CIUDAD DE MÉXICO, 9 DE ABRIL DE 2021.- Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Reclusorio Norte, decretó prisión preventiva para Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador de la República, quien fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

A pesar de que los ilícitos por los que es acusado, no son considerados graves, decretó la prisión preventiva oficiosa durante la audiencia que inició este jueves 8 de abril, la cual se extendió por espacio de 20 horas.

De acuerdo con el abogado José Zapata, “La medida cautelar la decretó el juez de control porque considera que existe un riesgo de fuga”.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) le solicitó al juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, imponerle la prisión preventiva, ya que el ex legislador no tiene domicilio fijo, los vecinos no lo reconocen en el domicilio señalado, tiene varias salidas del país, además de que no se tiene certeza del lugar donde actualmente se encuentra.

Fuentes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmaron que el juzgador le concedió la medida cautelar a la FGR con lo que el político panista quedará en el reclusorio Norte, mientras se lleva a cabo su proceso.

La determinación del juzgador en contra del ex senador del Partido Acción Nacional (PAN), se autorizó tras una audiencia en el Reclusorio Norte, donde fue señalado directamente de haber recibido dinero indebido dentro del caso Lozoya.

La imputación se dio a partir de una denuncia que presentó Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien apuntó directamente a Jorge Luis Lavalle Maury de haber recibido jugosas cantidades de dinero.