Se han conocido al fin los nombres y perfiles de quienes serán los

contendientes en esta próxima elección municipal, concurrente sí, pero

la cereza en el pastel, son las alcaldías y punto, la guerra se centra en

las ciudades con más peso electoral y económico.

Esta elección concurrente, aportara en Tamaulipas, 22 diputados

locales, 9 diputaciones federales y 43 alcaldías, actualmente el PAN

tiene 32 de 43 presidencias municipales, 6 el PRI y 5 Morena, aunque

en 2 de ellas, fueron para partidos aliancistas, como Díaz Ordaz,

donde el PES; cuenta con el edil. Los bastiones de Morena están en

puntos opuestos, Matamoros y Ciudad Madero. Donde los ediles, van

por la reelección.

Pero como dijo Jack, vayamos por partes, primero le comento que en

Nuevo Laredo, la lucha será entre féminas, guapas las 2 e inteligentes,

ambas de origen priistas, una paso del PRI al PAN, y ahora va por la

siglas de Morena, en Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas,

hermana del ex alcalde Carlos Canturosas, vecino actualmente en uno

de los fraccionamientos más exclusivos en San Antonio Texas.

Pero Carmen Lilia, ha sido impulsada desde el centro del país, desde

que llego a la diputación local, vía el regalo divino, de ser plurinominal,

pero fácil no la tiene, Nuevo Laredo, está tablas antes de arrancar la

contienda, en el otro lado esta Yahleel Abdala Carmona, ex diputada

Federal, ex diputada local, ex presidente del PRI en Tamaulipas, y

recientemente en una alianza de facto, fue designada por el PAN

como su abanderada.

La ventaja que lleva Yahleel es contar como fórmula a la diputación

con Enrique Rivas Cuéllar, uno de los alcaldes mejor evaluados en

este momento en Tamaulipas y querido por los laredenses. La batalla

de la aduana más importante del país, está en la mira de todos, y la

guerra está por comenzar.

Pero si hablamos de guerras, entonces indisolublemente tendremos

que llegar a Reynosa, donde se disputará la madre de todas las

batallas, la lucha se centra entre el PAN y Morena, aunque no

descarte al PRI dando la pelea.

La ciudad más poblada del estado, la que más produce está inmersa

en la disputa política, hay dos contendientes de peso, Jesús María

Moreno Ibarra y Carlos Peña Ortiz, dividiendo las apuestas con

pronósticos reservados. La lucha en Reynosa, es del todo por el todo,

Moreno Ibarra, cuenta con todo el apoyo del poder estatal, y Carlos

Peña ahora por los morenistas, cuenta con el respaldo del poder

popular y trabajo de su madre la alcaldesa actual de la ciudad, y que

ha realizado un trabajo, que es un parte aguas en las administraciones

municipales. La popularidad del edil Ortiz Domínguez, es por demás

sorprendente, más del 66% de los reynosenses aprueban su gestión.

La última encuesta de Massive Caller, la coloca como la segunda edil

mejor evaluada en su desempeño del país, solo por debajo del edil de

Saltillo Coahuila, y por supuesto que algunos de esos puntos se

tendrán que catapultar y ser factores en esta contienda. Con los

registros de ayer, Carlos Peña pasó de ser actor a factor de decisión

en la próxima elección municipal reynosense. Y por otro parte Chuma

Moreno, cuenta con el respaldo y afinidad del mandatario estatal, y se

siente ese respaldo, la apuesta está en la mesa, y lo único seguro es

que los actores se juegan el todo por el todo. En otro sentido, también

el ya candidato externo de Morena al gobierno de Reynosa, tendrá

que luchar con la insurrección de morenistas en la ciudad.

Donde se pone de ojo de hormiga es en Matamoros, porque todo

parecía día de campo para el edil Mario López, que primero también

enfrentó una insurrección de los morenistas de Matamoros, y luego

golpes y fuego amigo, para descarrilar su proyecto, al final triunfó, pero

como el agua en la roca, algún daño sufrió, a tal grado que la

contienda es ahora entre 3, donde se incluye a Ivett Bermea y Pedro

Luis Coronado, ambos con posibilidades de voltear la onza a su favor,

y dar la campanada en Matamoros.

Peluco, ha logrado unir al grupo Matamoros, y eso incluye a varios que

apoyaban al actual edil, mientras Ivett, poco a poco ha centrado sus

fortalezas en su trabajo, dejando atrás la sombra de su esposo el

secretario de desarrollo económico de Tamaulipas, Carlos García.

Además de eso, el PAN, postula ya como titular a Daniel Sampayo

como candidato a diputado, y eso es también sinónimo de arrastre

popular, porque Dany, tiene ese clic con el sector popular, como pocos

políticos en la actualidad en Matamoros. Y por otra parte, Peluco,

cuenta también con Nico Camorlinga, que proviene de una dinastía de

cepa política pura y que en el sector agrario y popular cuenta con

fuertes apoyos de sectores y organizaciones. La 3 veces heroica está

en lucha de 3.

En la capital, está también la lucha, Pilar Gómez, actual edil con

licencia, enfrentara a Lalo Gattas de Morena, y Alejandro Montoya del

PRI, aunque las miras están puestas en los primeros dos. La lucha

está por comenzar y tanto Gattas, como Pilar, tendrán que poner toda

la carne en el asador y ver de qué cuero salen más correas.

Un factor importante, y que pocos perciben es que el esposo de Pilar,

es de una de las familias más queridas en la capital, y conocedor de

los corrillos políticos de todos los grupos capitalinos.

Que cierren las puertas, la lucha va a comenzar.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

El balneario La Playita en Reynosa, quedó listo para recibir a los

paseantes, sin embargo Protección Civil Municipal, ha dejado muy

claro de todas las medidas de salud y sanitarias que se tienen que

seguir para ingresar, como el uso de cubrebocas y gel bacterial, como

medida preventiva para el cuidado de las familias paseantes.

Además se tomará la temperatura y se cumplirán con todos los

protocolos establecidos por los comités de salud municipal y estatal,

con la única finalidad de evitar contagios y achatar la curva de

contagios por covid-19.

Además el ayuntamiento informó que estos protocolos preventivos de

salud, se implementarán en todos los balnearios públicos y privados,

donde la COEPRIS, estará también coadyuvando los trabajos de

prevención.

chanorangel@live.com.mx