneta, Juan Pablo Zurita y Camila Sodi.

Las películas que llegan

De amor y monstruos (14 de abril), Transferencia de almas (14 de abril), Contigo a muerte (15 de abril), Tu corazón baila (16 de abril) y Arlo, el chico caimán (16 de abril).