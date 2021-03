Tengo la certeza que en los aforismos populares, el ser humano asume que son infalibles por las

consejas o moralejas que pueden pasar, sin embargo nada escrito está en lo impredecible que es el

hombre.

Y mire usted, en innumerables ocasiones creemos que los refranes están escritos en línea recta,

pero la realidad es que no es así, hay algunos en los que se rompen las reglas, y se contraponen con

sus enseñanzas.

Por ejemplo, cuantas veces no hemos escuchado, que “árbol que crece torcido, nunca sus ramas

endereza” y créame que en ocasiones lo aplicamos a nuestras vidas, y es que es tan fácil

“endilgarse” expresiones como estas “yo soy así, y no tiene remedio” ó “acéptame como soy, pues

no pienso cambiar”,etc. etc.

Pero, ¿Cree usted realmente que el árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza?, o ¿Será que si

somos de una manera, no tiene arreglo, cambio ni mejoría?, pero todo depende en quién se apoye

para “enderezar sus ramas”.

De lo que estoy segura, es que si lo intentamos hacer con nuestras propias fuerzas, será un fracaso y

ciertamente el árbol de nuestra vida se quedará torcido, ahora bien, si un día decidimos conectarnos

en una relación con Dios, entonces no tenemos razón para decir “yo soy así, no tiene remedio, no

voy a cambiar nunca”, etc.

Debemos considerar, que estas luchas con las torceduras de nuestros troncos, por decirlo de alguna

manera, son tan antiguas como la propia humanidad, es decir nuestra condición humana imperfecta,

casi siempre quiere prevalecer.

Y se presentan en dos batallas del bien contra el mal, y depende de usted a cuál de estas peleas

decida seguir, es tan fácil, como querer escoger el camino de la felicidad, solo es cuestión de

decisión y esfuerzo en su vida emocional.

Le comento que en lo espiritual, la palabra de Dios nos refleja fielmente estas luchas de lo bueno y

lo malo, y la tendencia en ocasiones deliberada de torcer los caminos y no querer enderezar

actitudes.

Ciertamente serán constantes los altibajos en estas batallas, pero de algo estoy segura, es que Dios

es especialista en enderezar cosas torcidas, en tomar lo que sale mal y volverlo a hacer, como

sucede con el barro y el alfarero.

Esto sucederá, cuando decidamos realmente que el timonel en nuestra vida, la lleve Jesucristo, que

es fuente de vida eterna, y llega para transformar nuestro interior, y nos da una paz que sobrepasa

todo entendimiento humano.

Por lo tanto, no deberíamos pensar que nos quedaremos torcidos, que no tenemos remedio y que

los demás tienen que aceptarnos así, esta afirmación es cómoda para el hombre que no quiere

cambiar, aun teniendo la verdad en sus manos de su negatividad.

De lo que estoy segura, es que cuando muchas veces tenemos deseos de claudicar porque otra vez

nos equivocamos, porque otra vez hicimos lo que en muchas otras oportunidades dijimos que no

haríamos más, tenemos que recordar que somos barro y que Dios es nuestro alfarero.

Vea usted, esto funciona así, cuando él ve que la vasija está agrietada, amasa el barro y otra vez la

vuelve a formar, y va delante de nosotros enderezando lo torcido, no solo en los senderos sino

también en nuestros corazones, si lo dejamos.

Dios sabe que somos frágiles, nacemos y en nuestro ADN ya vienen torceduras y otras se forman en

el camino, así como el barro, a veces tenemos rajaduras, nos rompemos, nos derretimos ante el calor

del fuego de la vida, y creemos que todo acabó.

Pero nunca dudemos de la fidelidad de nuestro salvador, porque es el alfarero, el que endereza lo

torcido, que rompe para volver a hacer, así que tenemos que apropiarnos de esta verdad y

reformular el refrán: “Árbol que crece torcido, solo Dios endereza”.

Campaña de prótesis.

En acciones menesterosas para cambiar la calidad de vida de personas que requieran de una

prótesis, el gobierno del estado sigue accionando a través del DIF Tamaulipas por lo que se

realizaron cuatro cirugías de rodillas y una de cadera.

Estas tareas forman parte de la campaña “acción protésica” y fueron en conjunto de la mano del

Patrimonio de la Beneficencia Pública, para complementar toda una atención integral en su

tratamiento.

En esta jornada de prótesis, los pacientes intervenidos se les otorgaran unos andadores mismos que

les servirán para su proceso de recuperación, por lo que personal de DIF estatal encargados de estas

encomiendas estarán al pendiente que llegue todo a buen fin.

Nos vemos hasta la próxima.

gildateran@yahoo.com.mx