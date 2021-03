LO CLARO. Un tema reiterativo, pero que la academia es consistente y suma

sus esfuerzos para generar cada vez mejores negocios en la economía

mexicana, tiene que ver con la preparación de las y los empresarios que hacen

y promueven el desarrollo.

Reiterativo porque la constante que conocemos, es que los nuevos

profesionistas emergen de las carreras de licenciatura listos para apostar su

esfuerzo al ámbito laboral, a la productividad y la competitividad. Pero con

menor énfasis en la sapiencia de administración y gestión empresarial.

Así, un buen abogado o médico, debía estar apoyado por un experto en la

gestión de negocios que le garanticen el éxito empresarial.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas contribuye desde los programas de

postgrado con este fin. Programas como la maestría en gestión estratégica

empresarial, estimulan la creación de planes y objetivos acordes al

empresariado que genera crecimiento económico en el sector privado y

desarrollo en el privado.

LO MUY OSCURO. Un chiste o talla muy antigua del anecdotario mexicano,

señala que un buen día, el alcalde de cualquier ciudad hacía recorrido por su

municipio acompañado de su secretario de obras públicas.

Recién había llegado a las arcas municipales la participación de recursos para

embellecer y dignificar la infraestructura pública. “-Apunte secretario; pintar la

cárcel municipal, poner aire acondicionado a la cárcel municipal, poner

muebles bonitos a la cárcel munici…”

Lo interrumpe el subordinado. “Perdone mi alcalde, pero la escuela requiere

mucho más apoyo que la cárcel; no hay bancas, el techo se está cayendo, no

tiene ni luz” y ataja el edil. “Mi secretario, ‘usté y yo ya no vamos a regresar a la

escuela. Ya la pasamos. Y pa’ la cárcel… vamos volando”.

La autoría del caso anterior de la vida real, es muy disputada.

Y a colación, además de ser el lema de campaña presidencial y bandera de

muchos otros partidos –a pesar de ser ellos mismos el mal que lo engendra- la

condicionante de la lucha por abatir los estragos de la corrupción en los

ámbitos del ejercicio de la administración pública, deja ya sentir sus efectos

ciertos.

Sin simulaciones, a pesar de que la sociedad desearía seguir viendo correr la

sangre y las cárceles se vieras atestadas, como el ejemplo inicial.

Ejemplos cunden y continúan acumulándose. Nicolás Sarkozy, ex presidente

de Francia purga desde ya una condena de al menos tres años de cárcel por

corrupción y tráfico de influencias.

Luiz Inácio Lula da Silva –ex presidente de Brasil- suma 26 años de penas de

cárcel por una lista interminable de abusos y actos de corrupción donde

destaca el escándalo de la estatal Petrobras. Difícilmente será posible la

pregonada liberación del polifacético ex mandatario.

Álvaro Colom, de Guatemala; Antonio Saca, de El Salvador; Ricardo Martinelli,

de Panamá; Rafael Callejas, de Honduras; Rafael Correa, de Ecuador y

recientemente Donald Trump que continúa en un proceso de Juicio político en

su contra.

De la lista de gobernantes nacionales, ex gobernadores llevan la plana con 16

que se incluyen en la misma con 5 habitando prisiones bajo custodia y el resto

enfrentando las causas que se les imputan.

¿Cuál es la bendita razón que les impulsa a continuar en política y en su caso,

a seguir metiéndole mano al sagrado tesoro de los recursos públicos?

¡Vaya usted a saber!

El caso cierto es que sí existen repercusiones para el mal ejercicio de la

función pública. Luego no se digan ‘sorprendidos’.

En una desacertada intervención del mandatario nacional –por la intromisión

hacia poderes distintos del que representa- señalaba que deberán reportar

desde el Consejo de la Judicatura Federal, el proceder de los jueces de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, si acaso sirven a intereses

particulares.

Eso es verdad. Sí lo harán y deberán ser sometidos al escrutinio de las

autoridades competentes. ¡Y claro que lo harán!

Pero ese señalamiento es potestad del Sistema Nacional Anticorrupción, donde

las autoridades que la integran tienen la atribución de llamar a cuentas a

cualquier autoridad de cualquier poder y en su caso, señalar las

responsabilidades y penas. Como las de los mandatarios que están guardados.

¡Con razón la remodelación de los sistemas penitenciarios!

COLOFÓN: En el vecino estado de Yucatán, concretamente en la Ciudad de

Valladolid. Las penitenciarías municipales ya cuentan con las comodidades

que, por derecho humano, les fueron instaladas. Aire acondicionado digno y

otras amenidades… por si hay giras de políticos por aquellas tierras, ‘se den

una calada’.

