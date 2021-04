Ha comenzado la hora de la verdad, los naipes están en la mesa de

juego, los jugadores afilaron sus estrategias y en los arranques se dio

por entendido a qué juegan cada uno de los aspirantes en los 300

distritos electorales.

Dentro de cada distrito hay mosaico de diversidad, pero al parecer

este reto aún no lo entienden los aspirantes de Morena, que siguen en

su lucha electoral con la bandera de AMLO, ellos por sí solos no traen

ninguna propuesta, más que enarbolar los principios de la 4T, del

presidente de la república.

Cometen un gravísimo error, los candidatos de morenos al poner por

encima de sus perfiles y propuestas la figura de López Obrador,

porque si bien es cierto que el presidente tiene amplia popularidad,

algo así como el 60% en la actualidad, Fox tenía 75, Peña Nieto 70 en

su elección intermedia, la historia ya es conocida, pero ahora los

candidatos a diputados en Tamaulipas, en sus nueve distritos hacen

alarde de las bondades de la cuarta transformación, craso error de no

cambiar rápido su estrategia.

Dentro del PAN, donde si he visto algunas propuestas, como la

revisión del pacto fiscal hecha por Gerardo Peña Flores en el distrito 9

de Reynosa, donde en su argumentación, da datos precisos de todo lo

que aporta Tamaulipas a la federación y las migajas que recibe a

cambio.

También Lety Gutiérrez candidata del Distrito II, precisa dentro de su

plataforma, la importancia de fortalecer a los municipios, de darle a

Reynosa, lo que por derecho le corresponde, mujer seria y

responsable de sus ponencias y propuestas.

Como lo dije en anteriores párrafos, en Matamoros Adriana

Lozano, colgada de la popularidad del presidente, pretende reelegirse,

cuando enfrente tiene a otras dos mujeres conocedoras de temas

sociales y económicos, Yanin García, está formada en el sistema de

desarrollo social, y sabe dónde poner el dedo en la llaga, y Mónica

González tiene trayectoria intachable en el desarrollo económico de

Matamoros y Tamaulipas, así es que si doña Adriana quiere

reelegirse, tendrá que aplicarse a fondo y dejar de echar porras al

presidente López Obrador.

Como punto de referencia el presidente ha perdido puntos 8 para ser

exactos, con el tema del manejo de la pandemia, y anoche los medios

nacionales, ventilaron el uso de jeringas vacías solo con aire en la

aplicación de la sustancia activa de la vacuna. Obviamente el

presidente entró en cólera, y se fue duro y tupido contra los

conservadores y los medios que lo difundieron, pero no dio explicación

alguna qué fue lo que paso, como siempre atacando a los adversarios

pretende lavar sus errores.

Pero la cólera del presidente también tiene que ver con las encuestas,

los números bajan y las vacunas no llegan, el galimatías que se armó

ha dejado al descubierto, el terrible desorden con el que la vacunación

está por todas partes, y que no da pie con bola, y las elecciones están

corriendo, el presidente aposto la vacuna a lo electoral y con eso salir

avante, pero no llegan las vacunas, y las encuestas de aprobación

cada día bajan y bajan.

Una vacuna un voto, ha sido el peor escenario político para el

presidente, que no midió que el control de la fabricación de vacunas

no depende de él, y es ahí donde está perdiendo la mayoría de votos,

y probablemente la mayoría del congreso federal.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

El gobierno municipal de Reynosa, dio las cifras de becas escolares,

para el programa de titulación, serán más de 7 mil alumnos que

cuentan ya con alas para volar en esta etapa trascendental en la vida

profesional de los nuevos profesionistas.

La alcaldesa de la ciudad, dio cifras y datos, que sin lugar a dudas

hacen de Reynosa, una ciudad modelo en el sistema de becas a

profesionales en su etapa de titulación, proyecto que da una nueva

oportunidad a los recién egresados.

Muchos de estos egresados son producto de la cultura del esfuerzo,

trabajadores y empleados en diversos sectores productivos de la

ciudad, y que al finalizar su carrera profesional se encontraban con la

traba de falta de recursos, para llegar a su titulación, y hoy por hoy, el

ayuntamiento reynosense, hace estos apoyos, que dan nuevas

expectativas al profesionistas para el aprovechamiento de su carrera

profesional.

