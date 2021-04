Hoy, en el mes del niño, me permito parafrasear a la escritora Melisaa Sher: “Los niños nos

enseñan mucho de lo que realmente somos, a su corta edad son los mejores maestros, ellos nos

enseñan miles de cosas entre otras:

1.- A ser nosotros mismo, no una copia –a veces mala– de otros. Ser genuinos, sensibles y estar

dispuesto a expresar y sacar los sentimientos, aún los vulnerables, sin miedo ¿Al qué dirán?

2.- A soñar creativamente, intuitivamente saben que nos conecta con nuestro maestro interior. Los

sueños pueden crear la realidad, porque es evidente que todas las cosas reales comienzan con

pensamientos y sueños. Los niños tienen el maravilloso talante de no limitar la capacidad de soñar.

3.-A vivir el HOY a plenitud. Los niños pueden concentrarse en cualquier cosa que está ocurriendo en

su vida en ese momento. Son espontáneos. HOY deje de estar obsesionado por el perfeccionismo y el

orden y dé oportunidad a la flexibilidad en su vida.

4.-A no tener miedo a los errores o el fracaso. El fracaso es sólo una palabra inventada por el hombre

para limitar sus potencialidades, no tiene más poder del que tú mismo le des. Los niños están puestos a

correr riesgos porque saben por intuición que los riesgos son la mejor manera de aprender y crecer.

5.- Los niños aceptan el mundo como es. Fluyen con la vida, no resisten, porque saben que terminan

atrayéndolo. Los niños disfrutan la vida, con su sana alegría, risas y sonrisas son las personas más

felices. Usted no tiene que ser necesariamente tan ordenado, rígido, serio, tan adulto”.1

Cristo dijo: ‘Dejad a los niños venir a mí’ y cuando lleguen a ti… despertarán tu Divinidad Interior”

HOY DATE PERMISO DE gozar el milagro de la vida, de acariciar, de que brote y se desarrolle

amorosamente el niño que vive dentro de usted, dispóngase a gozar la inmensa policromía de la vida en

toda su majestuosidad.

Cuando despunta el alba, al mirarte al espejo, centra tu mirada en tus ojos, que son la puerta del alma, y

DATE PERMISO DE amar, de halagar al niño que llevas en tu interior, hazlo crecer con tus mimos,

con tus cariños.

La magia llegara a ti –“En la vida no hay magia, hay magos y los magos no necesitan trucos”– te

sorprenderás con el brillo que llegará a tus ojos, a tu alma, a tu corporalidad, a tu vida, te maravillarás

con los resultados.

Se llenará lo más íntimo de tu ser de una extraordinaria alegría, redescubrirás el suave encantamiento

de la vida, con todo el potencial que vibra dentro de tu ser.

Es maravilloso gozar el prodigio del nuevo día, más cuando reconoces que tienes en tu espíritu el niño

de tu vida, el de tu infancia, ése que te acompaña en las duras y en las maduras.

Detrás de una personalidad llena de la hiperseriedad de adulto, a veces de viejo, se esconde el brillo, la

alegría, el poder, la fuerza y el amor del niño que vive en tu interior, cuando seas capaz de reconocerlo

y amarlo, se renovará espectacularmente tu energía vital.

Tu niño interior confía en la vida, se da permiso de amar a plenitud, sonríe, goza de una alegría

permanente, rechaza la violencia, vive el milagro del HOY intensamente, perdona siempre, ama más,

odia menos, para él, el más modesto alimento es el platillo más suculento, no conoce el protocolo, tiene

muy arraigado el don de dar, dar amor, dar una sonrisa, dar alegría, su vida se pasa dando.

Acariciando su niño interior, el campesino de Güémez se la pasa dando una pizca de buen sentido del

humor.

A su tierna edad el niño filosofito trabajaba en el Congreso lavando carros, cierto día llega un hombre

y le pregunta:

–– ¿Disculpa muchacho por la tarde no trabajan?

–– No –responde el filosofito– Por la tarde no vienen, ¡Cuando no trabajan… ES POR LA

MAÑANA!

