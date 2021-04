Una de las características de la política a la mexica y que nos enseñó en su tiempo el Revolucionario Institucional, al que ahora los políticos no solo desconocen, sino que lo tildan de tramposos, corruptos y mafiosos porque se amparan en otro partido ‘diferente’, fue la regla -no escrita- de la discreción pública.

Al mismísimo presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) el Congreso de la Unión -en su mayoría Priísta- decretó, que el titular del Poder Ejecutivo solicitara autorización del Poder Legislativo para ausentarse de la nación. Incluso por alguna razón, una organización mundial entregaría reconocimiento al presidente y hubo negativa del Congreso.

Desde luego que este hecho no fue del dominio público y el silencio presidencial se entendió perfectamente bien, porque el Dr. Zedillo no estaba respondiendo a los intereses de la cúpula.

Esta vez, contra muchos pronósticos sobre la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la ratificación o cancelación de las candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, la sorpresa usted la conoce, que no enojó al presidente, lo enfureció, al grado de que las recomendaciones del mismo órgano de justicia electoral y del INE, sobre la ecuanimidad del Poder Ejecutivo, fueron inútiles… popularmente hablando: le valió y la mañanera de este miércoles despotricó contra los magistrados.

Otro enojo presidencial es cuando se entera que, aunque el Congreso de la Unión hizo la chamba que le encomendó, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) interpondrá una acción de inconstitucionalidad.

El tema es relacionado al Padrón de Telefonía Móvil en México y la protección de datos personales y de manera unánime, los consejeros del Instituto, coinciden que este proyecto pone en riesgo la seguridad personal de millones de mexicanos, usuarios de esta forma de comunicación.

Dos bofetadas continuas a la presidencia, golpes duros para la política de la 4T ¿capricho? que intenta el presidente Manuel López, pero que se niega a reconocer y solo ‘ve la paja en el ojo ajeno, sin darse cuenta de la viga que carga en ambos ojos’.

En el caso de la telefonía celular, apenas se publicó la Ley y casi de inmediato la prensa nacional informó de seis amparos de usuarios, porque no solo atenta a la seguridad personal, sino a la publicación y venta de esta información.

Un profesor de escuela privada, en enero pasado, inició sus trámites de pensión por edad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y aunque a partir de marzo empieza a recibir mensualmente la pensión que el Instituto asignó, se encontró con varios problemas.

Al finalizar este mes de abril del 2021, es fecha que no puede recuperar el capital del AFORE, quizá por el banco, la burocracia, o lo que me diga, pero no solo para ahí, es fecha que tampoco ha podido recuperar el capital del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

La protección de datos y el caso, no hipotético, del profesor jubilado, se relaciona porque el interesado reporta de llamadas telefónicas y mensajes de texto a su teléfono celular con mensajes como el que sigue:

“¿Pensionado del IMSS? ¿Ya conoces los beneficios y el monto de préstamos disponible? Visita…” y dan dos enlaces, uno que se llama Multiplica la Nómina donde te ‘orientan’ sobre los montos desde 2 mil y hasta por 350 mil pesos… Al final llenas un formulario y te proporcionan un número telefónico.

También del número 552 601 4400 y otros, llaman para ofrecer ‘beneficios’ por ser pensionado del IMSS y lo mismo, prestamos, alcances, beneficios, facilidades, etc… las agresiones se presentan cuando preguntas quién les dio el número y contestan cualquier cosa, pero no la pregunta.

Lo central es ¿quién autorizó al IMSS a divulgar los datos personales de los empleados o pensionados?

Lo mismo sucede con los bancos y esas llamadas muy incómodas y molestas que lo mismo te ofertan ‘seguros’, créditos, ampliación de créditos, blindaje, etc.

Y se repite la cuestión ¿quién autoriza al banco para este tipo de llamadas?

¿El mismo gobierno ‘vende’ la información de los usuarios?

Por ello se aplaude y apoya la decisión del INAI…

Candidatos de la Elección más Importante de la Historia de México: Ahí están buenos ejemplos de lo que se debe y no hacer.

No pasa nada si no cumplen los caprichos al mandatario en turno, cumplan con el desvalido, por el que se sujeta a las leyes que ustedes hacen y no salgan como aquella jovencita que busca la reelección para que al término de su mandato establezca su nuevo domicilio fuera del país.

Cierro con otra sorpresa guinda: “El candidato de Morena a la Alcaldía de Huetamo, Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo, es buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.” Publica César Martínez del Grupo Reforma.