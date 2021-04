Ha llegado el momento decisivo en la política electoral, 9 diputaciones

federales en Tamaulipas, han iniciado el proceso de proselitismo los

nueve contendientes, desde Nuevo Laredo, hasta Tampico, desde

Matamoros a Ciudad Madero, cada distrito en disputa ha comenzado

con todos los perfiles y cada uno buscará en 60 días mostrar sus

cualidades y propuestas.

Ya en partes lo podemos desmenuzar desde Nuevo Laredo, Salvador

Rosas, Chava, para los amigos, quien va por la reelección, y

abanderado por Acción Nacional, quien busca por segunda vez ganar

el curul, que ya ha tenido en los últimos 2 años y medio. Chava Rosas,

era también aspirante a la alcaldía laderense, sin embargo las alianzas

y números, le dieron ese lugar a Yahleel Abdala.

Enfrente estará Laura Teresa Valdez del PRI y la contienda se centra

en Morena donde estará la pelea, según afirman los especialistas e

política campañera. Ahí cerca también está el distrito II, donde Olga

Juliana Elizondo va por la reelección y su base pesada de votación la

tiene en Reynosa, y por eso ahí comenzó su proselitismo, ahí en la

popular colonia Aquiles Serdán, símbolo de la ciudad en muchos

aspectos.

Para Olga Juliana no es fácil el transitar, enfrente tiene a Lety

Gutiérrez, regidora con licencia y sobrina del patriarca Ramiro Garza

Cantú, dos mujeres para un solo curul, con objetividad y respeto, el

pronóstico es reservado, aún falta mucho para la elección y en 59 días

las cosas cambian radicalmente. Sin embargo el PAN es el partido a

vencer en esta contienda.

Pero mire nos brincamos de número, pero no de región, ahí en

Reynosa “hay papaya de Celaya” vaya que se pone interesante la

cosa, desde el minuto 1, del Domingo Gerardo Peña Flores, ante

cientos de simpatizantes, militantes e invitados, inició

campaña, ¡y si el cielo se iluminó! Las luces multicolor iluminaron el

firmamento con las iniciales GP, símbolo distintivo de hace mucho,

para Gerardo, la lucha será incesante, la búsqueda del voto popular va

más allá de una simple aspiración, es un ganar, ganar, y sería la

primera vez que con la quema de la suela y sudor, obtenga el triunfo

en las urnas.

Para los que conocen a Gerardo Peña, afirman que es un hombre

disciplinado y meticuloso en su hacer y decir, pocas pifias se le

conocen, y el momento de la batalla, le ha llegado en un momento de

lucha seria y a rajatabla.

El día de hoy, ahí mismo inicio su campaña un poco más modesta,

Claudia Hernández, en las afueras del Parque Cultural, desde donde

se comprometió ante sus seguidores a seguir transformando Reynosa,

regidora con licencia, ex coordinador de programas sociales de la

federación, Hernández si bien no es conocida aun en el sentido

público, el recorrer de las colonias, si le ha dado el transitar por

territorio, que sin lugar a dudas, es donde está el voto popular.

Siguiente por las márgenes del Río Bravo llegamos al distrito III, donde

Carmen Pérez va por la revancha, porque se quedó a solo

300 votos se abanderada en la pasada elección federal, sin embargo

el tiempo le dio la razón, porque Héctor Villegas mejor conocido como

«El Calabazo», jamás defendió los intereses de esta zona agrícola, y los

campesinos, sociedades de producción, y todo el sector social que

vive del campo, y por si fuera poco de la sequía, los apoyos

gubernamentales fueron quitados de tajo por el gobierno federal, sin

que el ahora aspirante a la alcaldía rio bravéense, dijera pío. Carmen

Pérez . Es sin lugar a duda el rival a vencer.

Ahí en esa terna también está el exalcalde de San Fernando, y hasta

hace poco colaborador de la CNC y aspirante a dirigir al PRI en

Tamaulipas Tomás Gloria Requena, quien en alianza con el Partido

Verde, Morena y PT, es candidato a diputado federal por el distrito 3.

Ex priista, ex diputado federal, tendrá en frente a damas, donde se

incluye a Martha Jiménez, de San Fernando también, y como caso

anecdótico podemos decir, que desde que la cabecera del distrito 3 se

cambió a Río Bravo, todos los diputados han sido oriundos de esta

ciudad, pero esta ocasión no será así, porque no hay ninguno en los

partidos fuertes de esa ciudad. 2 de San Fernando y 1 de Matamoros.

Así es que es y será la primera vez, que Río Bravo no presenta

aspirante por ese distrito con la suficiente fuerza política y popular

para ganar.

En Matamoros todos aseguran que el próximo diputado federal del

Distrito IV será mujer, y razón de sobra tienen, porque son 3 féminas

las que encabezan la lista, por el PRI, Yanín García Delgado, por el

PAN Mónica González García, ex diputada local y ex secretaria de

desarrollo económico de Tamaulipas; que enfrentan a la morenista

Adriana Lozano, quien va por la reelección, y a manera de chiste,

muchos dicen que ahora si el PRI gana porque gana.

Mañana sigo con más al sur, por lo pronto el arrancadero abrió

sus puertas y las yeguas y caballos, han comenzado la carrera por el

voto popular, que los lleve derechito a San Lázaro.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

Esta semana que paso, le ayuntamiento de Reynosa, inscribió a más

de 5 mil deportistas, con un seguro contra accidentes, hecho sin

precedente en el sistema educativo de la entidad, con los que los

deportistas podrán tener mejores expectativas de educación y

desempeño deportivo.

De viva voz los deportistas agradecieron al republicano ayuntamiento

por la preocupación en la educación en todos sus ámbitos en la

ciudad, y el deporte es una base para la educación de calidad y

aprovechamiento.

Son miles de reynosenses, los que gozan ya con este seguro, que sin

lugar a duda, abre nuevas esperanzas para tener en todos los

rincones del municipio mejores deportistas y una educación

complementaria de óptimo nivel.

