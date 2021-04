Vivir con un pequeño autista no es tarea fácil, son niños con necesidades especiales, impredecibles

y, lo que es peor, con un mundo alrededor que ni se ajusta a ellos ni los comprende, en muchas

ocasiones el desconocimiento que los demás tienen del trastorno es lo que más complica la vida a

los padres.

Dentro del espectro autista se encuentran todas las personas que tengan los siguientes diagnósticos,

entre otros, el Síndrome de Asperger, Autismo (clásico o de Kanner), Trastorno generalizado del

desarrollo no especificado (TGD-NE), Trastorno desintegrativo de la niñez, Síndrome de Rett.

Hay ángeles excepcionales que ocultan grandes talentos y que pese a que les cuesta expresar afecto,

necesitan de todo nuestro apoyo y amor, entre las conductas presentan algunas como la dificultad

para jugar y relacionarse con otros menores, repetición de palabras y frases constantes, dificultad

para expresarse, rabietas sin motivo aparente, falta de concentración en alguna tarea, etc.

Un pequeño en esta condición, nos enseñan muchas cosas a los adultos pues muestran su corazón,

pueden llegar muy lejos; todo depende de nuestro apoyo, ya que las limitaciones del TEA de

ninguna manera representan un impedimento; sí un obstáculo que con ayuda y perseverancia un

niño puede superar y así alcanzar sus sueños.

Deba usted saber que las personas con autismo pueden demostrar habilidades excepcionales en las

matemáticas, ciencias o artes, nunca subestime a un menor autista, anímelo a desarrollar su

potencial humano, aunque no diga nada o no responda, regálele una sonrisa, si se comporta

inadecuadamente no le grite, háblele siempre con cariño, el autismo se vive con tres ingredientes

principales, amor, paciencia y dedicación.

Sin bajar la guardia.

Por otra parte la Secretaria de Salud en Tamaulipas recomienda no bajar la guardia aun cuando ha

disminuido los números de contagios y fallecimiento, porque aun la pandemia del COVID 19 está

presente y debemos seguir con las reglas sanitarias indicadas.

Y aunque se ha despegado un poco más de actividad de las personas, debemos hacer conciencia

para seguir usando el cubre bocas, el lavado o desinfección de manos, no tocarnos la cara, en fin

todo lo que sea de tareas higiénicas.

Pues a decir verdad, algunos piensan que porque ya tienen la vacuna ANTICOVID, creen que están

inmunizados contra este terrible mal, cuando la realidad es que aun así pueden contagiarse, es por

eso que las autoridades sanitarias exhortan a seguir cuidándonos para preservar la salud.

“Despegan”.

Arrancaron las campañas por las diputaciones de esta contienda electoral 2021, le diré que los

candidatos tendrán que “echar toda la carne al asador”, para convencer al electorado con sus

propuestas de trabajo.

Y no es para menos, imagínese usted hay factores fundamentales que influirán en el ánimo de los

votantes, primero es la desgastante pandemia del COVID 19, que aún está entre nosotros, y que ha

traído, tragedias, dolor, desolación y mucha merma económica.

Y el segundo es que el pueblo está cansado de tantos discursos trillados y muchas promesas

incumplidas, sin duda alguna todo esto se reflejará en estas urnas venideras, y por lo que se ve no

tienen la tarea fácil los jugadores en estas contiendas.

Por lo pronto ya despegó en su trabajo proselitista Oscar Almaraz, candidato quien ahora contiende

bajo las siglas del PAN, sabemos que es un gestor incansable y buen negociador para atraer

recursos que servirán para programas de beneficio para la ciudadanía.

No es nuevo en estas lides, pues ha ejercido el servicio público en cargos de elección popular, se ha

reunido con la gente para hacer saber su plataforma de trabajo, además se ha apersonado por las

calles céntricas de la ciudad para conocer de viva voz las demandas y necesidades que le plantean.

Por otro lado también se perfila Enrique Cárdenas del Avellano, famoso por su “pollera Colorá” al

son de esta rola el ingeniero en sus anteriores contiendas le llegaba a la gente, con ese carácter

dicharachero y franco.

Y bueno ahora lo veremos nuevamente pelear por parte del partido en él que siempre ha estado el

PRI, trae en sus alforjas pertenecer a una familia que ha estado en las lides políticas, pero el trae su

propia historia de servicio a la ciudadanía, bueno pues esto apenas ya empezó y veremos cómo se

pintan estas jornadas.

