El Atlético de Madrid goleó por 5-0 al colero Eibar y llegó a 70 puntos en la campaña, afianzándose así en el liderato de la Liga Española.

La oncena que dirige el entrenador argentino Diego Cholo Simeone dio cuenta de su débil rival desde el primer tiempo con anotaciones de Ángel Corrrea al 42´ y 44´ mientras que Yannick Carrasco marcó el tercero al minuto 49 de tiempo corrido.

Para la segunda mitad apareció la figura de Marcos Llorente quien complemento la faerna del equipo capitalino al anotar en dos ocasiones y sellar la goleada.

Por su parte el Real Madrid volvió al futbol de altibajos esta jornada y a despertar dudas sobre que tan en serio busca rivalidad el título que ganó la temporada pasada, los blancos solo pudieron sacar un empate ante el Getafe equipo que marcha en la posición 15 de la tabla.

El entrenador Zinedine Zidane no se mostró muy contento con el marcador ya que los realistas tienen mejor equipo incluso en la banca que sus rivales, el Real Madrid con el punto que sumó llegó a 67 unidades y ahora espera el resultado que obtenga el Barcelona que marcha con 65 puntos.

El Barca enfrenta al mismo Getafe el próximo jueves, si lo vence se colocaría en segundo lugar general, los blaugranas no jugaron en la liga porque disputaron la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Bilbao el pasado sábado.

La escuadra del holandés Ronald Koeman le propinó una goleada de 4-0 a los bilbaínos que fueron borrados de la cancha por el ataque barcelonista.

El Sevilla marcha cuarto con 64 puntos mientras Villarreal y Real Betis con 49 y 48 unidades buscan quedarse con las últimas dos plazas para aspirar a competiciones europeas.

La temporada de la Liga Santander se encuentra en su última fase de competencia y con ello saber si los jugadores mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado, permanecerán o no en el Real Betis, que ha sido uno de los equipos sorpresas del torneo español.