LAREDO, TEXAS, 15 DE ABRIL DE 2021.- El congresista Henry Cuellar anunció que

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha comenzado a aceptar

solicitudes de asistencia funeraria para los texanos que han perdido a sus seres

queridos en COVID-19.

El congresista Cuellar ayudó a aprobar el programa de asistencia funeraria

como parte del Plan de Rescate Estadounidense.

Los texanos que pagaron los gastos funerarios después del 20 de enero de

2020, para una persona cuya muerte pudo haber sido causada por o fue

probablemente el resultado de COVID-19 pueden solicitar hasta 9 mil dólares de

asistencia por funeral.

No se aceptarán solicitudes en línea.

«Si bien ninguna cantidad de dinero puede curar la pérdida de un ser querido,

este programa de subvenciones puede ayudar a aliviar la tensión financiera de los

texanos que han sufrido tanto de COVID-19», dijo el congresista Cuellar.

¿Quién puede solicitar asistencia?

Usted puede calificar si: Usted es un ciudadano estadounidense, un

extranjero no ciudadano o un extranjero calificado que pagó los gastos funerarios

después del 20 de enero de 2020, y los gastos funerarios fueron para una persona

cuya muerte en los Estados Unidos, territorios o el Distrito de Columbia, pudo haber

sido causada por o fue probablemente el resultado de COVID-19.

Las personas pueden solicitar ayuda para múltiples funerales.

¿Cómo se aplican los tejanos?

Centro de llamadas dedicado de FEMA al 844-684-6333; TTY 800-462-7585,

de lunes a viernes, 9 AM ET – 9 PM ET.

No se aceptarán solicitudes en línea.

Habrá servicios multilingües disponibles.

¿Qué información necesitan proporcionar los tejanos?

El solicitante responsable de los gastos funerarios de COVID-19 deberá

proporcionar la siguiente información a continuación cuando llame a FEMA para

registrarse para recibir asistencia.

FEMA recomienda recopilar esta información antes del proceso de solicitud.

Número de Seguro Social para el solicitante y el individuo fallecido Fecha de

nacimiento para el solicitante y el individuo fallecido Dirección postal actual para el

solicitante Número de teléfono actual para el solicitante Lugar o dirección donde

falleció el individuo fallecido Información sobre las pólizas de seguro funerario o de

entierro Información sobre otras ayudas funerarias recibidas, como donaciones

Subvenciones y asistencia de organizaciones voluntarias de la Ley CARES

Enrutamiento y número de cuenta de la cuenta de cheques o ahorros del solicitante

(para depósito directo, si se solicita)