A lo largo de la historia política moderna, en Europa nació la necesidad de hacer

alianzas electorales o coaliciones debido a la necesidad de llevar a cabo proyectos

políticos de gobierno, esos acuerdos invariablemente se han considerado traición

a la voluntad popular y a las militancias porque conlleva ceder posiciones de

poder.

Esos acuerdos interpartidistas generalmente causan desasosiego en la militancia

del partido mayoritario toda vez que se les da mucho espacio y garantía a los

partidos bisagra de llevar a sus candidatos a buen puerto y con el menor

esfuerzo, dichos partidos ni tienen membrecía mucho menos liderazgos y son

favorecidos siempre respaldados por el poder factico de la región.

Esto es un hecho de debilidad política del gobernante en turno, de incapacidad de

llevar a la práctica el programa político propio del partido ganador, requiriendo

aliarse con minorías que pudieron ser borradas del mapa electoral prefiriendo

fortalecerlas, creyendo que les serán fieles, pero esto no sucederá, porque

cualquier fuerza política contraria no se conforma con migajas y quiere el pastel

completo.

Comenta un político que en Cd. Victoria platicó con un dirigente nacional del

Partido Verde y le decía “ustedes ya tienen sus candidaturas, para que le invierten

si ganan tendrán que votar a favor de los proyectos de Morena” a lo que este le

espetó, “eso creen, nosotros no estamos de acuerdo con Morena, cuando nos

fortalezcamos como así será, les daremos un pinochetazo” gulp.

Verdad o mentira la fuente es confiable pero no deja de inquietar que con estos

entes introducidos irresponsablemente al movimiento estemos dando entrada al

caballo de Troya que acabe no solo con la 4T si no con el presidente en el 2022.

AMLO después de fracasar en 2006 por poco margen y haber rechazado el apoyo

del poderoso sindicato de maestros dirigido por Elba Esther Gordillo aduciendo

principios de decencia política, adoptó en 2018 la política de unidad y lucha de

contrarios sumando a cuadros usados por sus otrora contrarios, para formar un

gobierno integrado por una capirotada de partidos y hasta ahí le funcionó.

Para desgracia de su movimiento quiso repetir la fórmula pero operada por un

imberbe político como Mario Delgado, desechando a un hombre de probada

cultura política y personal como Porfirio Muñoz Ledo dejando a su segunda Citlalli

Hernández que muy pronto respondió al canto de las sirenas y corrompieron el

movimiento.

Morena cometió errores garrafales dolosos al no renovar las dirigencias estatales

y municipales, de tal manera que han querido hacer la política desde la CDMX,

imponiendo candidaturas a modo para vender las plazas, al estilo de la más rancia

delincuencia, por ello prohibieron a los militantes hablar de sus compañeros

externos y simpatizantes que salieran agraciados, sabían su cuento.

Enviaron delegados a los estados a pactar con grupos de poder de cada ciudad a

negociar las candidaturas, engañaron a los miembros de morena al convocarles a

inscribirse como candidatos, cambiaron las convocatorias a modo sin informar a

los participantes, rompieron la equidad de género, impusieron candidatos a modo

para favorecer candidaturas contrarias, desalentar la militancia, violentaron los

derechos políticos y sociales de sus miembros, discriminaron y hicieron lo posible

por destruir al partido.

Alentaron primero a miembros a formar cuadros y comités simpatizantes de

Morena y después sembraron candidatos traídos de fuera, El delegado Nacional

Dip. Ernesto Palacios hizo sus arreglos con ex priistas como Américo Villarreal y

Erasmo González, incluyendo a la senadora Lupita Covarrubias.

Chaquetearon de última hora, instalando a los suyos, donde no pudieron, como en

Nuevo Laredo, cambiaron el género a mujeres violando el acuerdo de equidad.

Trascendió y esta investigándose porque hubo inconformes que de última hora se

realizó una polla entre los agentes aduanales de seis millones de pesos para

comprar el distrito 1 de Nuevo Laredo para el Partido Verde, por ello es que de

último momento salieron con la chicaneada de otorgarle al verde la candidatura

Federal instalando a una empleada aduanal, sin trayectoria política, y sin léxico

con el objetivo obvio de perder.

Con ello excluyeron a verdaderos líderes morenistas mejor posicionados como

Heriberto Cantú de Andar y el Dr. Carlos Cabeza Resendez, se antojaba el

primero como plurinominal y el segundo como de mayoría relativa, hombres con

preparación y sin compromisos cupulares que harían verdaderas propuestas de

mejora legislativa para el país pero nanay, allanan el camino para la reelección de

un diputado patito el chapulín Salvador Rosas Quintanilla que legisló solo para el

gran capital y nulos resultados para la ciudadanía.

En el Distrito 3 había candidatos que podían ganarle al Moyo García ampliamente

como este servidor, el combativo Cesar Campos y otros, pero salieron con que

sería una mujer de la cual no hablaré, toda vez que hizo pre campaña para

Diputada Federal y no en el distrito, por lo que no se le conoce además que radica

en Laredo, Texas, la utilizaron, toda vez que es persona de buena fe,

comprometida y merece mi respeto.

En el Distrito 1 se encontraban los compañeros Oscar Pérez, Luis Enrique Dávila,

Álvaro Morales y un colado del SNI que hicieron intensa precampaña en el

poniente de la ciudad en medios de comunicación, personas valiosas, luchadores

sociales con el arraigo necesario para recuperar el distrito de las garras panistas y

los doblaron por la equidad de género, fácil, no hables porque sería misoginia.

El distrito 2 igual otra fémina. CDV cuadró todo para que fuesen mujeres las

candidatas y está demostrado que las mujeres no votan por las mujeres y así la

formula panista de hombres gane las diputaciones.

Quedaron en el camino todos los miembros fundadores de Morena, personas de

izquierda de toda la vida que darían la vida por el movimiento, de un plumazo

equidad de género sesgada a las mujeres, porque la verdad no hubo la equidad

para los varones y si discriminación política.

En estos 4 días viene una cauda de impugnaciones por regidurías, diputaciones

locales y diputaciones federales en el Estado y en Nuevo Laredo. Hay muchos

agravios por lo que habrá que esperar hasta que las autoridades electorales

decidan.

Algunos interpondrán demandas penales de comprobarse venta de plazas, se dice

que hay evidencias, en estos tiempos la cibernética lo puede todo, caerán muchas

cabezas, Mario Delgado y sus conclapaches están en la mira.

En lo personal me consta la naturaleza de Mario Delgado cuando en el año 2000

perdimos el registro del partido de Centro Democrático, le entregue las

comprobaciones financieras de las candidaturas en Tamaulipas donde fui dirigente

del partido y me quedó a deber $28,000 de aquellos y me quedé con adeudos

telefónicos y de apoyos a operadores de campaña. Ese es Mario Delgado, el que

es ruin en lo pequeño es más en lo grande, ahí está el resultado.

Marcelo Ebrard en el pecado llevará la penitencia, su candidatura se verá

mermada o cancelada por la ineficacia y rapacería de este dirigente de opereta,

una conseja para Marcelo es que deberá estudiar un poco que es la verdadera

izquierda de la que ha renegado en varias ocasiones, pero le ha rescatado en

muchas. Que se deje de sus vacunitas que es una atribución del sector Salud. ¡ha

y que cumpla sus compromisos verbales! Así o más claro.