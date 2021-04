TAMPICO,TAMAULIPAS, 14 DE ABRIL DE 2021.- «Fue porque la ciudadanía no está respetando la calendarización que se acabaron las vacunas y los Servidores de la Nación no podemos rechazar a nadie pero habilitaremos más módulos para ampliar la atención y se autorizaron mil vacunas más para quienes este miércoles no alcanzaron biológico», declaró la delegada de programas federales en el sur de Tamaulipas Elizabeth Cruz.

Luego de que en las dos sedes de Tampico ancianitos y familiares de ellos bloquearon el

bulevar Adolfo López Mateos porque se acabaron las vacunas y muchos se quedaron sin

inmunizar que la funcionaria federal salió a dar una explicación de la causa por la que no

pudieron seguir vacunando de momento pero dada la problemática autorizaron mil dosis

más.

«Seguimos vacunando, como les digo no depende a veces de nosotros la descoordinación

de allá afuera, le seguimos diciendo a la ciudadanía que respeten la calendarización que es

lo que no se ha hecho porque como ven tenemos suficiente personal, están los toldos, las

sillas para que no estén en el sol pero a veces se rebasa pero es por la misma situación que

la gente no respeta la calendarización», indicó.

Elizabeth Cruz añadió que hay vacuna para toda la ciudadanía y explicó que por eso es que

hacen un estudio de población.

«Ahorita si ven seguimos vacunando, seguimos pasando gente a la una ya llevábamos más

de tres mil en la UAT y se autorizaron un aproximado de más de mil vacunas», recalcó.

La delegada de programas federales reiteró que hay un orden y que van por letras pero hizo

ver que llega la gente con otra letra y no la pueden rechazar. «Un 70% son de otras letras y

les toca otro día pero no se rechaza a nadie, se vacunan a todos».

«No están respetando el orden alfabético, les pedimos por el bien de ellos porque están en el

sol, se deshidratan pero por más que queremos tenerlos cómodos, debajo de una carpa con

su comodidad pero nos rebasan», aseveró.

Dado que los rebasa la gente es que la entrevistada adelantó que están analizando abrir más

puntos para lo cual están viendo esa logística pero de momento aún no tienen detalles de

esa información.

«La gente tiene que ser consciente en ese sentido y respetar el orden», recalcó Elizabeth

Cruz.

Es en la UAT donde más ha habido gente y en el metro, señala la informante que es un

poco más cómodo porque se les atiende en el vehículo.

Sobre por qué tardan en aplicar la vacuna, Cruz Hernández explicó que lleva logística y que

no es sólo llegar y vacunar.

«Tenemos nosotros también que tener un documento de ellos por cualquier situación, por

eso es que se les hace un cuestionario para tener esa información para la segunda dosis, no

es nada más vacunar y ya vámonos lleva un proceso y es largo», recalcó la informante.

Por último, Elizabeth Cruz comentó que es un hecho que este miércoles rebasaron la meta

que teníamos prevista para este día.