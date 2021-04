CD. DE MEXICO, 3 DE ABRIL DE 2021..-En el marco del arranque de campaña del proceso electoral más grande de la historia, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, invitó a las y los morenistas a salir a las calles y recorrer casa por casa para defender la esperanza y lograr que la transformación llegue a todos los rincones del país.

“La esperanza es posible cuando ponemos en el centro de las preocupaciones de lo público el interés general, cuando se gobierna y se legisla pensando en el bienestar de la gente. Morenistas de todo el país: es momento de defender la esperanza”, declaró Delgado.

De igual forma, exhortó a militantes, simpatizantes y candidatos a no traicionar los valores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena): no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, pues solo así se logrará el cambio verdadero, erradicando de una vez por todas a la mafia de la corrupción que tanto daño le ha hecho a las y los mexicanos.

“En Morena sabemos trabajar, somos gente de palabra y sabemos cumplirle a la ciudadanía. Vamos a defender la esperanza de México para que juntos sigamos haciendo historia”, enfatizó el líder morenista.