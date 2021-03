UNO.- El gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rendirá este día su quinto informe

de actividades, este lunes, en medio de esta crisis política que se registra entre el Gobierno federal

y la administración estatal, en donde nada se ha dicho sobre quien representará en el acto solemne

al Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador.

Tampoco se ha dicho nada si vienen o no gobernadores de otras entidades de la república como

ocurría en los primeros años de la administración cabecista, aunque hay que recordar que estamos

en pandemia y riesgo sanitario, pero además, inmersos en un proceso electoral.

Aunque poco se ha difundido los pormenores del quinto informe de gobierno, se sabe que el primer

mandatario arribara a las 11 de la mañana a las instalaciones del Congreso Local, para hacer entrega

del documento a los Diputados locales, representados por el presidente de la mesa directiva el

tampiqueño, Mon Maron, en donde se estima que dirija un breve mensaje a los “representantes

populares”.

Por lo pronto y como se estila en los últimos tiempos, se refiere que al menos en el congreso estatal

“el acceso será por la lateral, guiado por personal encargado para esa función y donde se entregará

al menos a la prensa las acreditaciones”, ósea que no habrá mucha oportunidad de realizar la

actividad de la reporteada o las entrevistas, simplemente porque los comunicadores estarán

confinados y limitados al ya “famoso corral”.

DOS.-El candidato a la diputación federal Oscar Almaraz Smer, trato de ser sincero y señaló que uno

de los motivos que lo alentó a tomar la decisión de ir en busca de este cargo de elección popular

bajo las siglas de Acción Nacional, fue precisamente la falta de oportunidades dentro del Partido

Revolucionario Institucional, aunque yo pienso y creo que hay otras razones mucho más fuertes y

serias para haber aceptado esta propuesta.

Oscar sabe y confía en la estructura que ha creado, en el carisma y la confianza que la gente le ha

dado a lo largo de su carrera pública, refiere tajantemente que el ganará en las próximas elecciones

la diputación federal por Victoria.

El ex presidente Municipal dice que se requiere, ver por Victoria, atraer recursos y resolver desde el

Congreso de la Unión los problemas de los habitantes de la capital del estado y estoy de acuerdo,

no perdió la oportunidad de solicitar que se le apoye en su proyecto, y aunque trae tablas, trabajo

y ganas, hay que ver el papel que juega Enrique Cárdenas del Avellano y el abanderado de MORENA

en la próxima campaña política porque de que hay un desgaste y desencanto con Acción Nacional,

lo hay.

TRES.-Con la complicidad del Cabildo Local, se esfuma la posibilidad de imputar cualquier tipo de

delito o acción legal en contra del ex alcalde Xicoténcatl González Uresti, al aprobar el presupuesto

ejercido por el ex presidente Municipal de Victoria, en lo que fue su último año de gobierno

Municipal.

Pilar Gómez le ha quedado a deber a los Victorenses, y con la aprobación de presupuesto ejercido

por Xico, se le da carpetazo a las observaciones hechas al gasto excesivo de recursos por parte del

ex alcalde y su familia, se habla de un poco más de 80 millones de pesos que registran observaciones

por parte de la Auditoria Superior del Estado que a decir verdad, solo ha servido de espectadora.

Por si fuera poco el presupuesto ejercido por el ex alcalde presentó una modificación que supera

los 30 millones de pesos los cuales se registraron en gastos excesivos en representación y

arrendamiento de vehículos, pero como siempre no pasa nada, ni se hará nada.Dicen que Fabián Cervantes de MORENA y Gerardo Valdez, faltaron a la sesión donde se aprobó el

presupuesto ejercido por Xico, el año pasado, hay quien dice que su inasistencia fue pactada para

poder tener mayoría en el Cabildo local y así dejar impune la actuación y ambición desmedida del

ex alcalde de Victoria, así se las gastan nuestros “representantes populares”.

A pesar de la inconformidad y resistencia que ofrecieron Horacio Reyna del PRI y Daniel González

de Movimiento ciudadano, nada se pudo hacer para juzgar a Xico con la complicidad de la actual

alcaldesa Pilar Gómez y su mayoría panista.

