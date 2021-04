Quienes vivieron de cerca el proceso interno que permitió la selección de CARLOS PEÑA ORTIZ como candidato de Morena a la Alcaldía de Reynosa, expresan su convicción de que los procesos de impugnación interpuestos por sus adversarios, no prosperarán.

Al contrario: repercutirán directamente en su contra.

Quizá no con expulsiones, porque los promoventes no formaban parte de Morena, pero sí con un extrañamiento que incidirá en los próximos eventos del partido.

Es decir, la elección del 2022.

Y la otra, la que Morena ya está preparando con tanto esmero y dedicación:

… La del 2024.

Al mismo tiempo, quienes se involucraron en las intensas negociaciones y “tironeos” previos a la designación del candidato, opinan con conocimiento de causa que ni MARCELO OLÁN ni RIGO RAMOS tienen derecho al “pataleo”.

Y ellos saben por qué.

Entre tanto, tenemos entendido que el ejército de operadores políticos que ya estaba listo para llevar a la presidencia municipal al diputado federal con licencia ARMANDO ZARTUCHE ZUANI, empezó a “ensamblarse” con el de CARLOS PEÑA ORTIZ, de modo que ese refuerzo afianza el pronóstico que detona para CARLOS una ventaja de más 18.1 puntos porcentuales a favor para la elección de junio.

Es decir, el triunfo virtual sobre su más cercano adversario, “CHUMA” MORENO, del PAN, porque BENITO SÀENZ, del PRI, no “pinta” en las encuestas realizadas en la ciudad, pues alcanza no más del 5 por ciento de la intención del voto.

CARLOS PEÑA hará en Reynosa lo que se está haciendo en Tampico, donde los estrategas y operadores de OLGA SOSA RUIZ y LALO HERNÀNDEZ CHAVARRÌA, candidatos de Morena a la Sucesión municipal de Puerto Jaibo y la diputación de federal del distrito 08, están sumando sus “activos” para llegar fuertes al 6 de junio.

Se vale.

¡Ah, por cierto!, quienes estuvieron cerca de los diálogos de Morena previo a las “Palabras Mayores”, dan por hecho que ARMANDO ZERTUCHE ZUANI va a la LXV legislatura local sin tocar baranda, y que si bien le está vedado hacer campaña como aspirante a una diputación plurinominal, nada le impide hacer presencia en la campaña del candidato a la presidencia municipal, CARLOS PEÑA, pues a estas alturas los operadores de Morena ya limaron todas las asperezas que dejó el proceso de selección, aunque MARCELO y RIGO sigan picando piedra en otras latitudes.

De hecho, dada su experiencia legislativa como diputado federal, casi podríamos afirmar que ARMANDO podría convertirse en el próximo presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, si Morena, como se espera, se convierta en mayoría en la siguiente legislatura.

Creemos que ARMANDO ya hizo acopio de experiencia, trayectoria, madurez y conocimiento para regir la Administración pública de una ciudad como Reynosa, tan compleja por su posición fronteriza con los Estados Unidos, como por ser un polo magnético que atrae diariamente centenares de connacionales del interior de la república.

Por lo pronto, sabemos de cierto que ZERTUCHE recorrerá el Estado como candidato plurinominal, a efecto de brindar consejo y asistencia a los candidatos de Morena a diputados locales.

Así, ARMANDO empezará a familiarizarse con quienes a partir de octubre de este año formarán parte de la LXV legislatura estatal.

ADVIERTE PCYB: LLUVIAS POR FRENTE FRÍO # 50

A propósito de Reynosa, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del Municipio, informa a la población sobre la llegada frente frío número 50, que provocará lluvias de aisladas a puntuales intenso y una baja ligera de la temperatura.

El frente frío afectará el norte de Tamaulipas, por lo cual Protección Civil, PCyB, recomienda a los automovilistas a transitar bajo los límites de velocidad y respetar semáforos y señalamientos viales, para evitar posibles accidentes.

Los días martes 13 y jueves 14, de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, en esta ciudad se registrarían temperaturas máximas de 30 a 32 Centígrados y mínimas de 22 a 24 Grados Celsius, con vientos de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de 45.

Protección Civil pone a disposición de la comunidad sus números telefónicos 8999550010, 8999550011 y el Número de Emergencias 911.

MARIO LÓPEZ, LICENCIAS ALTERNADAS, EN MATAMOROS

En Matamoros, entre tanto, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ disfrutará este lunes la primera de una serie da licencias alternadas, a su responsabilidad como presidente municipal, a efecto de arrancar, a partir del primer minuto del lunes 19, lo que será el primer acto dentro de su candidatura a la reelección.

Y a partir del martes se reintegrará a su función, para volver a solicitar licencia al cabildo para los días viernes y sábado, para hacer campaña por su reelección.

El resto de los días los dedicará a gobernar desde la primera responsabilidad municipal.

… Y así se la va a llevar, licencia tras licencia, hasta agotar los tiempos electorales.

Lo que nos recuerda que quienes instrumentaron “el golpe” mediático contra el alcalde, atribuyéndole tener en la nómina municipal a personas ligadas a delitos, sufrieron el clásico “efecto boomerang”, pues en lugar de “golpear” a MARIO ALBERTO, se les regresó a ellos.

Incluso, dentro de la denuncia que presentará el alcalde para aclarar los hechos, exigirá que se investigue para sacar el nombre de los involucrados en ese affaire mediático.

LALO HERNÁNDEZ: “MORENA ARRASARÁ EN LA ZONA SUR”

A propósito de campañas, el candidato de la coalición «Juntos Haremos Historia» a la diputación federal por el 08 Distrito, LALO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA aseguró que trabajar en unidad durante su campaña es uno de sus objetivos.

Señaló que en Morena ha encontrado un gran equipo de trabajo, que le han abierto las puertas y se han sumado a su campaña.

«En las reuniones que hemos tenido ha habido diálogo, entendimiento, me gusta trabajar en equipo, yo vengo a sumarme a su proyecto de nación, aquí todos cabemos, se trata de sumar, de valorar el esfuerzo de cada uno de ellos, de sus años de lucha para sacar adelante al partido y hemos coincidido en que se quiere el bien del distrito».

El candidato Jaibo de corazón señaló que su deber también es escuchar a la militancia, porque hay gente sumamente valiosa, que tiene la camiseta bien puesta.

«Estamos trabajando en equipo, sumando a muchos grupos, lo que la ciudadanía quiere es ver a los funcionarios, a sus representantes actuando positivamente y sumando a todos y eso es lo que estamos haciendo».

Por cierto, operadores políticos de la entidad se extrañaron de que la ex dirigente estatal del sector popular del PRI, GRACIELA “Chacha” DE ALEJANDRO ACEVEDO, tenga a su cargo la coordinación general de la campaña de LALO como candidato a diputado federal del 8º distrito, pero no deben olvidar que LALO también fue líder local de la CNOP en su tiempo priista.

Otros se dijeron sorprendidos de que otro ex dirigente del PRI, SERGIO VILLARREAL BRICTSON, se haya cruzado a las filas de Morena.

Tanto así, que SERGIO es el Coordinador general de la campaña de OLGA SOSA RUIZ como candidata de Morena a la alcaldía de Tampico.

Así las cosas, “CHACHA” y SERGIO se “fletarán” esta campaña para llevar a la alcaldía y la diputación federal a OLGA y LALO, que también traen lo suyo como figuras prominentes de la Clase Política porteña, pues recuerde que los dos se han quedado en el arrancadero de la nominación para la alcaldía.

Nada de que extrañar, si ve usted la lista de candidatos del PAN y percibirá que, de entrada, la ex presidenta estatal, YAHLEEL ABDALA, es candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo; el perredista MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ, es el abanderado azul para la presidencia municipal de Río Bravo y aquí en Matamoros la ex diputada priista y ex secretaria de Trabajo con EGIDIO TORRE, MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA va por una diputación.

Igualmente, OSCAR ALMARAZ SMER, contiende por el PAN para diputado federal por el 5º distrito, mientras que otro ex priista, JAIME TURRUBIATES busca la alcaldía de ciudad Madero amparado en las siglas de Acción Nacional.

Entonces: ¿de qué se admira?

Por hoy es todo.