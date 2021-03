Por donde quiera que se vea, el esfuerzo que llevan a cabo los directores y coordinadores de las carreras que tiene las Unidades Académicas Multidisciplinarias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para la acreditación, debe ser doble, si se toma en cuenta que los evaluadores tienen que cotejar mejor la documentación comprobatoria de cada acción implicada en el proceso de acreditación.

Solo con el respaldo decidido del líder de los universitarios, el Rector, José Andrés Suárez Fernández, quien está

del lado de la acreditación como una forma de incrementar la calidad de los programas educativos que ofrece la

Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas, se llega a la meta trazada en este reglón y que es la entrega de los

reconocimientos por parte de las entidades acreditadoras, como sucedió esta semana en la UAT, porque nueve

programas educativos tienen el documento que ampara su calidad, misma que es tomada en cuenta por los

alumnos futuros y los existentes para su ingreso o continuidad en las aulas.

El titular de la Rectoría manifestó que el compromiso de la universidad es avanza en los proceso de evaluación para la calidad de la educación y en eso ni se pierde tiempo ni se posponen plazos aún en medio de las estrictas

medidas sanitarias mantenidas por la pandemia de COVID-19, incluso hizo saber que ya se trabaja en las iniciativas para el sistema Nacional de Evaluación y Acreditación que se ha establecido en la nueva ley General de Educación, promulgada hace unos días.

Acreditación equivale a dar un valor agregado a los programas de estudio, que permite cómo están las Facultades para ser mejores en el propósito de formar profesionistas útiles a la sociedad y a México, pero, también buenos ciudadanos.

Desde luego que acreditar cuesta, porque, como todas las cosas, no son gratis y el hecho de que las entidades

acreditadoras identifiquen el cumplimiento de todo el proceso, es solo el resultado final, de manera que, no debe

pasarse por algo el arduo trabajo que llevan a cabo los coordinadores de carreras, sus colaboradores responsables de las secretarías académicas, administrativas y técnicas, Directores, docentes y desde luego los alumnos, porque todos cuentan para la comprobación de los puntos establecidos en las normas usadas para la acreditación.

Los reconocimientos entregados por la acreditación corresponden a ingeniero agrónomo de la Unidad Mante,

telemática y ciencias ambientales, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de aquella misma ciudad, energías

renovables, de la Unidad Reynosa-Rodhe, seguridad, salud y medio ambiente, de la Unidad-Matamoros, así cómo, derecho de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo. Todas ellas por CIEES.

También se acreditaron los programas de sociología de la Unidad de Ciencias, Educación y Humanidades de

Victoria, los programas de inglés y gestión y desarrollo turístico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de

Tampico, estos últimos por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades y el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística.

En la Universidad pública de la entidad, se seguirá de frente con esta acción, por ello, en base al Plan de Desarrollo Institucional, en este 2021, serán evaluados 11 programas educativos por la entidad, denominada CIEES y 25 a través del COPAES, de manera que la tarea continua en las Unidades Académicas Multidisciplinarias, para que la UAT tenga educación avalada por su pertinencia y calidad.

Los otros

Conforme se acercan para vacaciones de Semana Santa, que, dicho sea de paso, ya están a la vuelta de la esquina

y de las cuáles muchos hablan, porque representan un reto más allá de las familias, dado que, los jóvenes y adultos jóvenes son los más interesados en asegurar habitaciones en los sitios de playa, para disfrutar del asueto de los primeros meses del año.

El asunto es que, dejar de lado los protocolos sanitarios equivaldrá a contagios de COVID-19 y a que pueda

presentarse la llamada tercer ola descrita por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell como inminente debido al comportamiento social de los mexicanos con motivo de la Semana Santa.

El mismo Secretario de Turismo en la entidad, Fernando Olivera Rocha ha comentado el riesgo de que los

protocolos sanitarios no sean respetados por las personas que acuden a los destinos de playa y que ello se

convierta en un paso hacia atrás en la lucha contra el coronavirus, patógeno que ya cumplió un año en la mente de todos los ciudadanos del mundo y que dio origen a la supresión de casi toda las actividades económicas de México y de todos los países

Hace unos días se cumplió un año del primer caso sospechoso en Tamaulipas, el investigador, un doctor chino que trabaja en la Unidad Académica del Politécnico Nacional que hay en la zona fronteriza y a la cual arribó con

síntomas extraños que hicieron pensar en la afección por el coronavirus.

El hombre había ido al lugar donde se generó la pandemia, Wuhan, en China, para visitar familiares y, tras el susto, luego de que se le practicaron estudio y aceptó las medidas de aislamiento que le fueron impuestas, salió a redes sociales para agradecer apoyo y profesionalismo con que se condujeron las autoridades epidemiológicas de la entidad, en aquel tiempo representadas por el doctor Daniel Carmona Santos.

A un año de sin reuniones públicas ni privadas, de una lucha pertinaz de las autoridades para evitar el regreso a

clases y las fiestas, la pandemia presenta números menos desagradables que a principios de año y aunque el

modelo epidemiológico de estudio de casos de las autoridades de salud identifica días con una baja cantidad de

contagios, sucede que los promedios están de nuevo entre los seis y los 10 mil casos diarios, situación que equivale a señalar que la pandemia está vigente.

Aquellos que quieran salir de vacaciones, tendrán que pensar muy bien en el comportamiento que tendrán, porque si bien los contagios no generan síntomas, si darán pie a contagios de personas vulnerables por la edad y las comorbilidades que puedan tener, de tal manera que el número casos podría crecer y también volvería a elevase la mortalidad, de tal manera que eso será la tercera ola a la cual se refiere López Gatell, no le hace que los enfermos no sean quienes se aglomeraron en las playas del país