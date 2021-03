Así cómo existen miles de personas que se identifican como Siervos de la Nación y que pertenecen al Gobierno de la República, también hay grupos de ciudadanos que hacen el mismo papel, solo que, para el partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, los cuales se encargan de llegar a cabo actividades que conecten a dirigentes, precandidatos y militantes con miras a las votaciones del primer domingo de junio venidero.

Se trata de gente que milita en el partido del presidente de la República, Don Andrés López Obrador y agrupados en lagunas organizaciones como el Movimiento Nacional de la Esperanza, cuyo manejador en el país, es otro Senador suplente, Faustino López Vargas, mismo que acaba de estar en Tamaulipas y fue a municipios como Aldama, para alentar a los regeneracionistas a mantenerse firmes con las propuestas de precandidatos que ya están listos para registrarse ante el IETAM y convertirse en candidatos, como el doctor Leopoldo Montalvo de Leija, quien ya tiene la nominación en la bolsa.

Es otro suplente, porque en Tamaulipas hay uno que cada rato aparece por las distintas regiones, Alejandro Rojas

Durán, quien llegó a pensar hasta en convertirse en la opción requerida por los habitantes de esta entidad para ser candidato a la gubernatura el año que viene, solo porque tiene alguna relación con familias de la zona sur, sin

embargo, anda acá como representantes del Senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Cámara Alta del

Congreso de la Unión y cuyo interés por estas tierras, es apoderarse de la gubernatura de la entidad.

Los siervos de la esperanza en el PMRN tendrán que emplearse muy a fondo, al menos en entidades cono esta del noreste del país, ya que, la resistencia de los ciudadanos a que entre la izquierda en los municipios es muy fuerte y el hecho de que hayan ganado varias diputaciones federales en el 2018, no es garantía de que lo hagan de nuevo, porque las circunstancias son diferentes y no aparecerá en ninguna de las boletas electorales la imagen de López Obrador.

Por cierto, en Aldama, en la tierra gobernada en la actualidad por Jorge Luis González Rosales, hará una competencia entre doctores ya que, por el lado del Partido Acción Nacional, dan por hecho que la nominación es para el doctor Alejandro García Barrientos, quien dejó ya la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud para andar entre los habitantes del municipio, porque quiere sacar una de las más altas votaciones de todos los tiempos. Montalvo de Leija, es hijo del exalcalde Don Leopoldo Montalvo Alemán, quien estuvo en la presidencia municipal de 1972 a 1974 y García Barrientos tiene allí muchos familiares y durante los últimos años dedicó decenas de días para lograr que los electores le vean como una gran alternativa para tomar las riendas del municipio ya que cuenta con el respaldo de los grupos que tienen el poder político del estado.

Quiérase o no, es difícil pensar que las actividades partidistas se dan en un solo sentido, porque cada vez a aparecen más personas para tratar de convertir la adversidad que la izquierda tiene y a partir de ello mejorar la votación, sabedores de que el desempeño del Gobierno de la República no ha beneficiado a los municipios e infinidad de grupos que tenían apoyo a través de programas específicos, dejaron de recibirlo desde el 2019, año que el cual, los presupuestos se direccionaron hacia otros rubros considerados por la población como innecesarios.

Porque los tamaulipecos no son de izquierda, es que puede identificarse con facilidad que hay muchas manos metidas desde la capital del país y las de cada grupo llevan reportes a los responsables de analizar el avance que tienen en relación a la intensión del voto de los tamaulipecos y no es que no les crean a los políticos que andan en la primera línea del regeneracionismo no les crean, más bien no les tienen confianza porque casi todos dejaron los partidos en los que militaban para tener cargos de elección o administrativos.

Al interior del PMRN de Tamaulipas, hay un gran vacío de poder y un escenario muy extraño, porque quienes tienen nombramiento en el comité estatal o los comités municipales no toman decisiones ni mandan nada y quienes lo hacen ni siquiera están en la entidad, mandan gente con luz verde para todo aquello que les parezca bien hacer, con la finalidad de lograr el objetivo de convertir a Tamaulipas en un nuevo bastión de la izquierda, sin embargo, las formas son inadecuadas y seguro fracasarán.

Los otros.

Extrañas también son las palabras de Luis Torre Aliyán, en el sentido de que se autonombra dentro de la jugada para la selección del candidato a la presidencia municipal de Victoria, pero, completa la frase con la aseveración de que tiene muchas cosas que hacer todavía como Síndico segundo del Ayuntamiento que preside la Diputada con licencia, María del Pilar Gómez Leal, como evitar que se caiga la Controversia Constitucional que promovió, al ser sustituido por el licenciado José Alfredo Peña Rodríguez, quien fuera Tesorero del anterior alcalde, Xicoténcatl González Uresti.

Como miembro del cabildo podrá quedare hasta el día 27 de este mes, fecha en la cual, los partidos tienen que

concretar la designación de los candidatos a los cargos de elección que se disputarán en las votaciones del primer domingo de junio que viene.

No se fue el seis de marzo, porque echó mano del Artículo 12 de los lineamientos para el registro de candidaturas de la entidad, en el cual se precisa sobre la excepción de la regla para quien aspire a un cargo de elección en el Ayuntamiento y ejerza en la actualidad uno de ellos, en este caso, la segunda Sindicatura.

Donde las cosas son más claras que el agua y la designación de quienes podrán registrarse ante el IETAM en cuánto llegue la fecha que el calendario de proceso tiene para esa actividad, es en el Partido Verde Ecologista de México que tiene a su cargo el victorense, Ricardo Gaviño Cárdenas, quien fue en estos días al municipio de Soto la Marina para reunirse con la estructura creada por él y que estuvo de acuerdo en postular a Antonio de Jesús Hinojosa Arellano para la presidencia municipal.

Por tanto, será quien trate de impedir la reelección de Abel Gámez Cantú, de quien se habla que tiene la bendición desde más arriba del mando que ejerce el presidente el PAN, Luis Cantú Galván.

Está confirmado por la secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto López, que se invertirán más de 200 millones de pesos en Victoria, mismos que fueron anunciados por la alcaldesa Gómez Leal, esto en un escenario en el cual, el regidor Horacio Reyna de la Garza, hizo ver que los habitantes que viven en desacuerdo con la falta de agua en la ciudad, seguro votarán por otra alternativa que les haga pensar en una solución a la falta del vital líquido.

A ello se debe que los anunciados 200 millones de pesos, puedan llegar tarde e impactar de forma política, el asunto es que las obras que se llevarán a cabo con unos mil 500 millones de pesos por el Gobierno del Estado todavía están en proceso de licitación, de ahí que no haya obras iniciadas hasta la fecha.