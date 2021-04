ALTAMIRA, TAMAULIPAS, 28 DE ABRIL DE 2021.-Con la finalidad de garantizar una atención de calidad a los adultos mayores que acudan a recibir la segunda dosis de la vacuna contra Covid 19 en el municipio de Altamira, el Gobierno Municipal, mantiene estrecha coordinación con el sector salud para que este proceso se lleve a cabo de manera exitosa.

El presidente municipal en funciones, Cuauhtémoc Zaleta Alonso, precisó que los días

establecidos por el sector salud a nivel federal son del 29 de abril al 6 de mayo teniendo

como sedes el CBTIS No. 105 (Col. Roger Gómez), el Domo Cuauhtémoc (Villa

Cuauhtémoc) y la Secundaria General No. 1 “Benito Juárez García” (Zona Centro), en un

horario de 8:00 a.m. a 06:00 p.m.

“Tenemos confirmado por parte de las autoridades federales que a partir de este jueves

comenzará la aplicación de la segunda dosis a los adultos mayores. El municipio apoyará

con dos enfermeras en cada uno de estos módulos. Estamos calculando que se van a

vacunar cerca de 3 mil personas diarias”, señaló.

Los adultos mayores de 60 años y más que ya hayan recibido la primera dosis de esta

vacuna en el municipio de Altamira, deberán presentar los siguientes requisitos:

comprobante de primera dosis de vacunación; folio de vacunación; CURP; y comprobante

de domicilio (copias).

La aplicación de la segunda dosis se llevará a cabo en orden alfabético correspondiendo el

jueves 29 de abril los apellidos que comienzan con A,B y C; viernes 30 de abril D,E,F y G;

sábado 1 de mayo H,I,J y K; domingo 2 de mayo L,M,N y O; lunes 3 de mayo P,Q y R;

martes 4 de mayo S,T,U y V; miércoles 5 de mayo W,X,Y y Z, y jueves 6 de mayo

rezagados.

“Hacemos un exhorto para que la ciudadanía tome conciencia y respete el orden marcado,

de no hacerlo se pueden generar disturbios y desorden que compliquen este proceso”.

“Vamos a establecer en los puntos el apoyo de Protección Civil, Tránsito y Vialidad,

también vamos a proporcionar sillas y agua. Además habrá un representante del municipio

en cada módulo para que se mantenga el orden”.

De igual manera señaló que con el apoyo del DIF Tamaulipas, el municipio pondrá a

disposición de manera gratuita 4 unidades motrices en la Unidad Deportiva de Altamira

para apoyar en el traslado de adultos mayores al CBTIS No. 105 y a la Secundaria General

No. 1 “Benito Juárez García”.

Finalmente indicó que de acuerdo al programa nacional de vacunación se estima la

aplicación de 23 mil 800 vacunas correspondientes a la segunda dosis a adultos mayores en

Altamira.