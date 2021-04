El alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ anunció que hoy sábado llegarán a Matamoros 50 mil vacunas que se aplicarán a partir de la próxima semana a las personas de la tercera edad, motivo por el cual exhortó a los adultos mayores a reunir su documentación para recibir el biológico contra el COVID-19.

En conferencia de prensa el Presidente Municipal, acompañado del secretario del Ayuntamiento, CARLOS BALLESTEROS GÁLVEZ informó que en este proceso de vacunación participan los tres niveles de gobierno.

Ya estamos preparando la logística para iniciar la próximas semana la vacunación a los adultos mayores, el Gobierno de Matamoros coadyuva en este proceso con el mobiliario que se requerirá como sillas, carpas, agua y personal de apoyo; buscando agregó, que la inmunización contra el coronavirus se realice de manera ágil.

Informó que este sábado se realizará un recorrido para visitar las tres sedes en donde se aplicará la vacuna como lo son: el Centro de Convenciones “Mundo Nuevo”, el Instituto Tecnológico de Matamoros y el CBTIS 135.

LÓPEZ HERNÁNDEZ mencionó que el próximo lunes se actualizará la información sobre la calendarización para la aplicación de biológicos que en Matamoros se realizará durante siete días en horario de 8:00 horas a 17:00 horas.

En este proceso de vacunación participarán la Secretaría de Bienestar Social, delegación Matamoros; SEDENA, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Salud Estatal y Municipal, así como también Seguridad pública, Tránsito Local y Protección Civil.

CAE LAVALLE, POR “CASO LOZOYA”

El ex senador del Partido Acción Nacional (PAN), JORGE LUIS LAVALLE MAURY, quien fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, a partir de la denuncia ex director de PEMEX EMILIO LOZOYA, recibió prisión preventiva.

LAVALLE MAURY fue señalado directamente como uno de los Senadores de Acción Nacional de haber recibido dinero indebido dentro del caso LOZOYA.

A pesar de que los ilícitos por los que es acusado no son considerados graves, el juez MARCO ANTONIO FUERTE TAPIA decretó la prisión preventiva oficiosa durante la audiencia que inició este jueves 8 de abril, la cual se extendió por espacio de 20 horas.

“La medida cautelar la decretó el juez de control porque considera que existe un riesgo de fuga”.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) le solicitó al juez de control FUERTE TAPIA, imponerle la prisión preventiva, ya que el ex legislador no tiene domicilio fijo, los vecinos no lo reconocen en el domicilio señalado, tiene varias salidas del país, además de que no se tiene certeza del lugar donde actualmente se encuentra.

Fuentes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmaron que el juzgador le concedió la medida cautelar a la FGR con lo que el político panista quedará en el reclusorio Norte, mientras se lleva a cabo su proceso.

LALO ABRE LAS PUERTAS A MILITANCIA MORENISTA

En Tampico, por cierto con el compromiso de sumar esfuerzos y llegar fortalecidos al 06 de junio, el candidato a la diputación federal por el distrito 08 de Morena, LALO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA se ha dado a la tarea de escuchar e invitar a su proyecto político a los fundadores del partido en Tampico y Madero.

Aseguró que ellos son parte importante de su proyecto de campaña, por lo que busca se sientan integrados y se sumen.

«Mis esfuerzos están encaminados también en escuchar las bases de la militancia, estamos dándole lugar y valor a todas las voces de Morena, a todos los estamos invitando a este proyecto, soy candidato externo de este gran partido que me abrió las puertas, que me dio la oportunidad de buscar representarlos en el congreso Federal, por eso me he tomado muy en serio en buscar acercamientos con los fundadores, con los militantes, mi labor es y será incluirlos a todos, sumar fuerzas internas, hacer equipo».

El candidato de la colaboración «Juntos Haremos Historia» aseguró que la militancia del partido siempre será bienvenida al proyecto político que hoy le toca encabezar y del que está seguro, con su apoyo, saldrán triunfadores este próximo 06 de junio.

LÍDERES SINDICALES APOYAN A YANIN GARCIA

Vuelvo a Matamoros para compartirle que a casi una semana de que dio inicio la campaña de la candidata del PRI a diputada federal por el IV distrito, YANIN GARCÍA ha recibido la aceptación de la población, así como de organismos sindicales, los cuales respaldan sus propuestas que serán llevadas al Congreso de la Unión.

En su recorrido a lo largo de la semana, YANIN GARCÍA en compañía de su suplente LAURA GARZA, asistieron a asambleas generales con distintos sindicatos como es el de carpinteros, en donde fueron recibidas por su dirigente BENIGNO OROZCO, a su vez en el sindicato de casas y comercios por JUAN FRANCISCO BARRÓN, y finalmente en el sindicato de plomeros las atendió su líder GILBERTO MARTÍNEZ.

Quienes manifestaron que respaldarán en toda la campaña a YANIN GARCÍA y a LAURA GARZA para que en las próximas elecciones de junio obtengan el triunfo; al hacer referencia sobre YANIN GARCÍA dijeron conocer su trabajo y trayectoria en el tema social por lo que es sinónimo de garantía de triunfo, además de que saben que es una mujer de trabajo y muy humanitaria.

[-Entreparéntesis: Tras confirmar 79 nuevos contagios de COVID-19 y 19 defunciones por la enfermedad, la secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, advirtió que durante los próximos días se prevé un aumento de casos asociados a las vacaciones de Semana Mayor y pidió reforzar las medidas de seguridad sanitaria. Con la actualización, el balance de la pandemia al 09 de abril de 2021 es de 51,731 positivos acumulados, de los cuales 46,311 se han recuperado y 4,806 son defunciones, e insistió en su llamado a evitar lugares concurridos, no exponer a las personas más vulnerables a un contagio, usar cubrebocas en todos los espacios públicos, mantener una distancia de 2 metros o más con otras personas, lavarse las manos frecuentemente y mantener el control de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes-].

CLAUDIA: “EL BIEN GENERAL, POR ENCIMA DEL PARTICULAR”

La candidata a Diputada por el Distrito Federal IX CLAUDIA HERNÁNDEZ, reconoce que el bien superior de Reynosa y de México debe ir siempre por encima de cualquier bien particular o inmediato, por ello, el acercamiento con los sectores que impulsan a su ciudad y al país es primordial para cumplir con su responsabilidad moral con el pueblo.

Durante su agenda de actividades del día, la candidata arrancó muy temprano a las 6:30 am en la maquiladora Erika del Parque Industrial Reynosa, para reunirse con los trabajadores de planta y recabar todas las necesidades de uno de los sectores laborales más fuertes de Reynosa.

Para iniciar el día comunicada con la ciudadanía tuvo una participación dentro de la barra de noticias matutina de NotiGape con Jenny García a las 7:30 am, para después continuar con un recorrido por las calles de la colonia ampliación Arcoíris saludando y escuchando a los vecinos del sector.

Para media mañana Claudia Hernández, tuvo intervención en el programa de Paco y Layo exponiendo los temas de su agenda electoral y posteriormente visitó el centro Comercial Soriana H donde los reynosenses se acercaron a saludarla y brindarle muestras de apoyo a su proyecto.

Para continuar con la segunda mitad del día, la candidata a diputada federal recorrió el sector de la Colonia Satélite y Ampliación Satélite II.

ROSA GONZÁLEZ BUSCARÁ MEJORA EN DEPENDENCIAS

En Tampico, por cierto, la Candidata a la Diputación Federal por el 08 Distrito, ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, solicitará en el pleno legislativo que el personal de las delegaciones federales reciba capacitación continúa, a fin de tener una mejor profesionalización, y con ello brindar una mejor atención a la población

Explicó que en el intercambio de ideas y opiniones que tiene con la sociedad, durante sus recorridos de campaña, trabajadores del servicio público federal, le han manifestado la necesidad de contar con una mejor capacitación en las distintas dependencias que operan en la entidad.

La abanderada panista a la diputación federal resaltó que el contar con herramientas laborales que arroje un mejor desempeño en las áreas de trabajo, siempre será un valor agregado para optimizar la función pública.

Manifestó que con un programa de capacitación definido, el gobierno federal logrará elevar la calidad de los servicios, y de paso conseguir que la base trabajadora vaya adquiriendo otra cultura en el desempeño de sus funciones.

MANIFESTANTES CIERRAN PUENTE INTERNACIONAL; PROTESTAN CONTRA GN

De Nuevo Laredo, reporta el ameritado periodista PRIMITIVO LÓPEZ HERRERA, que cientos de neolaredenses se manifestaron y cerraron los dos Puentes Internacional, además de protestar frente a un “cuartelito” de la Guardia Nacional y las oficinas de la FGR, exigiendo justicia por la ejecución extrajudicial de un hombre y la muerte de una ciudadana norteamericana.

JORGE ALBERTO, de 42 años, fue baleado por elementos de la Guardia Nacional en Ocampo y Victoria y testigos señalan que fue rematado en el interior de su camioneta, en donde además le sembraron una bolsa de mujer con marihuana y varias balas.

Herido JORGE ALBERTO choca contra un puesto de hamburguesas y varios vehículos; ahí muere atropellada la mujer, una ciudadana norteamericana que acababa de cruzar de Laredo, Texas a Nuevo Laredo, para visitar a sus familiares.

A las 10:30 de la mañana los ciudadanos, acompañando a amigos y familiares de JORGE ALBERTO se manifestaron en los dos Puentes Internacionales, que fueron cerrados a la circulación.

Al grito de “justicia, justicia” y “Guardia Nacional asesinos” los manifestantes exigían la presencia de los involucrados en el artero asesinato del padre de familia y de la mujer estadounidense.

Hasta las 13:15 horas los puentes internacionales fueron reabiertos. Los manifestantes se centraron en protestar frente a un “cuartelito” de la Guardia Nacional en instalaciones del Hospital General del IMSS, junto a la Guardería.

Testigos de los hechos narraron cómo la tarde del jueves, elementos de la Guardia Nacional que iban caminando, dispararon sin mediar motivo alguno contra JORGE ALBERTO, quien conducía una camioneta Ford F-150 modelo 2002, circulando de sur a norte por la avenida Ocampo.

Antes de llegar al crucero con la calle Victoria, el personal de la Guardia Nacional dispara en contra del padre de familia, quien herido pierde el control, chocando contra un puesto ambulante y cinco vehículos, antes de quedar a unos metros de la calle Bravo.

UAT BUSCA RESOLVER CASOS DE CONTAMINACIÓN

Por último, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) destacaron los proyectos científicos encaminados a resolver problemáticas como la contaminación de aguas o el estudio de materiales relacionados con la extracción de gas natural.

A este respecto, la Dra. SOFÍA ALVARADO REYNA, investigadora de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA), dijo que los proyectos se derivan del Cuerpo Académico de Energía y Biotecnología, mediante el cual han logrado profundizar en temáticas relacionadas con el impacto al medioambiente.

En un conversatorio virtual realizado por la Dirección de Investigación de la UAT, la Dra. ALVARADO REYNA detalló el trabajo que realizan en las líneas de investigación en biotecnología aplicada y en el desarrollo y optimización para el uso y aprovechamiento de la energía.

“Estamos trabajando con películas biodegradables y películas con inserción de nutrientes para usos de suelos agrícolas. Se está trabajando con absorbentes y con diferente tipo de biomasas para metales pesados en aguas contaminadas”, apuntó.

Se refirió, además, al estudio “Caracterización de los sólidos en fluidos de producción de pozos de gas de la Cuenca de Burgos”, cuya meta fue caracterizar los sólidos que se encuentran en los flujos de producción (aceite, condensado, gas y agua) con el propósito de predecir su comportamiento fisicoquímico y termodinámico, desde el yacimiento hasta las baterías de separación, para reducir los problemas en los procesos de su manejo.

Por hoy es todo.