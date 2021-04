TAMPICO, TAMAULIPAS, 5 DE ABRIL DE 2021.- Al revelar que el agua que consumen los habitantes de Tampico y Ciudad Madero tiene 80% de sedimento y huele a Metano, el ex titular de la SEMARNAT, Andrés Bonilla dijo

que los usuarios pagan a la Comapa tarifas muy elevadas por un agua que no es potable ni

apta para el consumo humano.

«Es una irresponsabilidad que digan eso de que el agua es potable, en las colonias el agua

está saliendo con 80% de sedimento y olor a metano, esto es que ya no hay agua para

consumo humano, que estamos pagando un agua potable que nunca ha sido potable y si

alguien dice eso perdónenme pero hay una grave irregularidad allí», señaló.

El ex funcionario federal dejó en claro que hay dos irresponsabilidades muy grandes en este

tema: que por un lado el gobierno federal no da agua para que haya suficiente y tenga el

tiempo de recaptación como era en la vega La Escondida y la otra irresponsabilidad es que

haya gente que diga que están potabilizando el agua y no es cierto.

«Y nos hacen pagar un precio muy alto por un agua que es general», recalcó.

Andrés Bonilla consideró que hacen falta 2 mil 600 millones de pesos para resolver ese

problema.

«Comprende todo el reservorio. Ese dinero incluye -ya con estudios técnicos- que

tendríamos que hacer dragados estratégicos dentro del sistema Champayán para evitar el

azolve. En pocas palabras replicar la Vega La Escondida las veces que sea necesario para

tener agua limpia y que no cueste tanto adecuarla para el uso humano como se hace hoy día

y que sea benéfica para la salud pública», aseveró.

El informante recalcó que con ese dinero se podría reparar la subcuenta del río Tamesí,

todo el reservorio que incluye a todos los municipios, 13, todos tendrían plantas de

tratamiento, reacomodo de las franjas federales, uso y aprovechamiento de esas franjas,

limpieza, el gran ducto colector Perimetral de más de 25 kilómetros que tenemos de

contacto con la mancha urbana para evitar que los escurrimientos urbanos de hoy en día

vayan a la planta de tratamiento y luego después es agua buscar que sea utilizada para

riegos agrícolas y no agua limpia como usan hoy día, hoy día en la parte alta hay más de

cuatro metros cúbicos que usan para regar caña y es agua de manantial cuando nosotros acá

estamos usando agua rodada de toda la subcuenca que nos llega para tomar, como que

estamos al revés no?

Andrés Bonilla señaló que ese proyecto se tiene que hacer a través de gobierno federal,

bajar recursos a cada municipio dependiendo a la figuras de inversión que ellos estén

presentando para que cada quien tenga sus plantas de tratamiento, sus planes de manejo, los

proyectos de mantenimiento de la gran obra que se vaya a hacer allí.

Los pescadores tienen que recurrir a Conapesca que les baje recursos para los canales que

tienen de navegación y que son canales de llamada.