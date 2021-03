Ciudad Victoria, 21 de marzo.- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) mantendrá los juzgados cerrados, con lo cual los juicios seguirán siendo virtuales, y solo se reabrirán hasta que la vacunación sea total en Tamaulipas, aseguró Horacio Ortiz Renán.

Señaló que no existen las condiciones para que el Poder Judicial abra los juzgados, razón por la que se continuará con todas las medidas para prevenir contagios de Covid-19.

El funcionario declaró que “tenemos que seguir trabajando de la mejor manera hasta que la pandemia sea controlada o sean vacunados todos los tamaulipecos, para no exponer la salud de nadie”.

El magistrado reconoció que “estos cambios inquietan y causan molestia sin embargo es mi prioridad preservar la salud y la vida de los servidores judiciales”.

Ortíz Renán indicó que en un año de pandemia, ocho servidores judiciales han perdido la vida a causa del COVID-19, por lo que recalcó que no se bajará la guardia en las medidas sanitarias de prevención.

Sostuvo que las medidas implementadas en los juzgados han causado molestias, sin embargo, insistió que son necesarias para salvaguardar la salud y la vida de todos.

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia señaló que los abogados han mostrado su descontento por la forma en cómo se trabaja por la pandemia, “pero privilegiamos la prudencia y la congruencia, así como el impulso de esfuerzos tecnológicos”.

Enfatizó que a pesar de la contingencia sanitaria, la justicia en Tamaulipas no se ha detenido en un año de pandemia.

Además, subrayó que mientras no se vacune a todo el personal del Poder Judicial, las oficinas no se podrán abrir como antes, sin embargo de manera virtual buscarán que no haya rezago de juicios.