CD. MADERO, TAMAULIPAS, 13 DE ABRIL DE 2021.- Al parecer fue un ajuste de cuentas entre criminales el asesinato ocurrido el pasado lunes afuera de una tienda comercial ubicada en Ciudad Madero en donde los asesinos tras dar muerte al hombre se llevaron consigo a una mujer que acompañaba al hoy occiso.

José Luis del Ángel Sosa, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia en el sur de

Tamaulipas, informó que no pueden decir que haya sido un secuestro el de la mujer porque

no hay denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado.

«Al parecer fue un acribillado con arma de fuego y todo apunta que puede ser un ajuste de

cuentas. Según reportes policiacos varios sujetos armados sacaron a una persona de su

camioneta y a su mujer o al menos una persona femenina que lo acompañaba y en el

forcejeo fue acribillada la persona y al parecer se llevaron a la mujer», recalcó.

El entrevistado siguió diciendo que, de acuerdo al reporte policiaco, se dice que la persona

muerta se dedicaba a la venta de vehículos y que tenía antecedentes penales.

En cuanto al rumor que se desató en redes sociales en torno a que se trató de una banda de

secuestradores, Del Ángel Sosa dijo que sí han estado circulando muchas versiones, sin

embargo la autoridad investigadora está haciendo su trabajo.

Lo que si dejó en claro es que ese tipo de casos causa esa psicosis pero hizo ver que la

población debe estar pendiente de los reportes oficiales, en este caso lo que emita la

autoridad correspondiente y no caer en lo que circula en redes sociales que sea alarmante.

De cualquier forma, el coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia en la zona pidió a la

ciudadanía tomar precauciones.

Acerca de si ha habido secuestros en la zona, José Luis del Ángel comentó: «No sabemos

hasta ahorita de reporte de secuestros en la zona desde hace varios meses afortunadamente

y el de ayer no aparece como reportado tras la denuncia será como desaparecido o secuestro

pero mientras no se tenga ante la Fiscalía el reporte no se puede considerar así».