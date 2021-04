Ante el cambio de reglas de juego, pura fémina a la presidencia municipal, se

generó gran expectativa sobre la forma como los jugadoras se van a adaptar al

nuevo entorno sociopolítico, sobre las estrategias que van a utilizar y sobre los

resultados de dicho proceso.

Quedaron fuera de la contienda política por la presidencia, todos los hombres,

salvo los que aspiran a una regiduría o a un cargo público, ahora los cuadros

trabajarán para posicionarlas.

Muy de madrugada dieron inicio las campañas políticas en Nuevo Laredo, ha

causado mucha expectativa que exista una lucha por la presidencia municipal

entre damas, las que siempre han denotado músculo político, deberemos esperar

cuales son las propuestas y la visión política de cada una de ellas.

La enemiga a vencer es Carmen Lilia Canturosas Villarreal de MORENA, toda vez

que viene respaldada por un gran proyecto de nación encabezado por nuestro

presidente Andrés Manuel López Obrador con alta popularidad por sus políticas en

pro de los adultos mayores, jóvenes y grupos vulnerables además de la búsqueda

incesante por el desarrollo e independencia nacional.

Ella es la representante de la cuarta transformación en nuestra ciudad, tiene la

vara muy alta, pero conociendo su política de apertura e inclusión, mas el

conocimiento de la problemática social y el respaldo popular se ve que una vez

despegue su campaña difícilmente le alcancen.

El PRI cuenta con Cristabell Zamora Cabrera ex Diputada Federal y ex titular de

la delegación del Infonavit en la ciudad, sin embargo tendrá que bregar como

cualquier partido político de nuevo cuño, atrás quedaron las reuniones faraónicas

donde llenaban auditorios, el voto corporativo se acabó, deberá quemar mucha

suela para tratar de lograr algunas regidurías.

Por su parte el PAN cuenta con Yahleel Abdalá Carmona ex diputada local priista ,

ex presidenta del PRI Estatal ahora abanderando al partido en el poder, es una

incógnita la respuesta de la gente, y de los mismos cuadros Panistas, inició

campaña arropada por los candidatos a diputados Locales como Enrique Rivas

Cuellar por el Distrito 1, Imelda Sanmiguel 2 y Moyo García por el 3 junto al

candidato a diputado federal panista, veremos como se desenvuelve en lo

particular.

Por el Partido Verde tenemos a la excelente Odontologa Gricelda Garza Flores ex

regidora priista en el trienio de Benjamín Galván y Directora del Instituto del

migrante municipal, donde hizo buena labor y abandera un programa de movilidad

en el transporte.

Por el Partido Encuentro Solidario (PES) trae a la joven abogada Eva Espinosa

Orozco, a este partido se le ha estigmatizado como de grupos religiosos, tiene su

bastión los empresarios Pineda y gobiernan Díaz Ordaz, presumen controlar la

frontera chica y pretenden cuando menos conquistar el distrito 3 para su candidato

a diputado local Ezequiel García Cortina.

Lo cierto es que tendrán que realizar una ardua campaña para posicionarse, no es

por ser mujer con cara bonita, ni jóvenes por no estar viciados, ni porque son

políticos reconvertidos como se ganará, si como diputados, como regidores o

como aspirantes no hay hechos que les avalen el voto ciudadano los castigará sin

pala y sin cuarta, bastará una abstención o un voto de castigo.

No es necesario ser magos para conocer la problemática imperante, la ciudad

tiene un problema de transporte agravado, pésimo servicio de agua, rezagos en

infraestructura, pero también hay necesidades de implementar leyes para dar

continuidad a las obras independientemente de que partido o persona gobierne.

Hace falta una ley de condóminos que regule los espacios públicos en los

infonavits, fovisste y centros habitacionales para evitar el pleito con los

estacionamientos, la invasión de áreas verdes y contaminación medioambiental.

En fin ¿, veremos y diremos.