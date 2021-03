Con la amenaza a cuestas de un posible desafuero, una especie de Espada

Damocles desde Palacio Nacional y la 4T, Francisco García Cabeza de Vaca,

gobernador de Tamaulipas rindió a los tamaulipecos su 5 Informe de Gobierno.

Esa es la explicación del porque no hubo silla para el representante del

Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se muestra así, abiertamente el centralismo del Poder Ejecutivo, de AMLO

implacable con quienes no se someten a su capricho, a una obediencia ciega.

García Cabeza de Vaca y otros gobernadores rechazaron adherirse al

INSABI, luego Cabeza de Vaca ganó un amparo contra la Reformas Eléctrica y

finalmente se formó la Alianza Federalista con gobernador emanados del Partido

Acción Nacional que vino a ser un contrapeso del Gobierno Federal ante la ausencia

de una real oposición.

Eso tampoco gustó al tabasqueño.

En su quinto informo Cabeza de Vaca sentenció: NO CLAUDICARE.

Recalco que deben parar los abusos del Poder Central.

Sólo cuatro gobernadores asistieron al evento político en el Polyuforum de

Ciudad Victoria.

Francisco García Cabeza de Vaca dijo que los mexicanos han despertado en

contra de los abusos del poder central y que no claudicará ni bajará la guardia ante

los ataques recibidos por defender los intereses de las familias tamaulipecas.

“Recordemos que el despertar de muchos pueblos, ha surgido como

respuesta a los abusos del poder central. México no está dispuesto a más abusos

de quien no respeta la división de poderes, que no respeta las libertades y que busca

desestabilizar gobiernos y tomar decisiones contrarias a la soberanía y libertad de

los estados, tratando de pasar por encima de la voluntad de un gobierno legítimo”,

sentenció.

QUINQUENIO.- García Cabeza de Vaca hizo un recorrido y resumen de su

trabajo en los cinco años, como una especie de resumen, sin descuidar lo logrado

en el último año, es desdecir, de marzo de 2020 a marzo de 2021.

Lo mismo habló de la época postcovid y que a pesar de los estragos de la

pandemia “Tamaulipas crece”.

Citó obras de infraestructura, de la seguridad en la entidad, es decir, hay

menos violencia en la entidad.

Dedicó un buen espacio en lo que se refiere al comercio exterior, las

exportaciones y el anuncio de un nuevo puente internacional en Nuevo Laredo y

otro ferroviario.

Y luego se extendió sobre las energías renovables, que Tamaulipas es

pionera.

Y hay otros temas torales que va la pena ir desglosándolo

LA RESISTENCIA.– García Cabeza de Vaca dijo que preside el Gobierno de

Tamaulipas por la voluntad del pueblo y su respaldo y que no claudicará ante la

adversidad ni bajará la guardia ante los ataques.

“Se equivocaron rotundamente aquellos que pensaron que ante las

calumnias, dejaría de defender las causas de nuestro estado. Retroceder ante la

amenaza o aceptar la mentira, de ninguna manera es opción en nuestro estado”,

aseguró.

Agregó que ninguna calumnia será capaz de opacar los avances alcanzados

por la sociedad tamaulipeca y su gobierno.

“Rechazamos la sinrazón del Gobierno Federal que pretende desestabilizar

a uno de los estados más importantes de este país. Aquí no hay cabida para quienes

pretenden estar por encima de un gobierno que cuenta con la legitimidad otorgada

por los ciudadanos y que hoy es ejemplo nacional por sus resultados. Ninguna

calumnia será capaz de opacar lo alcanzado por la sociedad tamaulipeca y su

gobierno”, sentenció.

Ahora falta esperar la reacción de AMLO.

…Y PUNTO.

