Hay un pre candidato a Diputado Federal registrado por MORENA en el Distrito V!

que comprende la región cañera donde pretende reelegirse el Diputado Federal

Panista Vicente Verástegui Ostos, es precisamente el líder migrante Texano

Román Bock oriundo de Tampico avecindado en ese distrito y líder Estatal de la

organización nacional RUTA 5, que preside Manuel Espino y como secretario

general a Francisco Chavira Martínez

Román Bock es un líder con mucha ascendencia en el Distrito 6, lo conocí allá por

el año del 2016 en Houston, Texas cuando lideraba la Federación CASA

TAMAULIPAS, durante muchos años fue de los lideres migrantes Tamaulipecos

junto a Andrés Peña, José Carmona, Pepe Cepeda y otros que impulsaron

fuertemente el programa federal 3 a 1, donde la Federación aportaba un peso, otro

el Estado, otro el Municipio y otro las comunidades de Migrantes para beneficiar a

sus comunidades de origen.

Ha sido criticado por propios y extraños por su arrojo por estar en zonas

peligrosas llevando los beneficios del programa migrante federal y haber trabajado

con gobernantes de distintos fierros políticos, ahora preside una organización

apartidista que simpatiza con Morena, dice que su objetivo es lograr la

democratización de Tamaulipas.

De salir o no elegido manifiesta que apoyará fuertemente la campaña para

enfrentar al nudo Giordano del Cabecismo representado por el truco y su

hermano, con el conocimiento y el apoyo de otro Mantense el Dr. Francisco

Chavira Martínez que tiene escuelas y penetración de la región dice los doblegará,

porque la población de ese distrito solo ha visto retroceso en los niveles de

bienestar y no se sienten representados por ese diputado.

Dice comulgar con el ideario de Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no

robar y no traicionar, el nacionalismo mexicano y el lema de primero los pobres,

por primera vez apela a la ley para que tengamos un Diputado Federal Migrante

por Tamaulipas y servir a la comunidad allende la frontera y sus familias en

Tamaulipas.

Buscará que se reforme el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, toda vez que

se redujo a lo ridículo en este gobierno “ventanilla administrativa” solo sirve para

dar un plato de alubias a nuestros paisanos y un pasaje si bien les va, Aduce que

es necesario llevar un programa junto al gobierno Federal para credencializar a

todos los paisanos, buscando permisos migratorios que les permitan ir y venir sin

problemas.