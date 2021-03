MATAMOROS, TAMAULIPAS, 13 DE MARZO DE 2021.- Ante el grave riesgo de siniestro de casi 200 mil hectáreas de sorgo del Distrito de Riego Bajo Río Bravo de Tamaulipas, productores de ésta región urgieron al Gobierno Federal, en particular a la Directora General de CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros, derivar 690 millones de metros cúbicos de la zona alta de la Cuenca del Río Bravo y de reservas de las presas internacionales.

Jorge Luis López Martínez, Presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas, señala que de ello depende el salvamento de la economía de 50 mil familias de los municipios de Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa, que dependen directa e indirectamente de la actividad agropecuaria.

Revela que los agricultores del norte de Tamaulipas acaban de sufrir los estragos de severas heladas que les siniestraron 112 mil hectáreas, pues habían sembrado 140 mil y solo se lograron recuperar unas 28 mil hectáreas.

«Empezamos a a sembrar y resembrar, llevamos unas 50 mil hectáreas más las 28 mil que se quedaron en pie son 78 mil y esperamos que en éstas dos semanas llegar a las 190 mil que demandan con urgencia agua, pues solamente se dio medio riego de asiento y de no recibir agua para el próximo mes de abril, tendremos otro siniestro», lamentó.

Refiere que en la parte alta de la Cuenca del Bravo, en el estado de Chihuahua hay 500 millones de metros cúbicos que pueden utilizarse, así como 190 millones de metros cúbicos de reservas en las presas internacionales Amistad-Falcón, de los que también se puede echar mano para atender la contingencia.

Recordó que por años se ha castigado al Distrito Bajo Río Bravo, que debe recibir cerca de mil 200 millones de metros cúbicos anuales, pero nunca se les respetan por el abuso, mal manejo y «huachicoleo» que se practica y tolera por parte de la CONAGUA.,

Citó en el reciente pago de agua a Estados Unidos, de acuerdo a los tratados internacionales de 1944 se estipula que se debe entregar a la parte texana 1/3 de los escurrimientos y 2/3 al Bajo Río Bravo en la parte mexicana, pero no se les entregó nada, solamente la parte estadounidense.

Exigió que el próximo martes que se reúne el Comité de Grandes Presas, en el que participan entre otros la Subirectora General Técnica de la CONAGUA, Doctora Jacinta Palerm Vaqueira; el Subdirector General de Infraestructura, Ing. Aarón Mastache Mndragón; el Gerente de Distritos de Riego, (Ing Nahum); así como el Ing. Ramón Ozuna, por parte de la SADER entre otros, analicen a fondo la crítica situación del norte de Tamaulipas.

Enfrentamos una contingencia muy grave por las heladas que en general dañaron 450 mil hectáreas de cultivos de sorgo y maíz en toda la región, sea de riego o temporal; además de los rezagos del año pasado que no pagaron el precio de referencia del sorgo y los drásticos recortes a los estímulos a la producción.

Estamos al borde de la quiebra, endeudados con bancos, agiotistas, semilleras, pero aún así no nos rajamos, le apostamos al campo porque es lo que sabemos hacer, pero requerimos que nos manden un «salvavidas» en esta etapa tan complicada que atravesamos, dijo López Martínez.

No estamos pidiendo concesiones gratuitas, así lo estipulan las leyes de acuerdo a la conformación del Distrito de Riego del Bajo Río Bravo, con 254,000 ha dominadas y 202,000 con derecho a riego, que representa uno de los sistemas de riego más grandes del país, se abastece de las aguas de la Cuenca del Río Bravo que se asignan a México en el Tratado Internacional de Aguas de 1944.

Expuso que «la retención ilegal de las aguas en la presa La Boquilla en Chihuahua, resultó en un faltante de 466 millones de metros cúbicos en la tercera parte de las aguas que, conforme al Tratado se asignan a los Estados Unidos, en forma simultánea se generó un faltante de 932 millones de metros cúbicos en las dos terceras partes de los volúmenes de agua que abastecen al Bajo Río Bravo; al reponer el faltante de los Estados Unidos con las aguas que corresponden a México, resultó en una restricción acumulada de 1,398 millones de metros cúbicos en el abasto a nuestro país – el total de las aguas a que tiene derecho el Bajo Bravo y la mitad de las reservas para uso doméstico de las poblaciones fronterizas que se abastecen del Bravo – situación extremadamente crítica».

Precisó que de origen, no fue posible asignar ningún volumen del Bravo para las siembras del presente ciclo, y con las escasas lluvias del invierno se lograron sembrar 140,000 has antes de la onda gélida que afectó al país a

mediados de febrero, ocasionando el siniestro total en más del 80 por cientos de estas, que, por no disponer de agua para riego, AGROASEMEX no aceptó asegurarlas en esta modalidad.

Añade que al no disponer de seguro agrícola, tampoco disponen de financiamiento y al ser superficies de más 5 ha de riego por unidad y con cultivo de sorgo, no disponen absolutamente de ningún apoyo del Gobierno

Federal.

Ante la dura realidad el Distrito 025 (Bajo Río Bravo) dijo que se autorizó un Plan de Riegos de emergencia para solo 97,000 ha con aguas del Río San Juan, suministrando el riego generando un derrame sobre la presa Marte R. Gómez, que, por lo complejo, llegó fuera de fecha y solo se ha logrado atender 70,000 ha.

López Martínez, enfatiza que las cerca de 200,000 ha ya no disponen de un solo metro cúbico de agua adicional para atender las necesidades de los cultivos, y ante un pronóstico de lluvias muy por abajo de lo normal, se encuentran expuestas a un nuevo siniestro generalizado.

Subrayó la importancia de éste Distrito de Riego, el más grande del país, que aporta más de un millón de toneladas de granos básicos al abasto nacional, cifra relevante en especial cuando México hoy enfrenta un complejo problema de suministro ante la escasez de granos en el mundo.

Existen casi 700 millones de metros cúbicos en las presas «La Boquilla» de Chihuahua, (50 millones) así como 190 millones de la parte mexicana de las presas «Amistad- Falcón», que pueden disponerse para esta contingencia agrícola, solo falta voluntad política por parte del Gobierno Federal, ahí la exigencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos; a la Directora General de CONAGUA, Blanca Jiménez; a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, para que entren al rescate del campo de Tamaulipas.

«El agua existe, nos urge, el límite es abril, todavía pueden evitar la catástrofe», advirtió.