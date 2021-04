“La esperanza de nuestra gente comienza aquí; no dejaremos a nadie atrás”, ofreció en su discurso de arranque de campaña el candidato de Morena a la presidencia municipal, CARLOS PEÑA ORTIZ, al pedir una oportunidad para, dijo, ejercer un gobierno cercano a la gente, que escuche y atienda:

«Hoy Reynosa nos necesita a todos, a los mejores, a los más convencidos, los más decididos, a los que seremos compañeros en este proyecto vencedor», dijo el candidato tras el discurso de apertura por parte de la Diputada Federal NOHEMÍ ALEMÁN, y se comprometió a hacer una campaña digna y de respeto.

Y precisaría:

«Tengo el temple que se requiere para tomar decisiones difíciles y la preparación académica suficiente para tener un proyecto de desarrollo municipal de avanzada, atendiendo los grandes problemas, a partir de mejores soluciones», dijo a los miles de presentes.

“Me comprometo a hacer una campaña de respeto y de propuestas, una campaña alegre y que unifique a nuestra ciudad, que ha enfrentado grandes retos como la pandemia o el huracán Hanna y que desea tener una vida normal y productiva”, pronunció PEÑA ORTIZ ante una festiva multitud que colmó el boulevard Morelos por sus cuatro accesos y que coreó su nombre, agitó globos, bailó cumbia, vitoreó ardorosamente al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y dibujó con su mano la figura emblemática de la Cuarta Transformación.

Emocionado por el grito de su nombre pronunciado al unísono por miles de gargantas, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de Reynosa, dijo que falta mucho por hacer y estar consciente del reto:

“Le haré frente –ofreció— tal y como lo he hecho durante los últimos años, donde prácticamente hemos estado de la mano con ustedes, recorriendo sus calles, atendiéndolos en sus casas, resolviendo las necesidades de los más vulnerables, cuidando a los adultos mayores, apoyando a las madres solteras, a los enfermos que viven una discapacidad o a los que están internados en el penal”.

Añadiría:

“Hemos de estado de cerca con los jóvenes, abriéndoles la puerta para expresar sus inquietudes de joven a joven”.

“Sé que cuento con ustedes, hombres y mujeres bien nacidas que están dispuestas a dar todo por esta tierra y que sacan la casta a pesar de las adversidades”.

Luego, al entrar en materia, CARLOS PEÑA ORTIZ, el más joven de cuantos candidatos a la presidencia municipal ha tenido Reynosa, ofreció encabezar “una Administración con un Plan de Gobierno que propicie las condiciones para atraer inversiones, generando riqueza par todos, y asegurando un crecimiento económico sostenido, una Administración, precisó, que fomente el empleo y establezca como prioridad, la paz laboral”.

“Le pido a los reynosenses que me conocen y a los que no, que me den una oportunidad: tendremos un gobierno cercano a la gente, que escuche y atienda. Hemos estado juntos en los momentos difíciles, llorando la pérdida de seres queridos y comprobando la gran bondad y solidaridad que existe entre los reynosenses, hayamos nacido aquí, o hayamos venido a vivir aquí”.

“MI PROPUESTA ES IR HACIA DELANTE”

Más adelante y al puntualizar que su propuesta “es ir hacia adelante, es sumar y construir ese Reynosa que todos anhelamos”, CARLOS PEÑA ORTIZ subrayó su deseo “de seguir ayudando y aplicando todo lo que hemos aprendido, poniéndolo al servicio de nuestra gente. Creo en Dios y sé que, de la mano de él, y rodeado de gente honrada y valiente, lo lograremos”.

Y remataría:

“La esperanza de Tamaulipas comienza aquí y ahora. Y no nos vamos a detener”, sustentó, al remarcar la propuesta de “construir ese Reynosa, donde la condición social o económica, no limite la construcción de un mejor futuro.

“Ese Reynosa en paz que deje el miedo atrás y luche por su libertad.

“Escribamos juntos, el mejor capítulo de la historia de Reynosa”.

“Vamos a ganar con la fuerza de las ideas, con las mejores propuestas y con la integridad de nuestros proceder”, puntualizó.

Luego convocó a la unidad de los reynosenses “y les pido su voto y su confianza, para que hagamos realidad nuestras aspiraciones. Reynosa es nuestro hogar y tenemos que hacerlo mejor y más grande”.

“En esta tarea no sobra nadie . En este proyecto cabemos todos y llegó la hora de hacerlo juntos”.

Y concluiría:

“En Reynosa, comienza la esperanza de Tamaulipas”.

“De que podemos, podemos”.

Al término de su discurso, una explosión multicolor de fuegos pirotécnicos iluminó de golpe la oscuridad de la medianoche, mientras estallaba la música y los ríos humanos provenientes de todos los rincones de la ciudad, particularmente de colonias populares, se retiraban a iniciar estos 45 días de fiesta ciudadana que vivirán de la mano del candidato de Morena a la presidencia municipal, CARLOS PEÑA ORTIZ.

UNIFICACIÓN DE FÓRMULAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS

Durante el exitoso arranque de campaña, que inició a las 00:01 horas de este lunes 19 de abril y se extendió durante 50 minutos, las fórmulas de candidatos a diputados locales y federales asumieron públicamente el compromiso de aterrizar en Reynosa los principios teóricos y prácticos de la Cuarta Transformación, de No Robar, No Mentir y No Traicionar, al tiempo de esforzarse por que Reynosa sea el primer lugar de Tamaulipas donde arranque el proyecto presidencial de la 4T.

CARLOSPEÑA ORTIZ fue ovacionado por casi 10 mil reynsenses que lo acompañaron en su arranque de campaña, en cuyo escenario fue acompañado por la Planilla de Síndicos y regidores MARÍA LUISA TAVARES SALDAÑA, MARCO ANTONIO MONTALVO HERNÁNDEZ, así como los candidatos a regidores BERENICE CANTÚ MORENO, JUAN GONZÁLEZ LOZANO, SANDRA ELIZABETH GARZA FAZ, JORGE GUADALUOPE ACUÑA TOVÍAS, MARGARITA ORTEGA PADRÓN, VICENTE ALEJANDRO GONZÁLEZ DELGADILLO, REYNA DENIS ASCENCIO TORRES, SALVADOR DE JESÚS LEAL GARZA, MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, JOSÉLUIS GODINA ROSALES, NANCY ESPERANZA RÍOS RIVERA, JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ HERRERA, PATRICIA RAMÍREZ RUIZ y MARÍA TERESA MÁRQUEZ LIMÓN.

También lo acompañaron las candidatas a diputadas federales por los distritos 02, OLGA JULIANA ELIZONDO y 09, CLAUDIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ SÁENZ.

Y sus compañeros de fórmula, candidatos a la LXV legislatura estatal: MARCO ANTONIO GALLEGOS GALVÁN, MAGALY DEÁNDAR ROBINSON, JUAN OVIDIO GARCÍA, HUMBERTO ARMANDO PRIETO HERRERA y la candidata a diputada local por el 08 distrito, CASSANDRA PRISCILA DE LOS SANTOS FLORES.

Por cierto, las diputadas federales ZORAIDA LARA CRUZ y NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ TUVIERON UN ESPACIO EN EL PRESÍDIUM.

OLGA SOSA: *VAMOS POR LA TRANSFORMACIÓN DE TAMPICO”

En Tampico, entre tanto, haciendo un llamado a los tampiqueños para que Tampico sea parte de la Cuarta Transformación, fue como la candidata de la coalición Morena-PT, OLGA SOSA RUIZ inició campaña a la presidencia municipal porteña desde el primer minuto de este lunes, acompañada de la senadora LUPITA COVARRUBIAS, las candidatas a diputadas locales NOEMI MAGAÑA e IRMA MEZA y ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA.

Desde la colonia Moscú, una de las colonias más representativas de este puerto, indicó que tiene la firme convicción de trabajar por su municipio y su gente, asegurando que al llegar a la presidencia se distinguirá por ser un gobierno de puertas abiertas, inclusivo, que promueva la participación de las mujeres, apoyo a los emprendedores y pequeños negocios, el impulso a la cultura y el deporte, para hacer de esta gran ciudad un lugar donde los tampiqueños vivan felices.

OLGA SOSA contó con la presencia de integrantes de su planilla de síndicos y regidores, representantes de sectores populares de Tampico, como obreros, amas de casa, estudiantes y comerciantes así como una gran cantidad de simpatizantes de Morena y la Cuarta Transformación.

SOSA RUIZ, en su discurso habló de la fortaleza de haber trabajado por Tampico desde la Cámara de Diputados, sin distingos, ni descanso.

«Vamos a trabajar con fuerza y convicción para mantener el distrito 8 a nivel federal, vamos a trabajar para ganar el Congreso Local de Tamaulipas y en unidad vamos a trabajar y poner todo el corazón, toda la energía y todo nuestro esfuerzo para ganar la Presidencia Municipal de Tampico” dijo OLGA SOSA RUIZ en lo que fue su primer encuentro ante la ciudadanía.

OLGA SOSA resaltó que Tampico es una de las 34 ciudades más importantes del país; sin embargo, existen varias familias que viven con carencias, necesidades; mientras que las autoridades locales evaden los problemas, por eso es importante y urgente cambiar de rumbo, para darle a las personas mejores condiciones de vida en una ciudad armoniosa con servicios de primer nivel.

La candidata por MORENA y PT, se comprometió a llevar a cabo una campaña propositiva durante los próximos 45 días, convencida del cambio que se vive actualmente y en donde Tampico debe ser incluido.

“Me queda claro que cuando se quiere un cambio, no hay nadie, ni nada que lo pueda detener”, esas fueron las palabras contundentes de SOSA RUIZ quien reiteró estar lista para encabezar el cambio de rumbo que Tampico necesita en la presidencia municipal.

“MÁS SIMPATIZANTES SE SUMAN A LA 4T”: LALO

Lalo Hernández Chavarría, candidato de Morena a la Diputación Federal por el Distrito 08, continúa en reuniones con la militancia y simpatizantes, asegurando que ganará en el próximo proceso electoral del 6 de Junio.

El abanderado de Morena, mencionó que día a día, son más las personas que se suman al proyecto de la 4T, destacando que al llegar al Congreso de la Unión, continuará con las gestiones para lograr el beneficio de las personas que más lo necesita, a través, de diferentes programas.

Asímismo, dio a conocer que cuenta con la experiencia necesaria y el conocimiento para lograr importantes apoyos para los que conforman su distrito, enfatizando que efectuará las gestiones correspondientes, ante las instancias pertinentes.

LALO HERNÁNDEZ, menciona que cuenta con el respaldo de los tampiqueños, pues conoce las necesidades de la población y de esta forma, llevar sus peticiones a la Cámara de Legisladores y lograr el apoyo que se requiere.

Este domingo, en su recorrido por las colonias de la zona centro del puerto, dijo que así continuará por toda la ciudad, para que conozcan sus propuesta de campaña, afirmando que obtendrá el triunfo en las urnas el 6 de Junio.

REACTIVA LA UAT VIDEOCONFERENCIAS

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reactivó el programa de videoconferencias que promueve con la finalidad de contribuir al desarrollo de micro-, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del estado.

En este marco se impartió el tema “Ventas en Facebook”, mediante el cual se dio a conocer a los empresarios de las mipymes el proceso necesario para vender a través de redes sociales como un medio alterno de comercialización ante la contingencia sanitaria por COVID-19.

La conferencia, organizada por el Centro de Innovación y Transferencia del conocimiento (CINOTAM) de la UAT como parte del Programa de Apoyo a la Gerencia para su Desarrollo y Activación (PAGDA), fue transmitida de manera virtual, reafirmándose el propósito de contribuir desde la academia e investigación al desarrollo económico de la entidad.

Durante la ponencia, impartida por el Mtro. en Dirección Empresarial JESÚS ENRIQUE GARCÍA RUIZ, se abordaron temas como el alcance e importancia de la aplicación, los beneficios que se adquieren al tener presencia en esta plataforma, la elección del perfil idóneo para la empresa, el uso de la herramienta Marketplace y recomendaciones para implementar estrategias de venta en dicha plataforma.

