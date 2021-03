Los municipios de Tamaulipas tienen mucho en qué trabajar, pero también tenemos que poner nuestro granito de arena como ciudadanos.

Es muy fácil hacer la lista de todas las cosas que hacen falta en nuestras ciudades, pero también tenemos que pensar en que es lo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer.

En una charla con la presidenta municipal de Ciudad Victoria, Pilar Gómez comentó que a veces, algunos ciudadanos cuando la ven en la calle le hace reclamos por lo que hizo o mejor dicho, dejó de hacer Xicoténcatl González Uresti, jajaja lo recuerda, en otra ocasión hablaremos de él, que como especialistas médico es bueno, pero como jinete municipal olvidó el caballo, jajaja.

En fin le comentó, Pilar Gómez en lugar de echar culpas y decir yo no fui, se pone a trabajar para resolver el problema, esto es lo que debemos de hacer todos, ser parte de la solución y no del problema .

La ciudadanía ya está cansada de escuchar que todos solo se echan culpas y acusen o señalen a los que estuvieron antes que ellos en el cargo, en lugar de ponerse a trabajar y buscar resolver el problema y no escudarse en el anterior, la gente quiere respuestas.

Es momento de que ambos trabajemos de la mano, sociedad y gobierno, gobierno y sociedad, pero en serio no que solo sea una frase del boletín oficial, sino una realidad

El gobierno pone de su parte lo que le corresponde y si no lo hace hay que exigirlo, pero a nosotros nos toca en medida de lo posible cuidar, evitar que rompan, destruyan o peor aún, que se roben el cable, las plantas o el metal de los juegos de nuestra colonia.

Además, también nos corresponde mantener limpio nuestro espacio de banqueta, cuidar el agua y no me refiero al que no le llega sino a los que lavan el carro o la banqueta con manguera.

Hace falta más coordinación entre ambos sectores para que la gente sea responsable y cuide sus áreas verdes, las calles, que las limpien de vez en cuando y tiren la basura en su lugar, porque hay gente que la tira en cualquier lado, nomas vea la basura que avientan al Río San Marcos.

Y aclaró no defiendo al gobierno ni a sus gobernantes que ellos deben hacer su trabajo, pero no todo puede ser trabajo ni obligación del gobierno, la ciudadanía también tiene que poner de su parte.

El gobierno no debe descuidar la obligación de proveer de servicios a la ciudadanía y servicios de calidad, nada a medias, de lo contrario hay que cobrarles la factura en las urnas.

Recordemos que el trabajo en conjunto es la clave del éxito de ambos, de que vivamos en una mejor sociedad y podamos obtener lo que queremos, como sociedad seguridad, servicios de calidad desde el agua hasta la luz, drenaje y pavimentación ente otras cosas más, para que el ciudadano siga votando por el partido político o el funcionario que cumple y trabaja o usted qué opina.

