A una semana del arranque de la campaña por la Sucesión Municipal Reynosa 2021 y 55 días de la elección, el candidato de Morena a la Alcaldía, CARLOS PEÑA ORTÍZ muestra una insalvable ventaja de 18.1 puntos porcentuales sobre su más cercano adversario del PAN, JESÚS MARÍA “Chuma” MORENO IBARRA.

Un muestreo ciudadano realizado por Demoscopía Digital, reveló que el ex presidente del Patronato DIF Reynosa, CARLOS PEÑA ORTÍZ, ganaría hoy la elección municipal en una proporción de 2 a 1 sobre su más cercano adversario del PAN.

De acuerdo al resultado de esa consulta, 40.3 por ciento de los ciudadanos encuestados por Demoscopía Digital, votarían por CARLOS PEÑA, mientras 22.2 % lo haría por el abanderado del PAN, “Chuma” MORENO y 5.3 depositaría su voto a favor del candidato del PRI, BENITO SÁENZ BARELLA.

Adicionalmente, 2.6 sufragaría por JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, del Movimiento Ciudadano; 3.4 por otros y 26.2 aún no decide.

Este resultado de la consulta ciudadana se obtuvo de la pregunta: “Si hoy fueran las elecciones, independientemente de su preferencia de partido, ¿Por quién votaría para Alcalde de Reynosa?

Demoscopia Digital precisó que el grupo objetivo de la consulta fueron ciudadanos mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones que conforman el municipio.

“Esta medición se registró ante la autoridad electoral correspondiente”, apuntó la empresa.

“Se levantó una muestra representativa con 800 ciudadanos del municipio de Reynosa, asumiendo muestro aleatorio simple con población infinita, con margen de error más menos 3.8% bajo supuesto de varianza máxima y se determinada en un más menos de 95% de confianza”, precisa la encuestadora.

Demoscopía Digital realizará otras encuestas el 17 de abril, 26 de abril 7 de mayo, 17 de mayo, 27 de mayo y 1 de junio.

ALCALDESA DE REYNOSA SUPERVISA VACUNACIÓN

A propósito de Reynosa, la Alcaldesa hizo este sábado 10 de abril un recorrido de supervisión por parte del Gobierno Municipal, para constatar el procedimiento de la Estrategia Conjunta de Vacunación COVID-19, para personas de 60 años y más, en los 6 Centros que trabajan de 8 AM a 6 PM.

«De 1,500 dosis que se programaron en el Auditorio Municipal se han aplicado 300, vénganse, hay espacio para todos», aseguró la jefa y representante del Ayuntamiento, quien invitó a todas las personas de 60 años o más a registrarse en la página ‘Mi Vacuna’ o acudir al DIF para obtener el Folio.

«Hay un registro de 46,607 adultos mayores y sigue aumentando pero va fluyendo», aseguró la Alcaldesa, quien manifestó que Tránsito Municipal va corrigiendo las complicaciones de vialidad que se presentaron ayer en los Centros de Vacunación en Automóvil.

LALO HERNÁNDEZ: “SERÉ UN DIPUTADO DE TERRITORIO”

A propósito de candidatos, el de Morena para la diputación Federal por el distrito 08, LALO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, realizará una campaña austera, donde se privilegie el diálogo y atiendan las necesidades de la ciudadanía de Tampico y Madero.

Consciente de que hoy en día los electores quieren campañas diferentes, dijo que él se caracterizará por ser un candidato que escuche y que vaya a territorio.

«Nuestro deber es hacer campañas austeras, con consciencia en el tema de salud y económico. Hoy lo que la ciudadanía requiere y nos exige es tener campaña de oídos, que escuchemos a la gente, que vayamos a territorio y seamos sensibles de los padecimientos y necesidad que cada una de las personas tienen en la actualidad».

El abanderado de la coalición «Juntos Haremos Historia» por el distrito 08, consideró que en estos tiempos de pandemia los políticos están obligados a realizar campañas austeras, valiéndose de sus habilidades y audacia para atender y resolver las problemáticas de la ciudadanía.

OLGA SOSA, ACLAMADA POR MORENA-TAMPICO

En Tampico, por cierto, militantes de Morena dieron su apoyo incondicional a la diputada federal con licencia OLGA SOSA, en una reunión partidista en la oficina distrital de vinculación estatal, donde destacaron la importancia de trabajar de manera unida y sin distracciones para consolidar la llegada de la 4T a Tampico.

MIGUEL ANGEL SOTELO, dio la bienvenida a OLGA SOSA RUIZ, legisladora federal a quien le brindaron su respaldo y compromiso de manera unánime, rechazando cualquier intromisión ajena a la vida interna del partido y sus decisiones políticas.

Coincidieron en precisar que se encuentran unidos y fortalecidos ante los retos que se avecinan, para continuar con el legado de la Cuarta Transformación que todos los días suma adeptos en la zona sur de Tamaulipas.

Por su parte OLGA SOSA RUIZ, agradeció las muestras de respaldo e hizo el compromiso de trabajar de la mano con la real militancia de MORENA, que tiene entre sus filas mujeres y hombres de gran valía e ideales firmes.

La doctora JOSEFINA MOJICA OBRADOR dijo a OLGA SOSA ante la militancia, que valoran su trayectoria y el trabajo legislativo realizado en la Cámara de Diputados, por lo que le reiteró su apoyo para seguir impulsando todos juntos la Cuarta Transformación.

A la reunión de trabajo de Morena en Tampico también asistieron NOHEMÍ MAGAÑA, LUZ MARÍA FLORES MONTIEL, LILY MOJICA OBRADOR, la ex diputada federal JUANITA SAN MARTÍN, ÓSCAR ROSALES ALMAZÁN secretario de organización del comité estatal, la ex candidata ROSA MUELA, el Doctor JOAQUÍN JUÁREZ DURÁN y SERGIO LORENZO ex consejero estatal así como GUILLERMO AOYAMA y el profesor JUAN MANUEL PIZAÑA.

GERARDO PEÑA: “CADENA PERPETUA A VIOLADORES”

De otro lado y “Porque los compromisos se cumplen”, como lo ha dejado de manifiesto a través de su labor, el candidato a diputado federal por el Distrito 09 GERARDO PEÑA hizo el compromiso de exigir cadena perpetua para quien violente a una mujer.

El reynosense expresó que se tiene que poner un alto a la violencia contra las mujeres, “Mientras que en Tamaulipas se crece construyendo el Centro de Justicia para la Mujer, en México todos los días son violentadas 10 mujeres”.

Mencionó que el gobierno federal redujo el presupuesto destinado para el cuidado y atención de este sector de la población, “Y ellos mismos dicen que las denuncias son falsas”.

LAVALLE, EL PRINCIPIO DE LA DEBACLE AZUL

Cambio de orientación temática para compartirle que la prisión preventiva decretada por un juez del Reclusorio Norte contra el ex senador del PAN JOSÉ LUIS LAVALLE MAURY, parece el principio de una escalada de la 4T contra ex legisladores albiazules involucrados en extorsiones contra el ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA AUSTIN.

Paralelamente con ese resolutivo judicial, a LAVALLE se le “congelaron” cuentas bancarias por un total de 40 millones de pesos no justificados, en tanto la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera realizan indagatorias de otros ex senadores involucrados en la denuncia que presentó el ex director de PEMEX ante la FGR y la propia UIF.

Detrás del inminente ajusticiamiento de legisladores del PRI y del PAN quienes, según LOZOYA, le exigieron millones de pesos para aprobar la Reforma Energética del ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, parece esconderse la intención de persuadir el voto ciudadano en contra de los candidatos de esos partidos políticos en la elección de junio, pues la coincidencia de fechas con este proceso da pie a la sospecha.

En Tamaulipas, el marcado temor de que el proceso de desafuero contra el gobernador se produzca en el curso de los siguientes 15 días, crea estrés y zozobra entre los candidatos de Acción Nacional, pues se cree que la acción de la 4T contra el gobernante “permeará” a la ciudadanía y generará una corriente contraria a los candidatos del partido del gobernador.

Por hoy es todo.