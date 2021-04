UNO.- Piensa mal y acertarás, dice un adagio popular, y vaya que hay mucha razón y fácil de acoplar al

suceso que se registra en los últimos días sobre todo cuando Mario Leal Rodríguez, renuncia al

Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, dice el que por la grilla interna que hay en su contra.

Lo he dicho una y otra vez, en política los amigos son de mentiras y los enemigos de a deveras

pero además, el que se lleva se aguanta y Mario es de esos políticos que le gusta hacer pero no le

gusta que le hagan y si fuera poco, de esos que «no la brincan sin huarache».

Apenas se conoció el video donde Mario Delgado refiere que traen a Américo Villarreal, en pleno

entrenamiento como delegado nacional en Sinaloa, porque pronto se va ofrecer en Tamaulipas y al

ex cuñado le entró la inquietud y pensamiento de renunciar al cargo como titular del Colegio de

Bachilleres de Tamaulipas.

El ex titular de COMAPA, Tampico, ex diputado local y ex yerno del ex gobernador Américo Villarreal

Guerra, dice y asegura que desde la oficina del ejecutivo estatal se orquestó su salida, dice y asegura

que hay personas que sostienen que lo han visto en el senado platicando con personajes de otros

partidos y casi dice que él es «una blanca palomita».

A Mario, se le hizo poca cosa que lo enviaran al COBAT, refiere que lo degradaron, pero lo cierto es

que está acostumbrado al presupuesto y a los morrales de dinero, ahora simplemente se va y el

mismo sabe que dentro de poco empezará la recta final de la administración actual y desde ahora

anda buscando una nueva oportunidad con un nuevo partido.

El ex titular de la Unidad Ejecutiva en el gobierno del PAN, está acostumbrado al poder y a

aprovecharlo hasta el último momento su cargo y para muestras basta un botón, antes de renunciar

Leal Rodríguez, como todo un político gandalla acudió al puesto de vacunación para los trabajadores

de la educación instalado en una escuela en Jaumave, ahí como todo un servidor público se anotó y

recibió la vacuna contra el COVID-19, dice que llegó ahí porque le quedaba de paso en su traslado a

la ciudad de México, naaaa.

DOS.-El agua y la segunda línea del acueducto vuelven a ser tema de campaña en este

proceso electoral que concluye el próximo 6 de junio.

Ahora fue el ex priista y ahora Morenista, Lalo Gattás, quien dice que para cambiar la vocación de

Victoria y transformarla en una ciudad industrial es vital la segunda línea del acueducto.

Dice Lalo Gattás, que el Gobierno estatal debió haberla puesto, desde hace mucho tiempo, y va más

allá cuando dice que fue promesa de campaña en el 2016 y no cumplió y en el 2018 lo volvieron a

prometer y tampoco cumplió, ahorita ya es un problema grave en Victoria, pero y yo me pregunto

¿qué hizo él cuando fue parte de las decisiones del Cabildo en su tiempo de priista?, digo porque

tampoco hizo nada aun cuando el mismo impulsor de acueducto garantizaba la vida útil y el agua

por 20 años.

Hace algunos días fue la candidata del PAN Pilar Gómez, la que abordó el tema la solución al

problema de agua en ciudad Victoria, “es la segunda línea del acueducto”, dice.

Y lo mismo, si Pilar, fue ya presidenta Municipal sustituta, ¿porqué no hizo nada al respecto ya hora

se aprovecha del tema para hacer campaña?

Para nadie es desconocido que en la capital del estado el problema y abasto del agua es serio, hay

colonias y sectores sin el servicio del vital líquido, aunque la COMAPA de Gustavo Rivera, hace todo

su esfuerzo por otorgar el agua, la capacidad de bombeo ya no se puede incrementar por la falta de

capacidad de la línea.

Es necesario que se haga una segunda línea, de todos es sabido, pero para ello hace falta recursos,

voluntad y trabajo para resolverles a los victorenses, no promesas o buenas intenciones de campaña

que cuando llegan al cargo se les olvida, no hace mucho la misma Pilar, manifestó que no habría

acueducto porque no había dinero y para lo único que alcanzaba era para reparar las líneas de

distribución en el centro de la ciudad, curioso ahora lo vuelve a retomar como bandera política.

TRES.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación puso a disposición de los docentes una

serie de conferencias y materiales que les brindarán elementos para fortalecer su capacidad de

resiliencia, aprender a manejar sus emociones, vivir el duelo, reconocer los pilares del bienestar

humano y asumir con seguridad los retos, en el próximo regreso a clases y después del

confinamiento ocasionado por el COVID-19.

“La salud emocional debe cuidarse igual que la salud física y, en particular, los profesores deben

estar bien para estimular el desarrollo integral de sus alumnos”, dijo Alfonso Cepeda.

La primera de una serie de conferencias estuvo a cargo de Alicia Soltero Meza, directora del Instituto

para la Superación Integral de la Mujer, con el título: “Escuchar tu cuerpo. Centrarse en la casa que

nos habita”. En la cual de forma virtual explicó la manera en que el cerebro procesa las emociones

y cómo éstas se manifiestan en el cuerpo. Conocerlo, ayuda a las personas a responder

positivamente ante situaciones de estrés, enojo, ansiedad o tristeza, y así evitar enfermedades.

Las pláticas estarán encabezadas por especialistas, durante el periodo abril-julio, y en ellas se

abordarán diversos temas, entre los que destacan: “Manejo de las emociones. Autoestima, estrés y

empatía”, “Fortaleza ante la incertidumbre”, “ABCD de la salud mental”, “Herramientas para la

vida”, “Resiliencia ante la crisis”, y “Sentido de la vida, cambio y renovación”.

