El Presidente, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, dijo que no habrá ningún problema si en la próxima elección gana la mayoría en el Congreso la oposición.

Parecía un buen chiste, que el mismo Presidente lo dijera por lo que representa, por su poder y por lo que puede perder el mandatario nacional si los legisladores afines al sistema son minoría, pero antes de reír del mismo, el pueblo de México, o los opositores, pasaron a la preocupación.

Llegó la amenaza, la sentencia que no solo era para los candidatos y sus partidos sino para el pueblo mexicano, ahí mismo el presidente también dijo que si la oposición gana la mayoría de las diputaciones federales entonces el supremo gobierno aplicará el veto.

Lo dicho por el presidente es para preocuparnos, prácticamente desde ya está llamando a que se tengan más confrontaciones y división en el país y tristemente quienes pagaremos los platos rotos seremos los ciudadanos, pues mientras el mandatario trata de imponer su voluntad aplicando el veto y los legisladores de oposición vayan tratando de quitarle el presupuesto sería una pesadilla sin fin.

No se tendría equilibrio, ni respeto a las instituciones, mucho menos a la voluntad del pueblo que eligió con su voto un contrapeso, pues ya está visto que no se puede tener un gobierno autónomo, autoritario, que quiera siempre hacer su voluntad, que no le gusta ni siquiera la crítica constructiva y prefiere gobernar con ocurrencias.

“Ningún problema habría sí el pueblo así lo decide, qué si ganan los opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto, no está tan fácil, no es así, que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo, no está tan fácil, nada más les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto”, dijo en su mañanera LOPEZ OBRADOR.

Grave, muy grave lo dicho por el Presidente, primero porque está haciendo campaña abiertamente para su partido con amenazas veladas a la gente de que les puede quitar los apoyos y quizá se podría decir que sus palabras solo fueron ocurrencias, pero la verdad es que si lo dijo es porque ya lo está planeando y eso si es para preocuparse.

Por supuesto que no es para que quienes decidan votar en contra de los candidatos del partido del presidente o sus aliados dejen de hacerlo porque con todo y amenazas se tiene que luchar porque se tenga un equilibrio, un contrapeso, que se tenga un consenso real para que las decisiones que se tomen y aprueben sean para bien de México y su gente, no solo para unos cuantos o para satisfacer egos.

Menciona el Presidente que hay procedimientos legales y él puede aplicar el presupuesto anterior mientras se resuelve el fondo, que por lo tanto para él no es de vida o muerte que la oposición gane la mayoría en la Cámara baja.

Claro que una cosa es lo que diga a bote pronto y otra muy distinta lo que piense y lo que realmente es, porque es un hecho que le interesa continuar con la mayoría a su favor en la Cámara de Diputados, sabe y bien que sabe ANDRES MANUEL lo que significa perder ese poder.

Si realmente creyera o estuviera cierto que no necesita la mayoría en el Congreso, que igual le da que la oposición gane más del 50 por ciento de las diputaciones federales, no traería sus guerritas políticas por todo el país y menos estaría violando la ley electoral con sus conferencias mañaneras que utiliza todos los días para atacar a sus enemigos.

Y es que el mismo Presidente sabe que no es cualquier cosa lo que se juega, y para él que le gusta ser autónomo, no tener contrapesos y en reiteradas ocasiones ha manifestado que quienes no están con él están en su contra, perder la mayoría en la próxima legislatura federal puede ser la muerte política.

Acostumbrados a que en la Cámara alta y baja pasen todas las propuestas impulsadas por el sistema actual, el que tenga oposición en el primer filtro, en San Lázaro, sería suficiente para andarles acusando de enemigos de la nación.

La verdad es que, si le interesa al Presidente, le preocupa y ocupa, nuevamente quedarse con la mayoría en la Cámara de Diputados, pero quizá comience a ver que puede perder y ya comienzan las amenazas de veto contra los candidatos por si ganan.