CD.MX.-22 MARZO 2021 Yalitza Aparicio pasó de ser profesora de preescolar a una de las actrices más influyentes del país, pues además de ser la segunda mexicana nominada al Oscar en la categoría Mejor actriz, únicamente después de Salma Hayek, es conocida también por siempre apoyar causas sociales, pero ahora la protagonista de Roma utilizó sus redes sociales para hablar con sus seguidores sobre la enfermedad que padece y que ya ha afectado su rostro.

En su canal de YouTube, Yalitza Aparicio compartió un video de casi 14 minutos en los que asegura que es un tema del que nunca ha hablado públicamente, pero consideró que era importante tocar el tema debido a que ella cometió un error al buscar una solución a su problema, no quiere que a alguien más le pase, pero además quiere mostrar que las imperfecciones no son impedimento para lograr los objetivos ni sentirse bien consigo misma.

En la grabación, la actriz de origen oaxaqueño comienza diciendo que todos piensan que la piel de los famosos debe ser perfecta y no siempre es así, así que es un tema del que se debe de hablar abiertamente y explicó que el problema comenzó a manifestarse justo después de que realizó una gira de Roma. “Quiero contarles algo que ha sido muy privado y en exclusiva, no todos lo saben (…) todos hemos pasado por etapas en las que la piel va cambiando, pero pocas veces le prestamos atención a estos cambios, yo tengo en mi rostro, no traigo maquillaje, pero tengo unas manchitas, me salió terminando el tour de Roma, comenzó con una pequeña mancha aquí (en el pómulo izquierdo), la cual yo ignoré porque pensé que era consecuencia del acné porque también sufría acné”, expresó. Aparicio explicó que pasó por alto las manchas que aparecieron en su rostro hasta que ya era muy evidente, insistió en que el error que cometió fue no prestar atención a los pequeños cambios en su piel y actuar hasta que ya su rostro estaba muy dañado.

La famosa invitó a sus seguidores a acudir con un especialista y no fiarse de los remedios caseros o recomendaciones de amigos, pues cree que ese fue su mayor error antes de ser diagnosticada con melasma. “Aunque tengamos este color de piel somos propensos a tener melasma, comenzaron con pequeñas manchas, cuando yo comencé en este medio no tenía melasma, pero tiene mucho que ver la genética y el cuidado (…) el melasma estaba en mi familia, así que todo se juntó”, dijo.

Después de dar recomendaciones para cuidar la piel, Yalitza Aparicio no perdió la oportunidad de dar un mensaje de amor propio e inspirador para sus seguidores, a quienes trató de convencer de que el físico no es lo único importante. “Hay que ver qué pasa con nuestros cuerpos, pero me quedo con algo que entendí sola después de mucho (…) lo importante es conocer a las personas, olvidarse de su apariencia, que sabemos que nos llega a afectar a quienes lo sufrimos (la enfermedad), pero lo importante es lo que llevamos aquí, en el corazón, lo que le damos a la gente, la vibra que le transmitimos, la seguridad que les damos, recuerden que todo lo que brindamos se nos regresa al doble”, dijo.