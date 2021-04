Miembro de una familia que hizo de la política un lucrativo negocio, emparentado con destacados miembros de distintos partidos, poseedor de un carácter tenaz, agresivo, explosivo a veces, ha ocupado cargos ejecutivos, legislativos y empresariales, sabe vender bien su lealtad al PRI y es el abanderado más conocido para la diputación federal en Tamaulipas donde busca representar el distrito 05 con sede en esta capital. Enrique Cárdenas del Avellano es egresado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT, posee conocimientos de mercadotecnia y comunicación, rebasa los sesenta años de edad y cree firmemente en el matrimonio; se ha casado tres veces.

Entrenado desde su primera juventud para ganar en todo lo que emprenda, ECA se fracturó una pierna cuando era estudiante de Agronomía. Un día me confió que otro alumno de El Mante lo agredió a propósito en el campo. –Cabrones, me chingaron la pierna porque era hijo del entonces gobernador-. Aunque es un tipo siempre energizado, echado para adelante, no alimenta rencores. Quizá los golpes de la vida han abonado su tolerancia pues, aunque ha crecido en medio de privilegios, ha convivido con personas y grupos de todos los sectores de la población. Espontáneo, a veces frontal, me tocó ver que cuando una señora de cierta colonia victorense le pidió que, como alcalde, le autorizara despensa y apoyo económico porque tenía muchos hijos, ECA respondió positivamente pero se permitió decirle: – yo la ayudo con mucho gusto pero hágame el favor de ya no andar abriendo las piernas-.

Entrevistado por el periodista Carlos Pineda, el hasta ahora invicto candidato a diputado federal del PRI por el V Distrito con cabecera en Victoria, llamó a las burocracias estatal y municipal a revelarse ante el acoso y abuso electoral por parte de sus gobiernos. En conferencia de prensa, denunció que a 1 de cada 3 empleados los están forzando al llenado de formatos del Partido Acción Nacional y obligando apoyar con un like en sus cuentas personales de Facebook a las publicaciones del mismo y sus candidatos. -Eso va en contra de la ley de libertades, los están obligando. Y agregó: -la libertad de votar es una cosa y lo que están haciendo es demasiado abuso-.

-Lo estoy documentando y cuando la gente se harte y decida a lo mejor procedemos a la denuncia-. ECA aseguró que el hartazgo social hacia los gobiernos estatal y municipal es palpable y se habrá de reflejar con el voto de castigo en la elección del próximo 6 de junio, en la que confió obtener el triunfo con el apoyo del electorado de todo el quinto distrito que ya empezó a recorrer. En la conferencia de prensa estuvo acompañado de su suplente Arturo Núñez Ruiz, ex presidente del Frente Juvenil Revolucionario y Coordinador Estatal del Movimiento Territorial del PRI en Tamaulipas.

El reportero Ramón Mendoza escribió: Bajo circunstancias muy especiales por la pandemia del Covid 19 y la reducción en los gastos de campaña, ECA se declaró dispuesto para arrancar su camino por la diputación federal por el V Distrito Electoral con sede en Victoria. -Estamos listos, preparados para esto, un nuevo reto que ya he recorrido, tenemos la mejor de nuestras intenciones de estar cerca de la gente-. El candidato del PRI dijo a escasos días del inicio de las campañas por las diputaciones federales que está a un 95 por ciento de la planeación de la estrategia.

“Nosotros estamos terminando de organizar nuestra estrategia, y nuestro plan de lo que vamos a hacer en los ocho municipios que comprende el quinto distrito federal electoral. Quizás consciente de que la derrota acabaría con su exitosa carrera, dice: -Ya estamos dando los últimos detalles para arrancar-. Tras referir que su distrito comprende los municipios de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Carlos, San Nicolás, Padilla, Güemes y la cabecera que es Ciudad Victoria, ECA exhortó a la ciudadanía a salir a votar. Mencionó que, como medida preventiva, -cada 50 minutos o cada hora van a hacer una sanitizacion rápida para evitar que se propague o que se quede el virus ahí-.

Por cierto, el abanderado de Morena para la presidencia municipal de esta capital, Eduardo Abraham Gattás Báez, el favorito de la contienda, fue durante años uno de los más cercanos colaboradores de ECA y siempre que se le cuestiona el tema responde que Enrique es su amigo. Lalo, como se le conoce en el mundillo político local, no convenció a muchos miembros de su partido, sin embargo, logró ser registrado con todo y planilla como único abanderado de la izquierda victorense dejando en el camino a varias figuras como Ismael El Rocket Valdez.

En declaraciones hechas al comunicador Francisco Medina Guerrero, Lalo dijo: -En coordinación con México y el Comité Ejecutivo Estatal soy el único candidato de Morena a la alcaldía de Victoria. Soy el único registro con su Cabildo-, enfatizó. El también empresario victorense destacó que inmediatamente después de su registro empezó a dialogar para llevar a cabo la “operación cicatriz” y privilegiar la unidad. Una vez superadas las controversias internas vendría lo más complicado: convencer a la mayoría de la bondad de su proyecto; sería fatal para su carrera una derrota más.

