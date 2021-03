CD.MX.-28 MARZO 2021 Desde Tigres UANL ya piensan en los que serán sus refuerzos para el verano del 2021 y ya tienen definidas las posiciones que desean apuntalar,

En los Tigres UANL ya están pensando en las bajas que tendrán cuando se acabe el torneo Guard1anes Clausura 2021, pero también están contemplando la posibilidad de reforzar la plantilla de forma importante para darle un recambio y frescura que los ponga nuevamente como un equipo solido dentro de la Liga MX.De acuerdo con el portal Multimedios Deportes, ya tienen definidas las posiciones que desean apuntalar para el equipo de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, pues hay zonas del campo que han quedado débiles para la escuadra Felina.

Lateral derecho e izquierdo: En Tigres están convencidos que Luis ‘Chaka’ Rodríguez necesita competencia por la banda derecha, por lo que buscarán hacerse con alguien que le compita; por otro lado, en el costado izquierdo ya no quieren seguir utilizando como principal opción a Jesús Dueñas ya que Francisco Venegas, Aldo Cruz, Ulises Cardona no han logrado convencer al cuerpo técnico.Defensa central: con la baja de Hugo Ayala y posibles ofertas para Carlos Salcedo necesitan otro futbolista además de Diego Reyes que pueda jugar en la zaga, sobre todo porque al colombiano Francisco Meza se le vence contrato en diciembre y no ha renovado,

Volante mexicano: con las probables bajas de Jordan Sierra y Leo Fernández, buscarían un mediocampista versátil que pueda jugar en ambos perfiles. El deseado desde hace meses por Ferretti es Orbelín Pineda, pero parece poco probable que Cruz Azul suelte al futbolista.Delantero mexicano: buscan un atacante mexicano que se pueda desenvolver por todo el frente del ataque; algo que sería complicado debido a que en la Liga MX no hay muchos atacantes mexicanos que sean titulares.