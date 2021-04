Y para el Día Postrero, Jesucristo, el Ángel del Pacto, el Ángel Fuerte que desciende del

Cielo y el Jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, es esa Estrella resplandeciente de

la Mañana y también es el Sol de Justicia, el cual estará en medio de Su Iglesia en el Día

Postrero, resplandeciendo en un nuevo día dispensacional y en un nuevo día milenial.

En la mañana, cuando ya está rayando el alba, ahí, así como estuvo el Ángel de Jehová,

el Ángel del Pacto, bendiciendo a Jacob y cambiándole el nombre por Israel, estará

bendiciendo al Israel celestial y después bendecirá al Israel terrenal.

Todo eso está en: “EL HILO DEL PENSAMIENTO DIVINO EN CUANTO A LA PALABRA

PROFÉTICA”. Y aun el Ángel del Señor Jesucristo está en EL HILO DEL PENSAMIENTO

DIVINO EN LA PALABRA PROFÉTICA.

Y así como el Padre tuvo Su Ángel, el Ángel del Pacto, en el cual estaba manifestado en

el Antiguo Testamento; y luego se hizo carne y estuvo en medio del pueblo hebreo;

Jesucristo dice que tiene Su Ángel también:

“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias”.

Por lo tanto, en Su Ángel Mensajero estará Cristo, el Ángel del Pacto, manifestado,

velado y revelado en el Día Postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben

suceder pronto.

Y lo mismo que el Padre hizo con Su Ángel hecho carne en medio del pueblo hebreo, y

luego que murió, resucitó y ascendió al Cielo: lo sentó a la diestra, a Su diestra, en el

Trono de Dios. Y Jesucristo dice: “Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en

mi Trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en Su Trono”4.

Así como el Padre tiene Su Trono en el Cielo, en la séptima dimensión, Jesucristo tiene

Su Trono en la Tierra, en medio del pueblo hebreo, y ese es el Trono de David; pero

Cristo se sentó en el Trono del Padre cuando subió, ascendió al Cielo victorioso, y recibió

un Nombre Nuevo.

Pero ahora, Él en Su Trono sentará al Vencedor, se sentará con Cristo en Su Trono el

Vencedor, conforme a la Palabra profética. Para ser cumplida esa Palabra profética

¿cuándo? En el Día Postrero.

Extracto tomado del mensaje:

EL HILO DEL PENSAMIENTO DIVINO EN CUANTO A LA PALABRA PROFÉTICA

Dr. William Soto Santiago

Martes, 12 de octubre de 1999

(Segunda actividad)

Guayaquil, Guayas, Ecuador

