TAMPICO, TAMAULIPAS, 10 DE ABRIL DE 2021.- El lunes comienza la vacunación contra covid-19 en adultos mayores de 60 años en Tampico y Ciudad Madero, informó el delegado del gobierno federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal.

También indicó que el martes será Matamoros y el jueves arrancan en Xicoténcatl, Ocampo,

Morelos, Llera y Gómez Farías con lo que esperan terminar el próximo domingo en todo

Tamaulipas.

En sus redes sociales, el delegado ya confirmó las fechas y lugares para Matamoros, mientras que

las autoridades de Ciudad Madero ya dieron información y en Tampico sigue pendiente.

El delegado aseveró que la vacuna está garantizada para todos y es totalmente gratuita.

“Siempre les pedimos que no se preocupen y que nunca se va a ir nadie sin vacunar. Los adultos

mayores son súper puntuales, si un evento empiezan las ocho llegan a las seis de la mañana,

pedimos que no se desesperen”.

Sobre los adultos que no se pueden mover con facilidad dijo que está la página oficial, sin embargo

los centros integradores y pueden avisar de los adultos que no están apuntados o que no se

pueden mover para ir a visitarlos.

“Hubo un registro donde las personas que no se pueden mover y que usan silla de ruedas lo

informan, ya cuando se termine de vacunar a la mayoría se empieza a desplazar o pueden llevar a

familiares en carro y con eso los trasladan”.