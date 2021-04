CD. DE MEXICO, 23 DE ABRIL DE 2021.- La Cámara de Diputados aprobó esta mañana en lo particular la minuta de la Ley del Poder Judicial que amplía dos años la permanencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones. Morena dejó a los ministros la responsabilidad de decidir si esa cláusula es o no constitucional.

El dictamen fue aprobado tras 12 horas de debate sin que se le moviera una coma y con el respaldo mayoritario de Morena, PT y PVEM, pese a que legisladores de oposición y hasta del primer partido pidieron retirar el artículo 13 transitorio que permite la extensión del mandato. Entre los morenistas que sufragaron en contra estuvo Porfirio Muñoz Ledo, Alfonso Ramírez Cuéllar, Sergio Mayer, Lorena Villavicencio, Gabriela Cuevas y la presidenta de la Comisión de Igualdad, Wendy Briceño. Otros cinco se abstuvieron.

Pablo Gómez (Morena), quién en lo general votó a favor del proyecto, consideró en días pasados que esa cláusula no podría transitar ni aun cuando fuera aprobada y promulgada. Ya en lo particular no participó en la votación de esta mañana.

Villavicencio señaló a su vez, que ese artículo invalida el 97 Constitucional, y afecta de manera seria lo que los legisladores juraron hacer cumplir: la Constitución. “Este transitorio lo único que demuestra es soberbia, es pensar que porque se tiene una mayoría, se puede pasar por encima de la Constitución”, subrayó.

La Cuarta Transformación, continuó, no es reeditar lo que vivimos en el pasado. Tiene que estar anclada en lo que establece la Constitución sino no será transformación sino regresión, enfatizó ante el pleno vía zoom.

El priísta Enrique Ochoa destacó que Morena no ha podido argumentar que ese transitorio es constitucional, tras insistir en que esta es una noche oscura para el parlamentarismo.

En contrapartida, el diputado de Morena Cayetano García dijo que este proyecto no es una manzana envenenada como se ha dicho, pero en todo caso, hay que permitir que sea la corte, sin el canto de las sirenas, quien resuelva el tema.

Al terminar la sesión, que se prolongó casi 24 horas, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, del PRI, citó a la próxima hasta el miércoles 27 de abril