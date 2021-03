A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, la Clase Gubernamental

Política y Partidista, Igual Que La Representatividad De La Iniciativa Privada

y Religiosa Del País, Entre Otros Entes, Instituciones e Individualidades…Le

Apuestan Al Rio Del Olvido, Al Promover Una País, Una Entidad Federativa y

Municipio De Sueños, Que Al Final Del Día, Convierten En Una Montaña De

Corrupción, El Marco De Ello, Son Las Temporadas Electorales Como La Que

Vivimos En La Actualidad, Una Batalla Campal De Verdades, Verdades a

Medias y Mentiras Completas…La Prostitución Político-Gubernamental y

Privada, a Todo Lo Que Da…Ante Un Caos Público y Privado, Con Una

Confusión Popular y Política, Con Un Electorado Anonadado e Irreflexivo,

Que Permite Ser Pastoreado y Encaminado a Desbarrancarse Por Ignorancia,

Comodidad o Valemadrismo…

A NIVEL FEDERAL TENEMOS Al Presidente De Los Estados Unidos

Mexicanos, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Que En Poco Mas De 2 Años,

Genera Incertidumbre y Certidumbre, Que Confunde Al Extranjero, Al Igual

Que a Mexicanas y Mexicanos, Con Su Forma y Estilo De Gobernar. Al Igual

Que Un Lenguaje Que Dice Una Cosa, Pero Es Otra Cosa, Con Obras, Hechos

y Acciones Controversiales, Que Despiertan Sentimientos Encontrados, a

Favor y En Contra Del Mandatario Nacional, En Un Marco Atípico, Por Los

Pros y Contras Que Diariamente Inician Con “Su Mañanera” y Que Da Píe, a

La Hostilidad y Favoritismo Mediático Que Informa Cada Quién, Como Les Va

En La Feria, Tanto Los De Ayer, Como Los De Hoy…

A NIVEL TAMAULIPAS, TACITAMENTE, El Gobernador Constitucional

De Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Se Incrimina En

El Ejercicio De Un Poder Absoluto, Donde El Poder Ejecutivo Sojuzga a Los

Poderes Legislativo y Judicial Tamaulipecos, Mostrando Con Acciones Que

Algo Debe, Que Le Causa Un Temor…Al Parecer, Por Su Forma De Conducirse,

Al Usar Las Herramientas De Poder Estatal, No Se Le Da Aquello Que Dice

Que “El Que Nada Debe, Nada Teme”…El Caso Del Presunto Delincuente

Tamaulipeco, Con Fuero, Bajo El Patrocinio Del PAN y Que Pretende

Desaforar El Congreso De La Unión, Causará Un Gran Sisma a Lo Largo y

Ancho Del País Al Partido De Acción Nacional En Forma Negativa, Si Resulta

Ser Desaforado o Algo Peor…De No Ser Así, El PAN Alcanzará La Cima Del

Proceso Electoral De 2021 y FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, En

Automático, Se Convertirá de Facto, En El Candidato Presidencial de Ese

Instituto Político…

LOS GOBERNANTES SON PASAJEROS, Con Fechas De Caducidad, De Ahí

Que Los Políticos y Políticas, Su Objetivo, Su Meta, Sea Llegar Al Pináculo Del

Poder, De Una u Otra Forma, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Cada Uno Lo Hizo De Manera

Diferente, Buscando Lo Mismo, Pero No Igual. El Tabasqueño Despacio

Porque Llevaba Prisa y El Tamaulipeco a La Carrera, Sin Importar Legalidad y

Honestidad, Por Eso No Supo, Ni Sabe Como Llegar Con Reconocimiento y

Respeto…Los Corruptos, Con Engaños, Tienen Instantes De Grandeza, Que

Les Permite Pasar Por La Puerta Grande, Pero Cuando La Verdad Sale a Flote,

No Les Queda Mas Que Salir Por La Puerta De Atrás, Ello Parece Ser El Futuro

De Quien Hasta Ahora Cobra Como Gobernador Constitucional De

Tamaulipas…

CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, Actualmente ve Como Sus

Oficios De Operador Político Dan Fruto, Prueba De Ello, Es La Conformación

Del Poder Legislativo De Tamaulipas, En 2019, Supo Elegir Las Candidaturas

De Mayoría y Plurinominales, Con La Ley Del Garrote y Cañonazos De Billetes

Configuró Un Poder Legislativo Al Servicio Casi Incondicional Al Gobernador

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Prueba De Ello Es El Manejo

Lacayuno De Los Integrantes Del Congreso Del Estado, Comenzando Con La

Bancada De MoReNa Que Juega a La Oposición, Sin Ser Oposición, Algo Muy

Semejante a Lo Que Hace El PRI y Movimiento Ciudadano, De Ahí Que Se

Comience a Manejar Que CARMEN LILIA CANTUROSAS Podría Llegar a Ser

Gobernadora Sustituta, Bajo El Tutelaje De EL TRUCO, Sabedor que La

Legisladora Local, No Cuenta Con Respaldo Popular En Su Natal Nuevo

Laredo y Su Filiación Morenista “Le Cae Como Anillo Al Dedo”, Se Vale Soñar,

Sólo Que Su Persona, Desde Hace Tiempo Está En El Radar De La Federación,

Al Igual Que Otros Integrantes Del Gobierno De Los Vientos Del Cambio En

Tamaulipas…La Secretaría De Salud, Desde Hace Un Buen Tiempo, Quería

Dejar De Formar Parte Del Equipo Gubernamental, Al Igual Que El Fiscal

General De Justicia, Si Cae PANCHO JAVI, Caen Todos y En El Poder Judicial

No Están Exentos…

LO QUE FACIL LLEGA, FACIL SE VA, Así, Es Como El Líder Del Cartel

Político De Los Cuernos Largos De Tamaulipas, Ve, Como Algo De Lo Que Con

Facilidad Llegó, Con Facilidad También Comienza a Irse. El Mandatario

Tamaulipeco, Hoy Mas Que Nunca Sabe Que Huir De Uno Mismo, Es

Imposible…DIOS Siempre Tiene Un Plan Para Todos, Siempre Bueno, Los

Humanos, Lo Seguimos o Nos Desviamos. FRANCISCO JAVIER GARCIA

CABEZA DE VACA Abrió La Puerta y La Federación Se La Quiere Cerrar,

Cuestión De Tiempo…Gobernadores Aliancistas y PANistas, Ya No Quieren

Queso, Sino Salir De La Ratonera…El Jaliciense y El Chihuahuense Con Mayor

Presencia Nacional Que El Tamaulipeco, Ya Sacaran Su Bandera Blanca a La

Federación, Esos Eran Los Picudos, El Resto Trae La Cola Entre Las Patas. La

Federación Entre Mas Escarba, Mas Encuentra…

LO QUE LE OCURRE AL MANDATARIO Tamaulipeco, ANDRES MANUEL

LOPEZ OBRADOR, Como Presidente De La República Electo, Se Lo Dijo En

2018 En Palacio De Gobierno, Que No Lo Entendió o No Lo Quiso Entender,

Ese Es Otro Boleto—Se Dice Que Sobre Aviso No Hay Engaño—FRANCISCO

JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, En La Prolongada Respuesta, En

Conferencia De Prensa, En El Primer Piso De Palacio De Gobierno, Luego De

Bajar Muy Risueño y Amigable Con EL PEJE , a Pregunta Expresa, En Lo

General Que Se Le Hizo Al Tabasqueño y Que Hizo Que El Lenguaje Corporal

Del Gobernador De Tamaulipas Cambiara Radicalmente, Con Gestos,

Movimientos De Cabeza y En Las Extremidades Inferiores, Como Que Si Se

Identificara y Pusiera El Saco, Con Las Expresiones de AMLO, Ahora Si Que

FRANCISCO Se Puso a Hacer “Panchos” y EL PEJE Como Si Nada y El Reportero

Repreguntando…LOPEZ OBRADOR, Entre Muchas Cosas De Las Que Dijo, Fue

Que En México No Existen Tantas Cárceles Para Encarcelar a Tanto Corrupto-

–palabras mas palabras menos— por lo que su estrategia no era esa y no lo

es, solo existen excepciones como en toda regla. Fomentar El Separatismo

Político Como Que No Es Buena Idea, No Hay Que Olvidar, Que Sin Unidad,

No Se Puede Crecer y Ser Fuerte Una Nación, Una Entidad Federativa o Un

Municipio. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El Tan, Tan