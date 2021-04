LOS COMICIOS ELECTORALES, FEDERALES, Estatales y Municipales

de Junio de 2021, Son Un Allanamiento De La Clase Política-Gubernamental,

Partidista, De La Iniciativa Privada y Delictiva, Que Buscan Aplastar a La

Nación y Sus Habitantes…Los Medios No Importan, Sino El Objetivo, Tanto a

Oficialistas, Como Opositores. Les Vale Madre México, La Ciudadanía y

Sociedad Civil…Su Meta, El Poder, Por El Poder, Para Mantener Un

Sojuzgamiento De La República y Sus Habitantes. En El Presente Proceso

Electoral, Como En Los Anteriores Las y Los Gandallas De La Cosa Pública,

Lucran Con La Necesidad y La Esperanza De Mexicanas y Mexicanos, Sobre

Todo, De Tamaulipecas y Tamaulipecos, En Base a La Falsedad y Engaño

Propagandístico y Así Vender Ilusiones y Mentiras Al Electorado Nacional y

Tamaulipeco, Que Sea Como Sea, Puntualmente Acudirá El 6 de Junio a Las

Urnas Electorales Instaladas a Lo Largo y Ancho De México En Espera De Que

Se Pueda Recuperar La Paz y Libertad Integral Perdida, Que Traemos

Extraviada, Desde El Siglo XX, Por Decir Algo, Ya Que Lo Actual También Se

Vivía En La Época Precolombina, Pero De Diferente Manera, Pero Con Un

Resultado Similar…

GANE QUIEN GANE, EN LAS Elecciones De Junio, Como Siempre, El

Gran Perdedor, Será El Pueblo, Así Se Nos Diga Que Ganamos, Porque

Votamos Por El o Las Candidatas y Candidatos De Nuestras Simpatías o Lo

Que Pensamos Que Era Los Menos Peor…Como Diría El Gran CHAVA FLORES,

“ A Que Le Tiras Cuando Sueñas Mexicano”…Ahora Si Que Tan Malo El Pinto,

Como El Colorado…Aunque En Una De Esas y De Chiripa, Salen Buenos y Nos

Sacamos La Lotería Sin Comprar Boleto…Pero, Normalmente, Los Que Tienen

La Culpa De Lo Que Nos Pasa, Con Los Gobiernos Que Tenemos Que

Aguantar, Son Los Valemadristas De Los Abstencionistas, Que Por Gueva o

Lo Que Usted Quiera, Deciden a La Hora De La Hora, o Desde Tiempo Atrás,

Deciden No Salir a Votar, El Día De Las Elecciones, No Hay Que Olvidar Que a

Unos Les Convienen Que La Ciudadanía No Salga a Votar, Mientras Que a

Otros Les Conviene Que Las Casillas Electorales Se Vean Atiborradas de

Votantes, Sea Como Sea, No Cumplir Con Una Obligación Cívica, Como Lo Es

El Sufragar, En Lo Personal, Los Que No Acuden Es Porque Son Huérfanos De

Progenitora, Buscando El Privilegio De Que Se Las Recuerden, Los Que

Acuden a Cumplir Con Un Deber Cívico, Buscando Un Cambio, Aunque Al Fin

Del Día, Las Cosas Sigan Casi Igual…

EL MOVIMIENTO DE REGENERACION Nacional, Es La Institución Política

De Moda, Ya Que El Presidente De La República, ANDRES MANUEL LOPEZ

OBRADOR, Es Egresado de MoReNa, Movimiento Político Que Creo Para Ser

Presidente De Los Estados Unidos Mexicanos Sin El Fierro Neoliberalista Del

PRI y El PAN, El Hartazgo De Tricolores y Azules Indujo Al Electorado Nacional,

a Buscar Una Tercer Vía, Una Nueva Alternativa. Alternativa Que Despertó

Esperanza y Fe En Un Cambio En Favor De México y Sus Habitantes. En Mas

De 2 Años De Gobierno, La Nueva Opción Gubernamental, Denominada, De

La Cuarta Transformación De México, A La Primera De Cambios, Despierta

Cierta Incertidumbre, Por La Falta De Inmediatez De Resultados Positivos,

Ello No Quiere Decir Que Lo Que Se Hace Sea Negativo, Sino Que No Es Lo

Esperado y Mucho Menos Lo Deseado Por Cosas Que Parecen Absurdas y

Disparatadas y a Lo Mejor Terminan Por No Serlas, En Fin…Se Dice Que Con

El Campeón, Hasta Que Pierda…El PRI y El PAN, No Son Campeones, Lo

Fueron y Aunque Se Han Fusionado, Difícilmente Podrían Recuperar El

Campeonato Perdido, Pese Al Cos tal De Mañas y Todo Tipo De Marrullerías

Que Realizan, Para Volver a Ostentar El Poder Neoliberalista Que Por Mas de

Tres Décadas Detentaron…El Dilema De PRI y PAN Con AMLO, Es Que Lo

Entrenaron Los Mejores Para Llegar a Donde Está, PRIístas y Perredistas

Desde Sus Entrañas Político-Partidistas y Gubernamentales y Los PANistas

Desde El Exterior…La Enseñanza De Estas 3 Corrientes Políticas Crearon Un

Amalgamiento Político, Que Ahora No Saben Contrarrestar, Ya Que Los

Cambios Que Han Tenido, Es Para Seguir Iguales…

TAMAULIPAS, ELECTORALMENTE Representa El 3 Por Ciento De Las

Diputaciones Federales, De Ahí Determinadas Incongruencias Políticas En

Sus Candidaturas, Aparte Del Fuego Amigo De Potenciales Rivales De Enanos

Políticos Que Sueñan Con El 2022, En Lugar De Cumplir Con Lo Que Deben

Cumplir en El 2021, Específicamente En MoReNa, Independientemente De

Cubrir Espacios Aliancistas y De Genero, Que Se Tomaron En Otras Entidades

Federativas y que representan un porcentaje legislativo, superior al del

Estado Tamaulipeco. Por Cierto, Salvo Imprevistos, ANDRES MANUEL LOPEZ

OBRADOR Ya Tiene Candidato a Gobernador Por Tamaulipas En El 2022…El

Morenismo Tamaulipeco Ganará La Gubernatura Del 2022 y 2024. Por Cierto,

PANistas de Hoy, Podrían Ser Morenistas De Mañana o De Movimiento

Ciudadano Que Seguramente Se Podría Convertir En La Segunda Fuerza

Política En 2021 Ya Que Crecerá, Mientras El PAN y El PRI Decreceran. Los

Nuevos Partidos Políticos Minaran a Tricolores y Azules, En Tanto Que El PRD

Luchará Por Su Sobrevivencia…

RESPECTO A TAMAULIPAS, El Gobierno De Los Vientos Del Cambio

En Tamaulipas, En Este 2021 Termina Su Ciclo Gubernamental e Inicia Su

Gran Caída De Gobierno. El Cartel Político De Los Cuernos Largos En

Tamaulipas En Lugar De Crecer, Empequeñece Al Máximo, Luego De Que Su

Líder, El Aun Gobernador Tamaulipeco, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA

DE VACA Estará PAGANDO Las Tropelías Legales Cometidas En El Servicio

Público, Federal, Estatal y Municipal. A La Fecha Hace Su Mejor Esfuerzo Por

Evitar Que El Brazo De La Ley Lo Alcance, De Ahí Que Mediáticamente Litigue

Su Caso, Tratando De Forzar Una Situación De Inocencia Que No Será Posible,

Ya Que Tendrá Que Pagar Por Sus Culpas, La Ley Castigará Toda Ilegalidad

Cometida En El Servicio Público De Los Tres Órdenes De Gobierno, Al

Apartarse De La Legalidad y No Cumplir Con La Ley…

POR OTRA PARTE En La Capital Tamaulipeca,

ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO y OSCAR ALMARAZ SMER, Candidatos a

Diputados Federales Por El V Distrito Federal Electoral, Son De Quijada Muy

Frágil, Uno y Otro, Ex-Alcaldes Victorenses Tricolores, Ambos No Cumplieron

Adecuadamente Con Su Obligación De Presidentes Municipales, Salieron a

Deber…Parte De Los Males Que Padece El Municipio De Ciudad Victoria, Se

Debe Tanto a ENRIQUE como a OSCAR, Al Igual Que a Otros Que Llegaron,

Desde El último Trienio Del Sexenio Del Gobernador AMERICO VILLARREAL

GUERRA…Como Legisladores Locales, También Dejaron Mucho Que Desear,

Uno y Otro Tienen Un Historial Oscuro, ENRIQUE, Por Ser Hijo De Papi y Sin

Trabajo Político, Formado En Un Horno De Microondas Políticas En El Sexenio

de TOMAS YARRINGTON RUVALCABA. Su Triunfo De Alcalde En Las Urnas,

No Fue Claro, Como Tampoco, Cuando Se Le Hizo. Diputado Federal Por

Primera Vez, Tan Solo Por Citar Algo…OSCAR ALMARAZ SMER Del PAN, Con

Una Riqueza Inexplicable, Pero Muy Explicable, Aparte De Relaciones y

Acciones Delictivas, Su Quijada Cristal, Sea Lo Que sea, CARDENAS DEL

AVELLANO No Es Ratón, Algo De Lo Cual ALMARAZ SMER No Puede Presumir,

Por Cierto, Uno y Otro Trabajan Cada Quién Por Su Lado Para Que PILARICA

“La Texana”, Gane La Elección De La Presidencia Municipal De Victoria, Ya

Que Con PILAR GOMEZ LEAL De Nueva Cuenta La Municipalidad Victorense

Retornaría A Un Grupo Político De La Capital Tamaulipeca, Sin Responder Al

Interés De Su Primo Político FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, ni

Al Interés De Su Primo Carnal, “El Huachicolito”, JOSE RAMON GOMEZ LEAL,

Pero Que En Estos Tiempos Se Hace Llamar “JR”…

EN REYNOSA RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, Sabe Que No Será

Alcalde De Ese Municipio Fronterizo ni tan siquiera con otra franquicia

política ajena a MoReNa, Sabe Que MAKI ORTIZ DOMINGUEZ Es La Dueña

Del Mayor Capital Político De Ese Municipio, La Inversión Hecha, Sobre Todo

En Lo Mediático, No La Resiente Tanto, Ya Que El Dinero Gastado, Al Menos

Sirvió Para Blanquear Parte De Su Fuerte capital Económico, De Ahí Su

Disposición a Invertir a La Campaña Política De CARMEN LILIA CANTUROSAS

VILLARREAL, Quien Desde Antes De Iniciar Su Campaña Político-Electoral Se

Puede Decir Que Se Encuentra Condenada a La Derrota, Luego De Que

Fuertes Liderazgos Naturales De MoReNa La Abandonaron, Luego De La

Conformación De Su Planilla y La Ingerencia De Su Cónyuge Que Es Muy Dado

a Vender El Sueño Americano a Gente De Toda Laya. Por Cierto, OSCAR

MARIO HINOJOSA RAMIREZ Estará De Manteles Largos, Buen Pretexto Para

Hacer Dar Impulso al Momento Político que vive Su Compañera De Vida. Lo

Que Son Las Cosas, En El Sexenio de TOMAS YARRINGTON TUVALCABA a Lo

Mejor, Como Parte De La Procuraduría General De Justicia Le Tocó Formar

Parte De La Investigación En Donde Salieron Involucrados “Los Ninfitos” y

que Luego Se Le Tuvo Que Dar Carpetazo Al Asesinato De Un Directivo Del

Periódico EL MAÑANA De Nuevo Laredo…Ocho Días Antes Se Cumplió Un

Aniversario Luctuoso Mas del “Chale Boy” CARLOS CANTU ROSAS, Todo Un

Personaje De La Política Tamaulipeca. Don ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ

Lo Sacó De La CNOP Tricolor Para Que Fuera Diputado Federal Por El PARM,

Sólo Que En CANTU ROSAS Se Le Salió Del Huacal, Para Meterse En El De La

Secretaría De Gobernación y Hacer Crecer Al PARM En Tamaulipas Con Su

Candidatura a Presidente Municipal y Que Ganó, Al Tiempo Que El Parmismo

Tomaba Fuerza En La Región Fronteriza y En La Zona Cañera. Su Batalla Mas

Significativa, Fue El Registro Por El PARM De CUAUHTEMOC CARDENAS

SOLORZANO, Iniciando así Una Izquierda Mexicana Que Se Inducia Desde

Palacio Nacional, Aunque No Lo Pareciera, De Ahí Que ANDRES MANUEL

LOPEZ OBRADOR Dejara Esa Izquierda Que Cobraba y Sigue Cobrando Con La

Derecha y Formara El Movimiento De Regeneración Nacional…Por Cierto a

CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL Quien Lo Hizo Presidente Municipal De

Nuevo Laredo, Fue HORACIO GARZA GARZA, Mismo Que En Su Tiempo De

Alcalde Neolaredano Estrenó El Puente III y logro que lo concesionaran al

municipio, creo que en ese mandato también llegó gente de La Sociedad Del

Delito, Extraña Al Mundo Delictivo de Ese Puerto Fronterizo, En Fin EL CHALE

BOY Era Una Cosa, Su Descendencia Solo Cuenta Con El Legado De Su

Nombre, No Con La Inteligencia y El Arrastre En Los Liderazgos Naturales De

Nuevo Laredo, fenómeno que resiente su Hija CARMEN LILIA, Aun Cuando

Enfrente, YAHLEEL ABDALA CARMONA Del PAN Estrena Uniforme Azul,

Luego De Tirar El Tricolor, Mientras que CANTUROSAS VILLARREAL Dejó a El

PAN y Se Dio De Alta En MoReNa…La Ventaja de YAHLEEL Es Que El Trabajo,

Obra y Acciones De Las Administraciones Municipales de ENRIQUE RIVAS

CUELLAR y ARTURO SANMIGUEL CANTU arropan con su desempeño en La

Presidencia Municipal Una Candidatura Que Debe Dar Una Continuidad

Eficiente Al Trabajo Municipal Que Hereda. No Hay Que Olvidar Que Aunque

La Administración Municipal de CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL Fue

Superior a La De Sus Antecesores Del PRI, Palidece Enormidades al lado de

La Actual Administración Municipal Que Concluye En Septiembre Del Año En

Curso, Quedando En Manos La Presidencia Municipal En Manos Del PAN…

POR CIERTO, EN NUEVO LAREDO, La Guardia Nacional Paso Serios y

Tensos Momentos, La Muerte De Civiles por presunto abuso de fuerza, La

Causa…Como Que a Nuevo Laredo Lo Quieren Calentar En La Víspera

Electoral, Por Cierto, Se Dice Que RICARDO MONREAL AVILA Se Interesa Por

Tener Afines En Los Puertos Fronterizos Del Norte Del País, Sera Verdad, Sera

Mentira, Pero Cuando El Río Suena, Agua Lleva, En Fin, Ese Es Otro Fandango,

Seguramente La Marina Pondrá Órden En La Corrupción Aduanal y Los

Traficantes De Humanos Tendrán Fuertes Mermas Con Las Nuevas Políticas

Para Frenar a Los Que Buscan El Llamado Sueño Americano…

SIGUIENDO CON MORENA, PALO DADO, Se Dice Que Ni DIOS Lo Quita,

Que La Dirigencia Nacional Hizo Sus Cochupos Con Morenistas Locales y Las

Candidaturas No Salieron Como Querían Que Salieran, Ya Ni Llorar Es Bueno,

Ser Lopezobradorista y Fundador de MoReNa, No Garantiza Candidaturas,

Los Capitales Políticos, Individuales y De Grupo, Internos o Externos, Son

Mano, Igualito que En El 2018, Los Medios, No Importan, El Objetivo, La

Meta, Es Lo Que Importa, En El Camino, Las Calabazas Se Acomodan En La

Carreta. En El Municipio Donde Nace Tamaulipas y La Cuera Que Da Identidad

Al Estado, En El Hoy Pueblo Mágico De TULA, Los Lopezobradoristas y

Primogénitos Morenistas Se Quedaron Chiflando En La Loma Al Ser

Derrocados Por Un Ex-Porro Uateño que militó En Las Filas De Mi Compadre

YUCA, muy Conocido Por El Sobrenombre De “La Chicha”, Los Otros Tiradores

y Tiradora Que Querían La Candidatura Se Abrieron y Lo Dejaron Solo, La

Aventura Política de CASTILLO no Prospera, Ni Prosperará, Ahora Si Que

Estaba Mejor Antes Que Ahora, La Famosa Candidatura Es Un Lastre Que No

Suma Ni Multiplica, Porque Solo Divide y Resta, Lo único Bueno De Lo Malo,

Es Que Ahora Ya Sabe Con Quienes Cuenta, Los Hipócritas y Convenencieros

Se Fueron Solos, Como Diría Mi Tocayo MARTINEZ CASAS “Los Culindrines Se

Cortan Solos”…TOÑO LAMINAS, También Conocido Como ANTONIO LEIJA,

Bajo El Patrocinio Del PAN, El 6 De Junio, Será Severamente Derrotado En Las

Urnas, Cosechará Lo Que Sembró Como Presidente Municipal. Todo Lo

Contrario a RENE LARA CISNEROS Del PRI, De Todos Los Contendientes Por

La Presidencia Municipal Tulteca Es De Mayor Aceptación, Tanto En El Medio

Rural Como Urbano, Ello No Quiere Decir Que Sea La Octava Maravilla, Pero

Es El Menos Malo, Sin La Voracidad y Rapacidad de LAMINAS…Mi Tocayo

JORGE GARCIA Jr. Por Movimiento Ciudadano Es Unas Buena Alternativa,

Pero No Le Alcanza El Capital Político Que Por Ahora Trae. No Hay Que

Perderlo De Vista En El Futuro. Por Cierto CRUZ WALLE Andaba Ofreciendo

150 mil pesos por Las Siglas de Movimiento Ciudadano, La Raza Se Pregunta

De Donde Podría Sacar Ese Billete y Ahora Se Preguntan Sobre Que Chicle Lo

Patrocina, En Fin, No Falta Mucho Tiempo Para Que La Danza Electoral

Tulteca Como Buenos Matachines, Parejitos y No Se Les Aparezca El Viejo De

La Danza y El Engrudo Se Haga Bolas…Los Momios Están AL Día De Hoy, RENE

Con Buena Ventaja, Seguido De LAMINAS Que No Crece y Mas Atrás Mi

Tocayo JORGE De Movimiento Ciudadano Pudiera Hacer La Chica, Será

Competitivo, Pero No Cuenta Con Una Real Opción De Triunfo, Salvo Que

Pasaran Cosas Excepcionales, Mientras Que MoReNa y Su Candidato Se

Quedan En Un Cuarto Lugar…Lo Cierto Que Por Ahora Son Puras

Especulaciones y La Verdad, En Las Urnas Se Gana y Se Pierde, Así Que Los

Participantes Muy Abusados El Día De La Elección. Salí Con Dios, Sino

Regreso, Me Fui Con El, Tan. Tan…