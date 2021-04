Flota en el aire la idea de que el proceso interno de la selección de los

candidatos de MORENA, que van a participar en las elecciones del próximo 6

de junio, puso de cabeza a éste partido con un malestar generalizado de la

militancia, en los más de los casos, de lo que el experimentado líder político hoy

diputado federal morenista, Porfirio Muñoz Ledo, de hecho culpa al dirigente

nacional Mario Delgado Carrillo.

Con su amplia carrera política, visión y la experiencia que tiene en éstas lides a

sus ya casi 88 años de edad, Muñoz Ledo acusó sin tapujos ni rodeos a Mario

Delgado de traicionar a la izquierda, conducir al partido a la ruina ideológica y

programática, además de poner en riesgo la mayoría morenista en la Cámara

de Diputados, “al asumir comportamiento de camarilla”.

El hoy por hoy diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional, que

años atrás llegó a ser dirigente nacional de los partidos PRI y PRD, en un texto

publicado en las redes sociales exigió sanciones drásticas para los

responsables del desaseado proceso dentro del parido, que fue violatorio de

derechos y principios legales y constitucionales, “pues no se puede edificar

democracia mediante el despotismo y la corrupción”.

El también ex titular de las Secretarías del Trabajo y Educación Pública,

además de senador y diputado federal, sostuvo que no hay etapa que se salve

en el proceso interno, desde la convocatoria hasta la selección de las

candidaturas.

“Las conquistas históricas de la joven democracia mexicana y los incansables

esfuerzos por salvaguardar las prerrogativas ciudadanas fueron ultrajadas por

algunos nuevos dirigentes del partido”, acusó.

Apuntó que el principio constitucional de legalidad ha sido vulnerado

sistemáticamente por las prácticas clientelares de antes y de ahora, lo que a

despertado la indignación de las bases.

Categórico, Porfirio Muñoz Ledo, al que se llegó a mencionar como el ideólogo

del Partido al faltar don Jesús Reyes Heroles, dijo que las candidaturas de

MORENA como si de monedas de cambio se tratase, “fueron repartidas entre

favorecedores políticos sin otorgarle la más ínfima importancia a las destacadas

trayectorias de diversos actores políticos cuya participación al seno del partido

ha redundado en su beneficio, así como en el de la nación.

Quizá dolido porque el alto mando de MORENA no lo dejó llegar a la dirigencia

nacional, la que le fuera entregada al diputado Mario Delgado Carrillo, Muñoz

Ledo, chilango de nacencia, aseguró ya para concluir que los principios

fundamentales de imparcialidad y objetividad fueron mancillados cuando la

dirigencia del partido optó sesgadamente por unos intereses particulares y

mezquinos sobre otros nacionales y generales.

“El cargo implica contar con una calidad ciudadana intachable, pero, pero, pero,

los hechos dan cuenta de lo contrario : bajeza moral e intelectual, servilismo,

parcialidad y comportamiento de camarilla”, concluyó Muñoz Ledo.

Enterada de las llamadas “jeringas vacías”, con las que están engañando en

varios países a los adultos mayores al acudir a los centros de vacunación, para

que los vacunen contra el COVID-19, –porque la jeringa no lleva el biológico –

como apenas se detectó en México, la senadora del PAN, Kenia López

Rabadán, exigió al gobierno federal que investigue y esclarezca los casos,

además de aplicar las sanciones que correspondan.

Al proponer el punto de acuerdo ante el Pleno la legisladora del Acción

Nacional cuestionó como se evitará que se repitan ese tipo de hechos y pidió

que haya una investigación seria de cuantos casos similares más podrían haber

ocurrido, lo que como periodista creo que esa tarea no va a ser nada fácil

porque no hay huella del hecho delictivo.

Pero el ingenioso gobierno de la CuartaTe ya le esta buscando solución al

problema y en via de mientras dicen que la que enfermera involucrada, es una

estudiante de enfermería que no trabaja en el IMSS y lo que no se explican es

como llegó o quien la incorporó al equipo responsable de la vacunación. Pero

un día antes el Seguro Social no la desconoció.

El presidente López Obrador como siempre salió en defensa de su gobierno y

en buen romance dijo que se debe de investigar el hecho no fue un “montaje” y

además acusó que fue “una exageración” de los medios de información la

difusión que se le dio al caso. Remarcó que un solo caso “lo vuelven nota

nacional”. Quería mil, o cuantos.

Por cierto el periódico La Jornada del Distrito Federal recién publicó que el

próximo 14 de abril la SCJN, en sesión ordinaria, emitirá su veredicto sobre la

extradición del otrora gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, el

que supuestamente es requerido por Estados Unidos para ser juzgado por los

delitos de fraude bancario y asociación delictuosa, en su modalidad de lavado

de dinero. Pero según mis antenas se van a quedar con las ganas,

apuéstele.

El 26 de marzo del 2021 se cumplieron los primeros 12 años del fallecimiento

de la maestra, escritora y destacada política mexicana, Griselda Alvarez Ponce

de León, la que en los mejores años de su vida llegó a ser la primer mujer

gobernadora en toda la historia de México, (1979-1985), obviamente de su

estado natal, Colima, si no estamos mal. La entrevistamos en Ciudad Victoria al

arribar en silla de ruedas a un evento en el Teatro Juárez de la UAT, siendo

gobernador de Tamaulipas el doctor Emilio Martínez Manautou (1981.1987).

Me reportan mis antenas que con la llegada de las redes sociales cambió

la forma de estudiar la comunicación y uno de los elementos nuevos e

importantes es la llamada “Sociedad Red”, como lo afirmó la Dra. Sara Elia

Tamez Arellano, al disertar la conferencia virtual “Innovación digital en

campañas electorales, Democracia digital”.

La especialista en comunicación digital y consultora política participó en el 1er.

Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales 2021, organizado

por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En su ponencia dijo que desde el punto de vista de la comunicación es básico

conocer los nuevos preceptos que rigen los procesos electorales y que desde

hace cinco años se vive un cambio en la forma en que se realizan y ejecutan

los elementos que intervienen en la construcción de una campaña electoral.

