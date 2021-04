McAllen. Texas.- Durante una reunión de cabildo el alcalde de McAllen, Jim Darling, pidió que se reabra la frontera con México a visitantes no esenciales, ya que no existen índices recientes de contagios que provengan del lado mexicano.

Darling dijo que la medida de reabrir la frontera se hace necesaria, debido a que el comercio local está sufriendo perdidas económicas desde que inició la pandemia del coronavirus.

Informó a su cabildo que pidió información a las autoridades del condado Hidalgo entorno así existen índices de personas que han viajado al lado mexicano recientemente o que son trabajadores esenciales que visitan el país vecino, si estos han mostrado ser un grupo de contagio alto a lo que las autoridades del condado le respondieron que no.

En base a esta respuesta el alcalde Darling insistió en que es tiempo para que se normalice la entrada y salida de personas por los 3 puentes internacionales que están bajo jurisdicción de esta ciudad.

De acuerdo a datos proporcionados por Luis Cantú quien es vicepresidente de la Cámara de Comercio de McAllen, los turistas y visitantes que provienen de México representan una derrama económica anual para el condado Hidalogo de entre 1000 a 1200 millones de dólares.

Ademas de que por lo menos un 15 por ciento de los comercios que existen en el área metropolitana de McAllen, se han visto impactados por la pandemia del coronavirus.

Cantú señalo que desde el pasado mes de febrero 50 organismos empresariales, municipios y comercios en ambos lados de la frontera, han pedido a las autoridades federales de México y Estados Unidos que se incluya en la agenda bilateral la probable reapertura de la frontera.

El gobierno de Estados Unidos ha indicado que el cierre de los puentes internacionales con Mexico a visitantes no esenciales se mantiene hasta el 21 de abril, fecha en la cual se decide si se sigue extendiendo la medida.