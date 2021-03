En medios de comunicación y redes sociales circuló un fragmento de la conferencia mañanera del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, justo el momento en el que un joven, “ciudadano común”, se dijo, llegó hasta el Mandatario nacional y se le acercó peligrosamente, tanto que le habló al oído, el Presidente lo escuchó con tranquilidad, ni siquiera reflejo un gesto de sorpresa.

Medios de comunicación nacional narran que el muchacho de nombre JOSE LUIS pasó dos años en la cárcel acusado de delitos contra la salud, delito que supuestamente no cometió, y su llegada a la mañanera fue para pedirle ayuda al Presidente y se haga justicia para limpiar su nombre.

Dicen que también le pidió al Presidente una oportunidad de empleo, pues como expresidiario se le cierran las puertas, además de buscar ver a su hija de dos años.

Pudiera ser verdad la versión, de un ciudadano que fue acusado y encarcelado por un delito que no cometió, de esos casos tristemente existen muchos en el mundo entero, y México no es la excepción, igual es justo que un joven en la plenitud de su vida quiera limpiar su nombre para que su familia no sea avergonzada, señalada y él pueda rehacer su vida, encontrar un buen trabajo y formar una familia, pero hay algo que no cuadra del todo, primero, se supone que a la mañanera solo acceden periodistas acreditados, funcionarios que acompañan al mandatario o uno que otro invitado por el presidente, entonces ¿cómo le hizo el muchacho para entrar al recinto?

El muchacho no es periodista, tampoco funcionario y se supone no fue invitado del presidente, que ni se conocían, pero ¿por qué la seguridad dejó que cualquier persona, sin presuntamente saber cuáles son sus intenciones o si portaba algo con lo que le pueda hacer daño al mandatario nacional lo dejaron entrar?

Claro que un padre preocupado y desesperado por no encontrar trabajo y estar lejos de sus hijos se arriesga a todo para encontrar empleo y tener a su familia cerca, más si fueron causas ajenas a su voluntad lo que le tiene en desgracia, pero insistimos, hay algo que no cuadra, quienes conocemos del tema sabemos que es casi imposible acercarse al presidente sin consentimiento a menos que sean extremadamente tontos los guardias que lo protegen.

Supongamos que el joven tuvo la habilidad para colarse, quizá con alguna credencial falsa o algo así, pero insistimos, como es posible que pueda llegar y abrazar al presidente sin que nadie le detenga o revise.

¿Tan vulnerable esta la seguridad del Presidente como para que cualquier persona llegue hasta él de la manera en la que el muchacho llegó?

Digamos que el muchacho es osado y bastante astuto para burlar las barreras, que no debería de suceder, la seguridad del Presidente, con todo y eso siguen habiendo puntos que no cuadran.

Dándoles el beneficio de la duda, sin ser mal pensados que la acción fue planeada para tener un distractor más en las mañaneras, sobre todo ahora que el Doctor HUGO LOPEZ-GATTEL está infectado de COVID por andar haciéndose el valiente sin cubrebocas ni cuidar de la sana distancia a pesar que era quien debería dar el ejemplo para evitar el virus se propagara tanto, creyendo que fue real la llegada inesperada el JOVEN a la mañanera y poder hasta platicar y abrazar al Presidente sin que nadie le detuviera, entonces, pues que lo contraten ahí para cuidar al presidente, es más astuto, rápido y logra el cometido más fácil que quienes tienen a cargo la seguridad del mandatario nacional.

Si la versión es verdad y el astuto muchacho se las ingenió para llegar al presidente, pues es justo que se le haga justicia, no solo limpien su nombre para que pueda tener mejores oportunidades de las que tiene en la vida, y que le brinden un empleo, aunque sea que le contraten para cuidar al presidente.

Aunque, ¿de verdad la seguridad del Presidente esta tan vulnerable?, quizá ya no encuentran ni como llamar la atención y hacer ver a ANDRES MANUEL como el bueno de la película siempre…