CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 6 DE ABRIL DE 2021.-Líneas de transporte foráneo que operan en ciudad Victoria vieron afectada su economía por la pandemia al registrar una reducción del 60 por ciento en su servicio de pasaje durante los días de asueto de Semana Santa.

Ante esa disminución se han visto obligadas a reducir el número de salidas a Monterrey, San Luis y otras entidades del centro del país, a las que antes del 2019 se multiplicaba el número de paseantes y vacacionistas.

«Es preocupante esta situación porque si afecta a la -economía de- empresa también a los trabajadores. Este fin de Semana Santa bajo un 60 por ciento el pasaje, nos preocupa porque no sabemos que medidas va tomar la empresa» dijo una empleada de conocida línea en la Central de Autobuses.

La crisis también alcanzó al comercio instalado al interior del inmueble como a los chóferes de Taxis, pues al no haber movilidad la economía de sus negocios y servicios se ha visto mermada de manera preocupante.

«Este virus nos tiene agonizando, no hay clientes y por tanto no hay circulante, ya no alcanza para pagar rentas y concesión, ahora si que estamos en manos de Dios» expreso Don Jorge, operador de Taxi, mientras esperaba en una banca pasaje.