CDMX.- 31 MARZO 2021 Tatiana triunfó en la industria de la música gracias a su talento, innegable belleza y estilo con el que cautivó al público, su trabajo artístico la ha hecho merecedora de importantes reconocimientos como el Grammy Latino en la categoría Mejor álbum de niños, pero pocos recuerdan que antes de convertirse en La reina de los niños, la artista participó en proyectos de rock e incluso ganó certámenes y prueba de la belleza que tenía de joven es la foto que acaba de compartir en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 307 mil seguidores, Tatiana publicó una fotografía en la que aparece recostada sobre una piedra a la orilla del mar, tiene una tiara en la cabeza, el cabello suelto y un traje de sirena color naranja y top con aplicaciones plateadas.

La imagen de su juventud fue acompañada con un mensaje en el que revela a sus seguidores que cuando era niña siempre respondía que quería ser sirena cuando su madre le preguntaba a qué se iba a dedicar cuando creciera. “Cuando yo tenía tres años mi mamá me preguntaba: ‘¿Qué quieres ser de grande?’ y yo le contestaba: ‘Voy a ser sirena’. Luego ella me preguntó: ‘¿Por qué?’ y yo le contesté que ‘quiero nadar en el océano y cantar todo el día’. Entonces desde que tengo tres años mi mamá me hacía trajes de sirena, pero una vez fui a casa de mi abuelita y cuando me avené a la alberca el agua se empezó a poner naranja, del color de mi cola de sirena”, comenzó el texto.

En el mensaje, Tatiana reveló que desde niña le han gustado los deportes acuáticos y se siente feliz porque logró conseguir su sueño, pues aunque no puede ser una sirena de verdad, sí hace lo mismo que ellas. “Todas las vacaciones íbamos a la playa y mi hermano y yo nadábamos todo el día, mis papás nos enseñaron a bucear y yo siempre nadaba como sirena (con las piernas juntas) porque era más rápido. Entonces cuando crecí me di cuenta que solo me puedo volver sirena en dibujos, videos, fotos, etcétera, pero todavía hago algo que las sirenas también: cantar”, concluyó. La fotografía de su juventud en la que posa disfrazada de sirena superó los tres mil Me Gusta y recibió varios comentarios positivos, incluido uno de Maribel Guardia, quien aseguró que tiene la voz y el físico de una sirena. “Wow”, “Y saliste como sirena en ‘Amy, la niña de la mochila azul’”, “Yo también siempre quise ser una sirena, admiré y me encantó tu papel de Coral”, “Preciosa sirena”, “Qué linda”, “Wow”, “Eres hermosa”, “La más preciosa”, “Qué bonita”, “Sí, eres una hermosa sirena” y “Eres la sirena más hermosa”, son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

Tatiana en sus inicios La artista comenzó su carrera en 1984 a los 15 años cuando acudió a concursos de talento locales, poco después se convirtió en El rostro de ElHeraldo de México y ganó gran popularidad cuando interpretó a Jane en Kumán, un musical estilo ópera rock sobre la historia de Tarzán. La banda sonora del espectáculo fue interpretada por la banda Cristal y acero y ese mismo año Tatiana lanzó su primer disco homónimo del cual se desprendieron éxitos como “El amor no se calla”, “Querido amigo” y “A plena luz”.